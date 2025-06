Budapesten a világ szeme, rekordrészvételről és politikai tüntetésről írnak a nemzetközi lapok

A nemzetközi sajtó is kiemelten foglalkozik az idei Budapest Pride-dal. A legtöbb hírportál rekordszámú részvételről, hatalmas tömegről számol be, miközben kiemelik a lehetséges jogi következményeket is. Az angolszász lapok egybehangzóan azt hangsúlyozták, hogy a demonstráció túlnőtt az LMBTQ-jogok védelmén, és a magyar kormány jogkorlátozó intézkedései elleni tiltakozássá vált.