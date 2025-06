Orbánnak üzentek, Karácsonyt ünnepelték, Magyarnak odaszúrtak a Pride-on

Minden idők legnagyobb budapesti Pride-ja zajlott le szombaton – vagy inkább egy kormányellenes gigatüntetésnek voltunk tanúi? Ki mit nyert vagy vesztett ezen a napon? Orbán Viktornak presztízsveszteség, hogy tízezrek – a szervezők szerint akár kétszázezren – vonultak fel a fővárosban? Vagy épp ellenkezőleg: a Fidesznek kedvez, ha hosszú távon is sikerül összemosnia az ellenzéket a Pride-dal és az LMBTQ-közösséggel? Karácsony Gergely főpolgármester – mint a rendezvény egyik fő szervezője – egyértelműen nyert szombaton, de pontosan mit is nyert? Hibázott-e Magyar Péter, hogy nem jelent meg a felvonuláson, és nem állt egyértelműbben a Pride mellé? Ez a Pillanatkép, az Index elemzői cikksorozata, amely hétről hétre segít eligazodni a politikai térképen.

A szombati Pride előtt Nagy Attila Tibor politikai elemző lapunknak nyilatkozva arra hívta fel a figyelmet, hogy az idei budapesti felvonulás túlmutat eredeti célján: a rendezvény immár az egyik alapvető szabadságjog, a gyülekezési jog korlátozása ellen is irányul. „A hatalom tiltásával szembeni »dacos szembeszegülésként« kormányellenes demonstrációvá is válhat” – tette hozzá az elemző. A Pride után is kérdeztük az elemzőt, aki szerint a résztvevők száma és a rendezvény hangulata visszaigazolta előzetes várakozásait.

Beérett a tiltott gyümölcs: hatalmas tömeg gyűlt össze a Pride-demonstráción, és az Orbán-rendszer eddigi tizenöt évének egyik – ha nem a legnagyobb – kormányellenes tüntetése valósult meg.

Emlékeztetett arra is, hogy Orbán Viktor februári évértékelő beszédében azt tanácsolta a Pride szervezőinek: „ne bajlódjanak az idei felvonulás előkészítésével”, mert az szerinte „kidobott pénz és idő”. Nagy Attila Tibor úgy véli, a miniszterelnök abban reménykedhetett, hogy a Pride elleni hangulatkeltés segíthet megtartani szavazótáborát a veszélyessé vált Tisza Párttal szemben. A Fidesz számításai szerint ugyanis a jobboldali, konzervatív érzelmű választók nehezen tudnak azonosulni azzal, hogy homoszexuálisok, transzneműek és más kisebbségek a nemi identitásukkal nyíltan és büszkén lépnek a nyilvánosság elé.

Hatalmas tömeg dacolt a miniszterelnökkel

Csakhogy az ellenoldal felvette a kesztyűt: Karácsony Gergelyék ügyes jogi megoldásának köszönhetően a Pride-ot végül önkormányzati rendezvényként – így a gyülekezési jog hatályán kívül – tartották meg.

„A tömeg mérete minden várakozást felülmúlt. Saját tapasztalatom szerint elsősorban ellenzéki érzelmű szavazók jelentek meg a Budapest Pride-on. Emellett fontos megjegyezni, hogy a résztvevők túlnyomó többsége visszafogott öltözetben volt jelen – alig lehetett félmeztelen személyeket látni” – mondta Nagy Attila Tibor.

Az elemző szerint a Pride megrendezése egyértelmű tekintélyveszteséget jelent a NER számára: a miniszterelnöki akarat nem érvényesült, a felvonulást a tiltás és az Alaptörvény módosítása – amely kifejezetten az LMBTQ-rendezvények megakadályozását célozta – ellenére is megtartották.

A nagy tömeg megjelenése kemény dacolást jelentett a miniszterelnöki hatalommal szemben. A rendőrség – noha a törvény betűje szerint megtehette volna – nem oszlatta fel a jogsértőnek minősített Pride-ot. Sőt, még arra is ügyeltek, hogy ne törjön ki botrány a demonstráción.

A rendőrség emellett azt is megakadályozta, hogy az ellentüntetők a menet közelébe kerüljenek, és összecsapások alakuljanak ki. „A NER úgy döntött, szombaton nem akar balhét Budapest belvárosában – különösen nem a mintegy hetven európai politikus, köztük az Európai Parlament egyik alelnöke, valamint az európai szocialisták frakcióvezetője jelenlétében. Egy erőszakos oszlatás esetén a nemzetközi – különösen az európai uniós – felháborodás akkora lett volna, hogy Magyarország akár a még megmaradt uniós forrásait is elveszíthette volna. Ennyit pedig nem ért meg a Pride feloszlatása”.

Az elemző arra is rámutatott, hogy a belpolitikai következmények szintén súlyosak lehettek volna.

Eleve hatalmas kihívás lett volna százezres tömeget oszlatni, és a »gyurcsányi szemkilövetés« kárhoztatása után nagyon rosszul mutatott volna a képernyőkön a rendőri gumibotozás vagy vízágyúzás.

Nagy Attila Tibor szerint tanulságos Belgrád példája: a szerb fővárosban szintén június 28-án tartottak nagy tüntetést, amely este erőszakba torkollott – az órákig tartó zavargásoknak komoly belpolitikai következményei lehetnek. „Ezt a helyzetet Magyarországon sikerült elkerülni. Ugyanakkor, mivel a következő országgyűlési választásig már csak háromnegyed év van hátra, a Pride eseményeit ebből a szempontból sem érdemes félvállról venni” – fogalmazott az elemző.

Ugyanakkor Nagy Attila Tibor szerint a közelgő választások tükrében érdemes óvatosabban értékelni a Pride eseményeit és annak politikai hatásait.

Igaz, hogy hatalmas ellenzéki tömeg gyűlt össze, de a választópolgárok többsége általában nem vesz részt tüntetéseken – így a Pride-on sem. A demonstráció még véget sem ért, máris a kormányoldal – a Megafon szereplői és fideszes politikusok – máris elkezdték felnagyítani a menet olyan mozzanatait, amelyek szerintük irritálják a magyar választók jelentős részét. Ilyen például egy drag queen színpadi szereplése vagy egy maszturbáló férfiról szóló hír.

Az elemző rámutatott: a kormánysajtó tudatosan nem emeli ki a résztvevők nagy számát – hiszen ez rossz hír lenne a Fidesz számára, mivel most nem csupán néhány ezer LMBTQ-aktivista jelent meg. Ehelyett inkább a provokatívnak, polgárpukkasztónak ítélt jeleneteket helyezik előtérbe, és ezekkel próbálják összemosni az ellenzéket. Hangsúlyozta: Magyarországon eddig még senki sem nyert választást polgárpukkasztással – a kormányoldal is ebben bízik.

„Az egész ellenzék egyesült a Pride-dal” A kormányoldal álláspontját a szombati Pride felvonulással kapcsolatban Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter fogalmazta meg a legszemléletesebben. Facebook-oldalán közölte, hogy „az egész ellenzék egyesült a Pride-dal”. Továbbá kifejtette, hogy Brüsszel – élén az Európai Bizottság elnökével – világossá tette: a budapesti Pride-nak meg kell történnie, és Budapest vezetése készséggel eleget tett ennek az elvárásnak. „Mintha ez lenne Budapest legnagyobb problémája. Dugók, szemét, csőd már nem számít, ha a Pride-ról van szó, semmi nem drága! A mai nap újabb bizonyíték arra: az ellenzéknek a Pride fontosabb, mint a főváros, Brüsszel pedig fontosabb mint Magyarország!” – írta a miniszter a közösségi oldalán.

Karácsony mennybe ment – és odaszúrt Magyarnak

Miközben az ellenzék nélküle vitt végig egy tömegtüntetést, Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke egy vasalós videóval jelentkezett be a Facebook-oldalán szombaton. Nagy Attila Tibor szerint a Tisza Párt elnöke „erőteljesen küzdött” azért, hogy ne lehessen összemosni őt a Pride-dal. Bár a hatósági tiltás ellenére megtartott nagy rendezvényt a kormány kudarcának, „öngóljának” nevezte, a szónoklatokkal ellentétben nyíltan ezúttal sem állt ki az LMBTQ-közösségek jogainak bővítése mellett, és nem ígérte meg a gyülekezési jog szigorításának visszavonását sem – hívta fel a figyelmet az elemző.

Mint mondta, továbbra is arról van szó, hogy Magyar Péter tart attól, hogy elveszíti jobboldali szavazóit, ha nyíltan kiáll a Pride mellett. Az sem kizárt – tette hozzá –, hogy visszafogottsága részben belső meggyőződéséből fakad.

A szombati vasalós videója kissé furcsa egy olyan napon, amikor hatalmas tömeg demonstrált nemcsak az LMBTQ-közösség, hanem általában a szabadságjogok védelmében. A köztársasági elnök kifigurázását célzó, humorosnak szánt videó nem igazán illett bele a nap politikai kontextusába – hiszen szombaton egyértelműen a Pride volt a meghatározó esemény

– jegyezte meg az elemző.

Karácsony Gergely azonban szombaton Nagy Attila Tibor szerint „mennybe ment” – legalábbis a tüntetők szemében, a főpolgármester beszédét ugyanis nagy lelkesedés fogadta a tömegben.

„Sokan hálásak lehetnek neki, amiért a jogszabályi és rendőrségi tiltás ellenére mégis megtarthatták a Pride-ot, így győztesnek érezhetik magukat a miniszterelnökkel szemben. A demonstráció kormányellenes hangulatát jól jelezte Karácsony szóhasználata is, amikor a hatalom elnyomása és a szabadságért küzdők ellentétét állította szembe egymással” – fogalmazott az elemző.

Nagy Attila Tibor rámutatott: a főpolgármester beszédében Magyar Péternek is üzent, amikor így fogalmazott:

Magyarország változás előtt áll, már nemcsak remény, hanem esély is a változás. Nekünk nem mindegy, hogy mi lesz a választás másnapján, mi nem fogunk akárkire szavazni a hatalom ellenében, azt fogjuk támogatni, akitől joggal várható, hogy Magyarországot újra a közös otthonunkká teszi.

Az elemző szerint Karácsony Gergely támogatása a Tisza Párt felé már nem tűnik egyértelműnek, noha korábban kívánatosnak tartotta volna Magyar Péter kormányfői szerepét.

A Fővárosi Közgyűlésen belüli konfliktusok – köztük a Tiszával való szembenállás – megtették hatásukat. Karácsony figyelmét az sem kerülte el, hogy Magyar Péter kerüli az olyan témákat, mint a szexuális kisebbségek jogai, a jogállamiság vagy a fékek és ellensúlyok rendszere, márpedig ezek a kérdések különösen fontosak az urbánus értelmiség számára.

A Pride nem döntötte el a választást

Ami a Pride-ot akadályozni próbáló Mi Hazánkat illeti, az elemző szerint kudarcot vallottak. „Nagyon kevés ellentüntetőt tudtak felvonultatni, az pedig, hogy a rendőrséget kívánják feljelenteni a velük szemben tanúsított magatartás miatt, inkább a nevetségesség kategóriájába tartozik” – fogalmazott Nagy Attila Tibor.

Az elemző hozzátette: frusztráltságuk ugyanakkor érthető, hiszen ha nem szedik össze magukat, könnyen veszélybe kerülhet a parlamenti küszöb átlépése – különösen magas, hetven százalék fölötti részvétel esetén, ami hagyományosan a kisebb pártoknak kedvezőtlen.

Összegzése szerint a szombati Pride Orbán Viktor számára tekintélyveszteséggel járt, hiszen a felvonulást akarata ellenére, ráadásul nagy tömeggel tartották meg. Ez azonban még nem jelenti automatikusan a Fidesz választási vereségét: a lakosság több mint fele továbbra sem lelkesedik a Pride megtartásáért, és a kormányoldal hónapok óta célzottan hozzájuk szól.

Ráadásul – figyelmeztetett Nagy Attila Tibor – a következő kilenc hónapban még sok minden történhet, ami a Fidesz-KDNP javára vagy épp kárára billentheti az erőviszonyokat. Aggodalomra azonban van okuk: a Pride megtartása azt üzeni, hogy kitartással és szervezettséggel eredményeket lehet elérni a rendszerrel szemben. Ehhez pedig hozzájárul az is – tette hozzá –, hogy a gazdaság helyzete továbbra sem kedvező.

Orbán Viktor csapdába csalta az ellenzéket?

A Nézőpont Intézet legfrissebb értékelése szerint Orbán Viktor csapdába csalta az ellenzéket a Pride-dal kapcsolatban, úgy, hogy azok ezt észre sem vették. Az intézet közölte: csak a tüntetés megrendezésére koncentráltak, nem pedig annak következményeire, és figyelmen kívül hagyták a közvéleményt.

A Nézőpont szerint a számok a miniszterelnököt igazolják: a választók többsége az ő oldalán áll ebben a kérdésben, és a gyermekvédelem érdekében ellenzi a Pride-felvonulás megtartását. A Pride-ot ellenzők tábora (51 százalék) még a Fidesz-tábort (44 százalék) is meghaladja.

Márpedig a többséget képviselni demokráciában mindig a nyertes pozíció. Rég nem hibázott ekkorát az ellenzék. A hangos szervezkedés, a felvállalt törvénysértések, s az intenzív jelenlét miatt az ellenzék eggyé vált a Pride-dal, amelynek támogatása kisebbségi álláspont Magyarországon

– olvasható az intézetet közösségi oldalán.

A Nézőpont elismerte: ugyan tény, hogy az ellenzék sok embert vonultatott fel tegnap az utcán, a sok ember azonban nem automatikusan a többség, és „valójában az ellenzék tegnap beszorult egy kisebbségi pozícióba”.

Az intézet felidézte, hogy ezt a Fidesz és maga Orbán Viktor is jól ismeri: 2002-ben vagy 2006-ban is rengeteg támogatóját tudta mozgósítani a mai kormánypárt, az utcán a fideszesek sokan voltak, de a szavazóurnáknál kevesen.

A Nézőpont álláspontja szerint „Orbán mesterterve” egyszerű:

a 2026-os választást akarja megnyerni, amihez a többséget kell maga mögé állítania. A Pride napja pedig újabb lépés volt a többség felé vezető úton.

Ugyanakkor az intézet szerint a történtek még egy dolgot bizonyítottak: mivel az ellenzék Ursula von der Leyen és többi brüsszeli képviselő támogatásával rendezték meg a tegnapi felvonulást, a kormányoldal sokszor emlegetett kritikáját is visszaigazolták, azaz valójában Brüsszel érdekei szerint járnak el. „Erős bizonyíték került a Fidesz kezébe, hogy ez egy bábellenzék, amely választási győzelme esetén bábkormányt alakítana” – közölte a Nézőpont.