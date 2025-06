Orbán Viktor reagált a budapesti Pride-ra: Visszataszító és szégyenletes dolgok történtek

„Hahó, Harcosok!” – felütéssel ébresztette vasárnap reggel Orbán Viktor – vagy legalábbis a róla elnevezett admin – a Harcosok Klubja csoport tagjait, értesült az Index.

Ma nagy nap van, felhívom Kapu Tibort az űrben. Remélem, felveszi

– írta.

Kapu Tiborról a Facebook-oldalán is posztolt, ahol arról írt, hogy „Minden magyarban ott van az egész magyarság”, illetve a magyarok és Kapu Tibor teljesítményét méltatta.

Ezt követően át is tért a lényegre, a szombati nap meghatározó eseményére, a Budapest Büszkeség, avagy a Pride-felvonulásra.

A tegnapi nap is tanulságos volt. Brüsszelben kiadták az utasítást, hogy Budapesten Pride-nak lennie kell. A bábpolitikusaik az utasítást végrehajtották. Ez a bizonyíték arra, milyen lenne az életünk, ha az ország élén nem a szuverenitásunkat védő nemzeti kormány állna. Parancs Brüsszelből, haptákban álló bábpolitikusok Budapesten, Tisza-, DK- és Karácsony-szavazók az utcán

– fogalmazott.

Szerinte ugyanez történne a migráció, a rezsicsökkentés, és végül Ukrajna és a háború ügyében is. „Tegnap óta még biztosabban tudjuk, hogy ezeket nem szabad odaengedni a kormányrúdhoz. És nem is fogjuk őket” – jelentette ki.

Hozzátette, hogy a „2022-es gendernépszavazás 3,7 millió szavazójával” szemben „semmilyen demonstráció létszáma nem vetekedhet”. A menet eseményeit a miniszterelnök is megtekinthette, azokat „visszataszító és szégyenletes” dolgoknak tartotta, majd példákat is sorolt: „Drag queen show a színpadon, magassarkú férfiak, hormonterápiás brossúrák.” A kormányfő ezt nem büszkeségnek, hanem „szégyennek” tartja.

Az üzenet végére pedig odaírta, hogy „Harcolunk az igazságért! Harcolj a hazugság ellen!” illetve, hogy „Még 287 nap” – Magyar Péter után szabadon.

A kormány is reagált a Pride-ra

A rendezvény végén Gulyás Gergely a miniszterek közül elsőként reagált a Budapest Büszkeség menetére, amikor Facebook-oldalán azt írta, hogy „ma az egész ellenzék egyesült a Pride-dal! Az elmúlt napokban Brüsszel a legmagasabb szinten, a bizottság elnöke részéről tette többször is nyilvánvalóvá: Pride-nak Budapesten is lenni kell, ezért nem csoda, hogy a főváros vezetésének ez lett a legfontosabb”.

A budapesti Fidesz elnöke, fővárosi közgyűlési frakcióvezetője szintén Facebookon vonta kérdőre Karácsony Gergely főpolgármestert. „Pride-ra bezzeg van pénz! Karácsonynak és az ellenzéki pártoknak fontosabb a Pride, mint a főváros” – fogalmazott, majd elmondta, hogy egy ilyen volumenű rendezvény szerinte „százmilliós tétel”.

Orbánnak üzentek, Karácsonyt ünnepelték, Magyarnak odaszúrtak a Pride-on

Minden idők legnagyobb budapesti Pride-ja zajlott le szombaton – vagy inkább egy kormányellenes gigatüntetésnek voltunk tanúi? Ki mit nyert vagy vesztett ezen a napon? Orbán Viktornak presztízsveszteség, hogy tízezrek – a szervezők szerint akár kétszázezren – vonultak fel a fővárosban?

Vagy épp ellenkezőleg: a Fidesznek kedvez, ha hosszú távon is sikerül összemosnia az ellenzéket a Pride-dal és az LMBTQ-közösséggel? Karácsony Gergely főpolgármester – mint a rendezvény egyik fő szervezője – egyértelműen nyert szombaton, de pontosan mit is? Hibázott-e Magyar Péter, hogy nem jelent meg a felvonuláson, és nem állt egyértelműbben a Pride mellé? Az Index Pillanatkép című elemzői cikksorozatában keresett választ a kérdésekre.

Végigjártuk a Pride-ot, és rájöttünk, hogy sokkal többen vagyunk, mint gondolnánk

A Pride-on kint járt kollégánk a következőképpen foglalta össze helyszíni riportjában az eseményeket: Sikeresen, atrocitások nélkül lezajlott az idei Pride Budapesten. A szervezők szerint akár 200 ezren is lehettek az eseményen, amely így a valaha volt legnagyobb melegfelvonulás hazánkban. Budapesten nemcsak a magyar nép gyűlt össze, hanem rengeteg külföldi is, akik amellett, hogy remélik, már hiszik is a változást.

Jó vagy rossz dolog, ha úgy éreztem, ezen a melegfelvonuláson tulajdonképpen semmi különös nem történt? Ezt persze csak idézőjelben írom, hiszen nagyon is sok minden történt, de semmi olyannak nem voltam szem- vagy fültanúja, ami kiverte volna a biztosítékot. Semmi verekedés, semmi mocskolódás, semmi komolyabb rendőri offenzíva nem volt. Két óra fesztiválhangulatú séta a főváros utcáin, és ennyi.

(Borítókép: Orbán Viktor 2025. január 20-án. Fotó: Tövissi Bence / Index)