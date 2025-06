Kicsinállak, a börtönben fogsz megrohadni! – bosszúhadjáratba kezdett egy tatabányai képviselő

Hetek, sőt hónapok óta zeng a Komárom-Esztergom vármegyei sajtó attól – a tatabányai parkolódíjak bevezetése mellett –, hogy a Tatabányai Műjég és Inline pálya létezése gyakorlatilag egy hajszálon függ. A város képviselő-testületének néhány tagja tulajdonosváltást kezdeményezett, miközben az üzemeltető egyesület (Tatabányai Petőfi Tömegsport Egyesület, vagyis tatabányai PTSE) anyagi támogatását nemhogy lecsökkentették, de egyenesen céltartalékba helyezték a város 2025-ös költségvetésének benyújtásakor.

Szerkesztőségünkhöz temérdek levél jutott el az esettel kapcsolatban, így beleástuk magunkat a történések középpontjába, ahol olyan dolgokat találtunk, amikre nem voltunk felkészülve.

Polipok a jégen

A történet kezdete jóval 2024 előttre nyúlik vissza, de azzal majd egy későbbi cikkünkben foglalkozunk, ugyanis a nagyközönség számára is látható folyamatok a 2024. november 7-i közmeghallgatási közgyűlésen kezdődtek, ahol Németh Krisztina, a PTSE elnöke a testület elé tárta aggodalmait azokról a szóbeszédekről, amelyek szerint a tatabányai önkormányzat súlyosan megvágná az egyesület támogatását, ezzel hatalmas nehézségek elé állítva az üzemeltetőt – nem mellesleg elvágva a sortolási lehetőséget a Tatabányai Polipok Hockey Clubtól.

Ekkor már a nyilvánosság előtt is felmerült a kérdés, hogy a tervezett szigorítás politikai motiváltságú, amely mögött Boda Bánk mi hazánkos képviselő állhat.

Ám a felvetődött problémákra akkor Szücsné Posztovics Ilona (Többségben Tatabányáért és ellenzéki összefogás) és Boda Bánk is megnyugtató választ adott, miszerint a jégpályát mindig is támogatni fogják, „nem lesz Polip, aki ne jutna jéghez”. A lelkesedés egészen 2025 elejéig tartott, ugyanis a februári rendes ülésre Boda már olyan előterjesztéssel érkezett, amelynek értelmében a szezon után az önkormányzat felbontaná a feladatellátási szerződést a PTSE-vel, és újat kötne a Tét Kft.-vel (Tatabányai Élményfürdő és Turizmus Nonprofit Kft.).

Az előterjesztés alapja az volt, hogy a PTSE 2024 szeptemberében újabb támogatásokért fordult az önkormányzathoz (a 38 millió forintos évi támogatás mellé), hogy biztosítani tudják a jégpálya stabil anyagi hátterét. (Boda szerint az egyesület túl magas áron veszi az áramot, és túl sokat költ munkaerőre, így az élményfürdő nyári munkásait télen a jégpályán dolgoztatná – „hiszen mindkettő csak idénymunka” –, az áramot pedig a T-szol segítségével olcsóbban szerezné be, ez pedig csak üzemeltetőváltással működhet.) A tervezet elképesztő indulatokat generált a közgyűlésben és a városban is. „Víz, víz, csak más a hőfoka” – ezen szakmai indokláson kívül mással nem érkezett.

Gyülekező viharfelhők

A hivatalos indoklás szerint a „2025-ös év a költségvetési bevételek tekintetében komoly elmaradásokat tartogat, így nyilvánvaló, hogy nem lenne célszerű a 38 milliós támogatási összeg felett további súlyos összegeket költenünk az üzemeltetésre”. Viszont ez még nem jelentené automatikusan azt, hogy fel is kell bontani az üzemeltetési szerződést a PTSE-vel, mint ahogyan a képviselő költségtervezetet sem csatolt a Tét Kft.-től arról, hogy

mennyibe kerülne az üzemeltetőváltás,

ők mennyiért üzemeltetnék a jégpályát,

ők hány munkással és milyen bérekkel dolgoznának,

milyen támogatási összegért vállalná a Tét Kft. a feladatellátási szerződés aláírását,

összefoglalva: miért érné ez meg a városnak.

Nem véletlen, hogy erre képviselőtársai fel is hívták Boda Bánk figyelmét – néhányan politikai, hovatovább személyes indokokat megpendítve –, aki vissza is vonta az előterjesztését, ám ehhez nagymértékben hozzájárult az is, hogy a PTSE kiállást szervezett a jégpályáért, „körbeölelték” az intézményt, ezzel is jelezve a város felé, hogy továbbra is a jelenlegi üzemetetést akarják fenntartani. A vitában nem mellesleg a Magyar Jégkorong Szövetség (MJSZ) szintén a PTSE mellett áll ki, a tao-támogatásokat pedig végül is a szövetség ítéli oda.

Az egyesület öröme nem tarthatott sokáig, ugyanis 2025 áprilisában, amikor is – csúcstartó módon, két érvénytelen szavazást követően a megyei jogú városnak még mindig nem volt költségvetése 2025-re – újabb előterjesztés érkezett Boda képviselőtől: tegyék céltartalékba a PTSE támogatását, a tao-támogatásához szükséges önrész alapját pedig halasszák 2026-ra. Az egyesület ebből az alapból finanszírozta volna a jégpálya-felújítás harmadik fázisának önrészét, ám ez egyelőre elúszni látszik.

Mit jelent, hogy céltartalékba teszik az egyesület támogatását? Erre az egyesület nyílt leveléből kaphatunk választ. „Ez azt jelenti, hogy a szerződés szerint járó támogatást felfüggesztik. Halasztják. Elfolyik. A végén pedig – ha így marad – nem lesz meg a fedezet.” Ez történt egyébként a hűtéstechnológiai önrész megtakarított 6 millió forintjával és a légtechnikai teljes önrész esetében is. Céltartalékba tették, el is költötték. Tehát az egyesület nem kap pénzt, pedig a szezont lehozta, a kötelezettségeit teljesítette, az illetékes bizottság elfogadta a beszámolójukat, ennek ellenére a támogatást nem kapta meg. Ennek pedig következményei vannak, hiszen ha nincs támogatás, akkor a PTSE a dolgozókat sem tudja fizetni, ez pedig már a 2025-ös nyarat is érintheti.

Ekkor már egyre erősebbek lettek a hangok – mind a szülők, mind az egyesület, mind a képviselőtársai részéről –, miszerint ez egy személyes bosszúhadjárat a politikus részéről. Erre Boda Bánk az előterjesztése zárszavában visszautasította ezeket a megjegyzéseket, és hangsúlyozta, hogy szigorúan költségvetési oldalról közelítette meg a problémát, és nincs személyes indíttatása az ügyben.

„Ki foglak csinálni!”

Ahhoz, hogy megértsük a dolog lényegét, egyet hátrébb kell lépnünk, és távolabbról szemlélni az eseményeket. Egészen 2023 elejéig kell visszamennünk az időben, amikor is két fiú eligazolt a tatabányai polipoktól, a befogadó egyesület pedig a szülőkre próbálta terhelni a nevelési díjat. Információink szerint ebbe bőven belejátszott az is, hogy a képviselő vitatta a havi nevelési és felszereléshasználati díjak jogosságát – miután előtte 2 évig ezzel legfeljebb annyi baja volt, hogy túl olcsón koptatják az egyesület felszereléseit a sportolók –, és a továbbiakban ezt nem fizette meg.

Innentől kezdve Boda Bánk teljesen „rászállt” az egyesület elnökére, Németh Krisztinára, posztok alatt és élőszóban is gyakran szidalmazta (tömegben, emberek előtt is), ami 2024 áprilisára olyan mértékben eszkalálódott, hogy az egyesület Boda három lányának szerződését felbontotta.

Sőt kijelentette, hogy rá nem vonatkoznak az egyesület elnökségének határozatai.

Emellett a véleményének nem szülőként, hanem városi képviselőként igyekezett hangsúlyt szerezni, sok esetben a többi szülőre is nyomást gyakorolni, akik azonban kitértek előle, sőt jelezték az egyesületnek és Boda képviselő úrnak is, hogy amit képvisel, azt az ő nevükben ne tegye. Erre csak annyi volt a válasz, „akkor érted nem harcolok”.

A javító, megoldást kereső szándékok teljes meghiúsulása miatt tehát ellehetetlenült a további szülő–egyesület együttműködés, miután Boda Bánk mint városi képviselő írt levelet nyomásgyakorlás szándékával Némethnek. Ezután az egyesület elnöksége az amatőr sportolói szerződések felmondásáról döntött, erről levélben tájékoztatták is az érintett szülőpárt.

Forrásaink szerint még aznap megérkezett az erősen indulatos képviselő az egyesület elnökének irodájába, és ott önmagát egyre jobban belelovalva a mondanivalójába, vállalhatatlan hangnemben kiabált. Az egyesületi vezető ezután írt a polgármesternek, és leírta a történteket, valamint feltette a kérdést, hogy a városvezető megítélése alapján ez egy képviselőnek megengedhető magatartás-e. A levél tartalma szerkesztőségünkhöz is eljutott megannyi aggódó szülő levelével egyetemben, ebből pedig az derült ki, hogy a képviselő börtönnel fenyegette az elnököt, csalónak nevezte, majd később ordítozva Németh fejéhez vágta, hogy

kicsinállak, a börtönben fogsz megrohadni!

A jelenlévők egyöntetűen állítják, hogy az elnök igyekezett csitítani, de nem hallgatott semmire a képviselő, nem volt ura az indulatainak.

Ezután szembesítették vele, hogy több olyan oldal is van a közösségi médiában, ahol bizonyítéka van annak, hogy nyilvánosan szidalmazza Némethet, mire a képviselő gúnyosan annyit felelt, hogy joga van ehhez, és meg is teszi. Majd kiviharzott az irodából az alábbi mondatok kíséretében: eltaposlak, beszántom az egyesületedet, és börtönbe juttatlak! Széttéplek a bizottsági üléseken, feljelentelek a szövetségnél, ezt nem viszed el szárazon!

Ám Szücsné mindent lesöpört az asztalról, merthogy mindez nem bizonyítható – holott a szóváltáskor több tanú is jelen volt. A levélből az is kiderült, hogy Németh megtette a feljelentést a rendőrségen, ott azonban az lett a verdikt, hogy a bejelentett eset nem éri el a garázdaság szintjét, így végül rögzítésre sem került.

Ám ez még mindig csak a jéghegy csúcsa. Itt most elvágjuk a történetet. Folytatása következik…

Kérdéseinkkel Boda Bánkot és a PTSE-t is megkerestük, ám cikkünk megjelenéséig nem reagáltak. Ha ez változik, frissítjük anyagunkat.

(Borítókép: Tatabányai Műjégpálya. Fotó: Google Maps Street View)