Greta Thunberg egy Instagram-videóval jelentkezett be, ezek szerint a svéd klímaaktivista is ott van a Városháza parkban, ahonnan nemsokára elindul a 30. Budapest Pride menet. Greta Thunberg a rövid felvételen fasiszta hozzáállásnak nevezte, ami a Pride körül forgott az elmúlt hónapokban, kiemelve, hogy a mai esemény nemcsak egy tüntetés a jogaikért, hanem hogy megmutathassák azt is, a szerelem mindenkié.