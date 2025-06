OMSZ: Minket nem hívtak a Pride-ra

Közleményt adott ki az Országos Mentőszolgálat (OMSZ), miszerint a mentésről szóló 5/2006. (II. 7.) EüM rendelet értelmében, az OMSZ feladata meghatározott esetekben a rendezvények egészségügyi biztosítása,

Hozzátették, hogy a résztvevők biztonsága érdekében felkészültek, hogy szükség esetén mindenkinek gyorsan segíteni tudjanak.

Megkeresésünkre a városkommunikációs iroda sajtófőnöke elmondta, hogy „a Budapest Büszkeség menetét magán mentőszolgálat biztosítja, négy kocsi a menet mentén, egy pedig a Műegyetem rakparton”.

„A szervezőké a felelősség” – ezzel a címmel adott ki a rendőrség egy közleményt csütörtökön. A hatóság rögzítette:

„A sajtóban megjelent hírekre reagálva közöljük, hogy a Budapest Főváros Önkormányzata és a Szivárvány Misszió Alapítvány által »Budapesti Büszkeség (Budapest Pride)«-nak nevezett rendezvény megtartásától – annak ellenére, hogy a rendőrség ezt határozattal megtiltotta – a szervezők nem álltak el. A rendelkezésre álló adatok alapján a rendőrség továbbra is a gyülekezési jogról szóló 2018. évi LV. törvény hatálya alá tartozó gyűlésnek tartja az eseményt, és azt megtiltott gyűlésnek tekinti.”

A szervezők jelentős számú résztvevőre számítanak, ugyanakkor a gyűléssel kapcsolatos biztonsági intézkedésekről a rendőrségnek nincs tudomása, azokról nem egyeztettek a hatósággal. A rendőrség szerint a szombati időjárás és a várhatóan nagyszámú tömeg együttesen kockázatot rejt magában.

Ismételten felhívjuk a szervezők figyelmét, hogy cselekményük a büntető törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 217/C. §-ba ütközik, valamint büntetőjogi felelősségük mellett a gyűlésen esetlegesen bekövetkező károkért is felelősség terheli őket. A rendőrséggel való együttműködés hiányát jelenti az is, hogy a szervezők a megtiltott gyűlés továbbszervezésével nem vették figyelembe, hogy a tervezett helyszínen, azonos időben több, a gyülekezési hatóság által már tudomásul vett gyűlés is zajlik majd. A hatóság vizsgálni fogja a szervezésben részt vevő valamennyi személy büntetőjogi felelősségét