Vona Gábor: Akik 10 hónappal a választások előtt visszalépnek, lehet, hogy csak „Tisza-részvényeket akarnak venni”

A politikus szerint „ég és föld a különbség” Jámbor András visszalépése és a Második Reformkor bejelentése között, mely szerint nyitottak arra, hogy ne induljanak el a jövő évi választásokon, de a döntést még nem hozták meg. Úgy véli, akik már most előre visszalépnek, azok „jó esetben felelőtlen, rossz esetben pozíciókereső” döntést hoztak. Megérti, hogy most nagy a nyomás, hiszen a Tisza szavazói és kommentelői nem is a visszalépést, inkább a többi ellenzéki párt megszüntetését várják el. Ugyanakkor hozzátette: „Ha valaki pártpolitikára adja a fejét, akkor legyen már annyi méltósága, meg annyi hite önmagában meg a saját programjában, hogy egy választás előtt tíz hónappal nem adja fel.”

Fekete-Győr András esetében „különösen felháborítónak tartja”, hogy saját pártja „belső vívódásait” a nyilvánosság elé vitte. Vona el tudja képzelni, hogy „vannak olyanok, akik a lejárt szavatosságú pártrészvényeiket most megpróbálják gyorsan shortolni, eladni, ezzel népszerűséget gyűjteni a tiszások körében, és abban bíznak, hogy ezt majd Tisza-részvényekre lehet beváltani”.

Megjegyezte: szerinte ezek hiú remények, mert Magyar Péter „senkinek nem fog adni az égvilágon semmit”. Úgy véli, a Tisza Párt elnöke azt teszi, amit az ő pozíciójában tenni kell. Vona azért is tartja hibának a mostani visszalépéseket, mert jelenleg a közélet olyan változékony, hogy „fogalmunk sincs még arról, mi lesz párhónap múlva Magyarországon”. A politikus „unortodox kampányra” számít, amely a következő időszakban „még hatványozódni fog”. Így aki most lelép a színről, az nemcsak a saját választói, de az ellenzék jövője szempontjából sem jár el felelősen, hiszen nem tudhatjuk még, mi lesz „a megfelelő felállás” jövő tavasszal.

A Fidesz levadászhatja a Tisza jelöltjeit

A politikus nem tartja kizártnak, hogy 2026 tavaszáig a Tisza Párt összeomlik, vagy hogy a Fidesz „levadássza” egyéni jelöltjeiket. Szerinte ezért is fontos, hogy maradjanak talpon más ellenzéki politikai erők is. „A sokfejű sárkány legyőzhetetlen, az egyfejű sárkány meg legyőzhető” – fogalmazott.

Ha 2026 tavaszán úgy látják, hogy indulásukkal a rendszerváltást veszélyeztetik, akkor a 2RK visszalép. De ez nem „kapituláció” lesz, hanem feltételeket és garanciákat fognak kérni – hangsúlyozta Vona Gábor.

Sok olyan ember van, aki a kormányváltás mellett valami más alternatívát is igényel, mint a Tisza – mutatott rá. Úgy véli, a Mi Hazánk és a Kutyapárt is jogosan mondja, hogy ők egy választói akaratot és egy programot képviselnek, és ezért részt akarnak venni a választásokon.

Vona szerint „a jelenlegi helyzet azt mutatja meg, hogy melyik ellenzéki pártnak van saját identitása”. Akinek nincs, az nem bírja a nyomást, és „agyonnyomja ez a helyzet”. Hozzátette: Magyar Péter „rocksztáreffektusban van”, azt gondolja, „az ő gitárszólói miatt ekkora a tömeg”. Holott „az a tömeg azért van, mert nem akarják látni a régi zenészt, aki előtte volt a színpadon”. Úgy látja, a Tisza-szavazók egy része valójában nem Tisza-szimpatizáns, csak egyszerűen bennük látja a rendszerváltás esélyét.

Emlékeztet: 2010-ben a magyar társadalom „biankót adott” Orbán Viktornak, mert mindenképp szabadulni akart az előző kormánytól. Úgy véli, a Fidesz ezt a rendszerváltást „elsikkasztotta”. „És most a történelmileg abuzált magyar társadalom megint arra készül, hogy biankó csekket adjon valakinek” – fogalmazott.

Szerinte Magyar Péter eddigi politikai pályafutása korántsem azt üzeni, hogy ő egy ilyen kompromisszumkereső és konszenzusos figura, hanem pont az ellenkezőjét: „azt, hogy egy buldózer. Ahogyan Orbán Viktor is”.

A 2RK-nak nem elég Orbán Viktor leváltása

Hangsúlyozta: a 2RK is a rendszerváltásért küzd, de számukra nem elég, ha nem kell már Orbán Viktort miniszterelnökként látniuk, és Magyar Péter lesz a kormányfő, „de ugyanaz marad minden”. Ezért azt javasolják, hogy „biankó helyett” alkossák meg az új Alaptörvényt, az új választójogi törvényt és az új médiaszabályozást, erre pedig kötelezze magát minden „rendszerváltást akaró politikai közösség”.

Ebben várják a Polgári Ellenállás segítségét is, amelynek szerinte nem az a dolga, hogy a választások után helyezzen nyomást Magyar Péterre. Úgy véli, egy kétharmados többséget szerzett politikuson már semmit sem lehet számonkérni, a feltételeket előtte kell tisztázni.

Vona Gábor fontosnak tartja, hogy a Tisza szimpatizánsai megértsék: „Nagyon szép, ha rocksztárként kezelik a pártelnöküket, csak akkor ne csodálkozzanak, hogyha cseberből vederbe esik az ország, és akkor ők sem jogosultak számonkérni a Fidesz szavazóin azt, amikor Orbán Viktort istenítik.”

Vona Gábor felidézte: a politikai pályafutásában voltak változások, de egy dologban végig következetes maradt: „sem Gyurcsánnyal, sem Orbánnal nem fogok össze”.

