Novák Előd sajtótájékoztatót tartott a Szabadság híd pesti hídfőjénél, ahol kifejtette, hogy „a meghátrált kormány és a bűnpártolást elkövető rendőrség” helyett ők passzívan lezárja a hidat.

„A rendőrség a többi hídra nem adott engedélyt tiltakozásra, így ott elvárjuk, hogy ők zárják le a hidat” – fejtette ki. Szerinte felháborító, hogy a kormány „meghátrált”, ahogy akkor is meghátrált, amikor leszavazták a pedofil bűnözők kasztrálásáról szóló törvényjavaslatát.

A Harcosok Klubja is megfutamodott a deviánsok elől

– jegyezte meg a Mi Hazánk politikusa.

Elmondta, hogy erre a gyűlésre nem is mozgósítottak, mert van egy eseményük, egy fesztiváljuk Pilisben, és arra koncentráltak, de így is kitartanak az élőlánccal. „Nem követelünk vízágyút és gumibotot. Lehet, néhány perverz ezt élvezné is. Azt viszont elvártuk volna, hogy ne engedjék, hogy felénk gyalogoljanak” – tette hozzá. Információi szerint azonban nem lesz összeütközés, ugyanis a Pride szervezői az ő akciójuk miatt útvonalat változtatnak.