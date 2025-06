Most akkor megtiltotta a rendőrség a Pride-ot vagy sem?

Az Országgyűlés többsége március 18-án sürgősségi eljárásban, feszült vita után megszavazta a gyülekezési jogot érintő, a Pride korlátozását, tiltását lehetővé tévő javaslatot. A szavazás botrányba fulladt, amikor momentumos képviselők – valamint Hadházy Ákos – füstgyertyákat gyújtottak az ülésteremben.

A döntés elindította a Hadházy Ákos vezette tüntetéshullámot. A Pride szervezői pedig a törvénymódosítás elfogadása után sem tettek le arról, hogy idén is megtartsák az eseményt. A kormány részéről később azt hangsúlyozták, hogy zárt helyszínen nincs betiltva semmilyen rendezvény, a döntés célja kizárólag a gyermekvédelem. Lehetséges helyszínként felmerült a Kincsem Park is.

A Fővárosi Önkormányzat vállalta, Karácsony Gergely szerint jogszerűen

A főpolgármester június 16-án jelentette be, hogy június 28-án a Fővárosi Önkormányzat – a Szivárvány Misszió Alapítvánnyal partnerségben – megrendezi a Budapesti Büszkeség rendezvényt. Karácsony Gergely akkor kiemelte, hogy az esemény a hatályos jogszabályoknak megfelelő önkormányzati rendezvény lesz, a Fővárosi Önkormányzat rendezvénye, nem kell hozzá semmilyen hatósági engedély.

A 2001. évi XVII. törvény június utolsó szombatját a magyar szabadság napjává nyilvánította, az alapvető jogok biztosának állásfoglalása pedig kimondta: „fogalmilag tehát kizárt, hogy az állam vagy önkormányzat nevében a gyülekezési jog hatálya alá tartozó rendezvényt lehessen szervezni

– Karácsony Gergely később ezzel az érveléssel igyekezett alátámasztani a rendezvény jogszerűségét.

A Pride kezdetét végül szombat 14 órára, a Városháza Parkba hirdették meg, a vonulás utolsó állomása a Műegyetem előtti tér lesz.

Tuzson Bence: A szervezés bűncselekmény, a részvétel szabálysértés

Az igazságügyi miniszter kedden így foglalta össze a helyzetet: „A gyerekek jogainak védelmére tekintettel a Kúria – Magyarország legfőbb bírói testülete – egyszer már megtiltotta a rendezvény megszervezését, de Karácsony Gergely bejelentette, hogy azt ő mégis megrendezi. Erre a rendőrség hozott egy újabb tiltó határozatot, amely ellen ugyan Karácsony Gergely tiltakozott, de jogi értelemben a bíróság előtt nem támadta meg, azaz elfogadta.”

Van tehát egy megtiltott rendezvény, amelynek szervezése vagy a részvételre való felhívás bűncselekmény, a Büntető törvénykönyv 217 C szakasza szerint, és egy évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. Ha egy ilyen megtiltott rendezvényen részt veszel, szabálysértésnek minősül

– hívta fel a figyelmet Tuzson Bence.

Az igazságügyi miniszter szerint: „Karácsony Gergely ezzel a jogi helyzettel pontosan tisztában van, és az az alattomos az ő viselkedésében, hogy ennek ellenére hív fel arra, hogy vegyél részt ezen a rendezvényen, azaz az ő politikai céljai érdekében szabálysértést kövessél el.”

Rendőrség: Megtiltott gyűlés

„A szervezőké a felelősség” – ezzel a címmel adott ki a rendőrség egy közleményt csütörtökön. A hatóság rögzítette:

„A sajtóban megjelent hírekre reagálva közöljük, hogy Budapest Főváros Önkormányzata és a Szivárvány Misszió Alapítvány által „Budapesti Büszkeség (Budapest Pride)”-nak nevezett rendezvény megtartásától – annak ellenére, hogy a rendőrség ezt határozattal megtiltotta – a szervezők nem álltak el. A rendelkezésre álló adatok alapján a rendőrség továbbra is a gyülekezési jogról szóló 2018. évi LV. törvény hatálya alá tartozó gyűlésnek tartja az eseményt, és azt megtiltott gyűlésnek tekinti”.

A szervezők jelentős számú résztvevőre számítanak, ugyanakkor a gyűléssel kapcsolatos biztonsági intézkedésekről a rendőrségnek nincs tudomása, azokról nem egyeztettek a hatósággal. A rendőrség szerint a szombati időjárás, és a várhatóan nagyszámú tömeg együttesen kockázatot rejt magában.

Ismételten felhívjuk a szervezők figyelmét, hogy cselekményük a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 217/C. §-ba ütközik, valamint büntetőjogi felelősségük mellett a gyűlésen esetlegesen bekövetkező károkért is felelősség terheli őket. A rendőrséggel való együttműködés hiányát jelenti az is, hogy a szervezők a megtiltott gyűlés tovább szervezésével nem vették figyelembe, hogy a tervezett helyszínen, azonos időben több, a gyülekezési hatóság által már tudomásul vett gyűlés is zajlik majd. A hatóság vizsgálni fogja a szervezésben részt vevő valamennyi személy büntetőjogi felelősségét

– szögezte le a rendőrség, hozzátéve: „A gyűlés biztonságának fenntartása szervezői felelősség. A rendőrség a gyűléssel kapcsolatban a rendőrségi törvényben meghatározott feladatait maradéktalanul teljesíteni fogja”.

Ellentüntetés is lesz

Csütörtökön arról számoltunk be, hogy a Mi Hazánk Mozgalom tüntetést jelentett be a szombati Pride idejére, Budapest összes hídjára, valamint a Hősök terétől a Tabánig tartó útvonalra. Ez utóbbi az Andrássy úton, a Kálvin téren és a Szabadság hídon át vezet, és a rendőrség már jóváhagyta. Mivel a Pride menete is áthalad a Szabadság hídon, a két rendezvény ott biztosan keresztezi egymást.

A Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom is készül szombatra, pénteken közölték: „A HVIM törvényszerűen, a hatóságok jóváhagyásával gyűlést jelentett be 2025. június 28-ra, a Városháza parkba, ahová (majdnem) mindenkit nagy-nagy szeretettel várunk, szombat délelőtt 11 órától”.

A HVIM több közterületet is lefoglalt: „Mint például az Andrássy utat (még június első napjaiban), a Károly körutat, a Vámház körutat, a Szabadság hidat és még egy sor további közterületet: hidakat, tereket, utakat, rakpartokat. Egy „spártai témájú” területfoglalást is beadtunk, sőt tartani fogunk egy autós felvonulást is”. A szervezet úgy tudja, hogy a Betyársereg is részt vesz ezeken a gyűléseken.

(Borítókép: Budapest Pride 2024. június 22-én. Fotó: Tövissi Bence / Index)