Teljes a készültség a Balatonnál, ezt tegye, ha bajba kerül

Mivel nyáron jelentősen megnő a lakosságszám a Balatonnál, az Országos Mentőszolgálat megkeresésünkre közölte, hogy ezen a nyáron is megerősítették a térség ellátását.

Balatonlelle, Fonyód, Siófok állomásokon és Balatonalmádi mentési ponton a mentőegységek szolgálati idejét bővítettük, valamint idén is szolgálatba áll a Magyar Gyermekmentő Alapítvány balatonlellei gyermekmentőorvosi kocsija is. Bajtársaink a nyár folyamán a vízimentők hajóin is szolgálatot teljesítenek. A nyári időszakban a kétkerekű mentőjárművek, mentőmotorok és mentőkerékpárok is szolgálatban vannak