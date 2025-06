Nincs izgalom, csak peace and love

Két, a fák árnyékában üldögélő, a Pride kezdését váró fiatal elmondta, hogy szerintük jót tett az elfogadásnak az, hogy megpróbálták betiltani a rendezvényt. „Igazából csak jobban felfigyelnek az egészre az emberek, és hiába próbálják meg betiltani, csak annál több ember jön el” – fogalmazott egyikük.

A nagyobb tömeg szerintük azt is jelenti, hogy nem is kell tartaniuk a rendőrség büntetéseitől. „Nem fognak tudni mindenkit megbüntetni, akiket meg mégis megbírságolnak, azoknak összedobjuk. Ezer forint mindenkitől, és már meg is vagyunk. Ha pedig pont én leszek, akit megbüntetnek, az sem érdekel, mert úgysem fizetem be. Így jártak” – mondta egyikőjük.

A tömeg mérete szerintük akkora lesz, hogy nem is kell tartaniuk az ellentüntetőktől sem.

Novák Előd nagyon aranyos, de ha megpróbálják utunkat állni, akkor átgyalogolunk rajtuk

– jelentették ki.