A Fővárosi Önkormányzat a Szivárvány Misszió Partnerséggel együttműködésben szombat 14 órai kezdéssel hirdette meg a Budapesti Büszkeség menetét. A gyülekező a Városháza parkban lesz, ahonnan a résztvevők a Műegyetem előtti térre vonulnak, érintve a Károly körutat, az Astoriát, a Múzeum körutat, a Kálvin teret, a Vámház körutat, a Fővám teret, valamint a Szabadság hidat.

Csütörtökön arról számoltunk be, hogy a Mi Hazánk Mozgalom tüntetést jelentett be a szombati Pride idejére Budapest összes hídjára, valamint a Hősök terétől a Tabánig tartó útvonalra. Ez utóbbi az Andrássy úton, a Kálvin téren és a Szabadság hídon át vezet, és a rendőrség már jóváhagyta. Mivel a Pride menete is áthalad a Szabadság hídon, a két rendezvény ott biztosan keresztezi egymást.

A Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom is készül szombatra, pénteken közölték: „A HVIM törvényszerűen, a hatóságok jóváhagyásával gyűlést jelentett be 2025. június 28-ra, a Városháza parkba, ahová (majdnem) mindenkit nagy-nagy szeretettel várunk, szombat délelőtt 11 órától.”

A HVIM több közterületet is lefoglalt: „Mint például az Andrássy utat (még június első napjaiban), a Károly körutat, a Vámház körutat, a Szabadság hidat, és még egy sor további közterületet: hidakat, tereket, utakat, rakpartokat. Egy »spártai témájú« területfoglalást is beadtunk, sőt tartani fogunk egy autós felvonulást is.” A szervezet úgy tudja, hogy a Betyársereg is részt vesz ezeken a gyűléseken.

