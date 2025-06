Különleges magyar delegáció utazott Brüsszelbe, fontos kérdésről győzködték a biztosokat

Több magyar polgármester is Brüsszelbe utazott, hogy meggyőzze az uniós biztosokat: az önkormányzati forrásokat vegyék ki a kormány és az Európai Bizottság közötti vitákból. A delegáció különlegességét az adta, hogy több kormánypárti városvezető mellett ellenzéki tagja is volt.

Magyar városvezetők delegációja kedden Raffaele Fitto kohézióért és reformokért, valamint Piotr Serafin költségvetési csalás elleni küzdelemért és közigazgatásért felelős uniós biztosokkal tartott egyeztetést Brüsszelben az önkormányzatokat érintő EU-források ügyében.

A magyar delegáció tagja volt Szita Károly, a Megyei Jogú Városok Szövetségének (MJVSZ) elnöke, kaposvári polgármester, Nemény András szombathelyi, Papp László debreceni és Cser-Palkovics András székesfehérvári polgármester. A szervezésben oroszlánrészt vállalt Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter.

„Négy városvezető pártállástól függetlenül egységet mutatott”

Cser-Palkovics András a brüsszeli tárgyalásaikról lapunknak elárulta: „Jó pár hónappal ezelőtt a Megyei Jogú Városok Szövetsége ellenzéki javaslatra közös nyilatkozatot fogadott el, amiben azt sürgettük, hogy az uniós források érkezzenek meg a magyar településekhez, tehát az önkormányzatokat megillető forrásokat az Európai Unió vegye ki a magyar állammal folytatott politikai viták témái közül, és oldja fel a korlátozásokat. Ennek érdekében bejelentkeztünk az illetékes biztosoknál. A delegáció tagjai, négy városvezető pártállástól függetlenül egységet mutatott, köztük ellenzéki polgármesterrel. A tárgyalások témája az uniós forrásoknak az a része volt, amely a megyei jogú városoknak és az önkormányzatoknak járna”.

Székesfehérvár kormánypárti polgármestere a tárgyalás eredményeire vonatkozó kérdésünkre kifejtette:

Önmagában a tárgyalás ténye is fontos és előremutató. A félórásra tervezett beszélgetés egyórás lett, alaposan megismerhették az álláspontunkat. Az uniós költségvetés félidejéhez közeledünk, talán a félidei értékelésnél napirendre lehet emelni ezt a kérdést, illetve a bizottság tagjai a jövőben akár közvetlenül is megismerhetik a városok fejlesztéspolitikáját.

Cser-Palkovics András azt nem tudta kijelenteni, hogy azonnali eredményt elérve megnyílnak a pénzcsapok, de a tárgyalás ténye segíthet az önkormányzatoknak, már csak azért is, mert az Európai Bizottság tagjai láthatták, hogy pártállástól függetlenül egységesek a kérdésben a városok vezetői.

A polgármesternél Székesfehérvár gazdasági helyzetéről is érdeklődtünk, válaszában hangsúlyozta: „A város és az önkormányzat gazdasága továbbra is stabil, és jó keretek között van, de az elsősorban a nemzetközi gazdaságban érzékelhető problémák – különös tekintettel az autóiparral összefüggésben – nálunk is jelentkeznek. Az autógyártáshoz kötődő iparágaknak nehezebb időszaka van, viszont más iparágaknak kicsit jobban megy, mint korábban. Az adóbevételünk valamelyest emelkedik. Vannak előttünk kihívások, és a világban is bizonytalanságokat láthatunk, miközben a mesterséges intelligencia, a digitális átállás és az automatizáció több iparágat is megváltoztat”.

„Magyarországon forráshiányosak az önkormányzatok”

Nemény András lapunknak úgy fogalmazott brüsszeli tárgyalásaikról, hogy „a fő témánk a kohéziós alap forrásai, azon belül is az önkormányzatokat érintő források voltak. Azt kértük, hogy ezt vegyék ki a kondicionalitási eljárás hatálya alól, és ne csak 55 százalékig legyenek lehetségesek a kifizetések. Nem szeretnénk, hogy a kormány és az Európai Unió közötti vitának az önkormányzatok legyenek a vesztesei. Azt a forrást, ami címzetten az önkormányzatok rendelkezésére áll, magunk döntenénk el, hogy mire költenénk. Ráadásul az előző ciklusban ezeknek a forrásoknak a felhasználásával kapcsolatban semmilyen szabálytalanság nem merült fel”.

Az MSZP-ből a közelmúltban kilépett szombathelyi polgármester elárulta:

Ellenzéki polgármesterként azt is hozzátettem a tárgyalásokon, hogy Magyarországon forráshiányosak az önkormányzatok a kormány különböző formákban történő elvonásai miatt. Nem kapjuk meg a működéshez szükséges támogatást sem, fejlesztésre pedig egyáltalán nem jut pénz. A jelenlegi helyzetben kétszeresen sújtják az önkormányzatokat, egyrészt a kormány részéről, másrészt az Európai Unió részéről. Ezt próbáltam én, valamint a kollégáim – nyilván ők a kormányzat kritikája nélkül – elmondani.

Nemény András az egyeztetések eredményére vonatkozó kérdésünkre kifejtette: „A kohéziós alap forrásainál van lehetőség a felülvizsgálatra, de alapvetően egy ilyen típusú tárgyalásról feljegyzés készül, ami eljut az Európai Bizottság elnökéhez. Az eredmény valójában az, hogy meg tudtuk mutatni, van más hang is, mint a kormányé. Érzékeltettük, hogy a vitának olyan szereplők a vesztesei, akik nem is vesznek részt abban. Kérdés, hogy ezen tudnak-e változtatni. Abban szinte biztos vagyok, hogy a következő uniós ciklusban a kohéziós alapokat nem vonják be az ilyen típusú eljárások alá, mert ezek a források teljesen más logika szerint működnek, de az kétséges, hogy már ebben a ciklusban is történhet-e változás”.

„Sokkal kevesebb pénzből kellene ugyanannyi vagy még több feladatot megoldanunk”

Nemény Andrásnál Szombathely pénzügyi helyzetére is rákérdeztünk. „Nehéz évünk van, 4,7 milliárd forintos kifeszítettséget kell megoldanunk. Ingatlanbevételekből 1 milliárd forinthoz próbálunk jutni, a többit rendszeren belül kell megspórolnunk. Ezt már a lakosság is megérezheti, például kevesebb forrás jut parkfenntartása és közösségi közlekedésre, utóbbi csökkentett járatszámot jelent” – mondta a polgármester, hozzátéve:

A fő problémát az okozza, hogy közel 4 milliárd forint szolidaritási hozzájárulást kell fizetnünk, miközben 11 milliárd forint körüli az iparűzésiadó-bevételünk. A kötelező feladatainkhoz szükséges normatíva évek óta nem követi az inflációt, így pedig hiába emelkedik az iparűzési adó bevétele, a végösszeg úgy néz ki – és ezt korábban a Pénzügyminisztérium is elismerte –, hogy sokkal kevesebb pénzből kellene ugyanannyi vagy még több feladatot megoldanunk, ami egy ponton túl lehetetlen.

Nemény András megjegyezte, vannak náluk is rosszabb helyzetben lévő városok, de olyanok is – például Székesfehérvár és Győr –, amelyeknél még több az elvonás. A polgármester úgy összegzett, hogy valamennyi város fenntart egy működési szintet, amihez képest minden visszalépés lesz a lakosság számára.

(Borítókép: Dr. Nemény András / Facebook)