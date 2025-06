Megújul a fővárosi tömegközlekedés járműparkja, több száz új gépet vetnek be

Már 2025 nyarán lehet utazni a fővárosban azokkal a vadonatúj, korszerű autóbuszokkal, amelyeknek köszönhetően tovább javul a budapesti közösségi közlekedés színvonala. Az új, klimatizált járművek tágas beltérrel, fedélzeti kamerákkal, és korszerű utastájékoztató rendszerrel biztosítják a kényelmesebb és biztonságosabb utazást, hozzájárulva ahhoz, hogy a jövőben még többen válasszák a közösségi közlekedést − írta a BKK sajtóközleményében.

– mondta el Walter Katalin az új járművek érkezéséről. A BKK vezérigazgatója hozzátette, „nagy büszkeség, hogy a szűkös anyagi helyzet ellenére az elmúlt 4,5 év alatt összesen több mint 430 járművel, köztük több mint 350 autóbusszal újult meg a fővárosi járműflotta, hiszen ez az egyik legfontosabb tényező a közösségi közlekedés versenyképességében”.

A tervek szerint 2027-ig további összesen 70 új – ötven szóló és húsz csuklós –, teljesen elektromos meghajtású busz állhat forgalomba Budapesten. Az új járművek üzemeltetésére kiírt tenderekben az ArrivaBus Kft. lett a nyertes. Az új, teljesen elektromos hajtású BYD buszok 2026-tól elsősorban a főváros belső területeit átszelő, meghatározó vonalakon közlekednek majd.

A fővárosi közösségi közlekedésben történő utazások kétharmada már most is elektromos járművel valósul meg, nagy kihívás ugyanakkor, hogy a buszágazatban is növeljük az elektromos járművek számát. Ebben jelent előrelépést, hogy az új flotta részeként az országban egyedülálló módon jelentős számú csuklós elektromos busz is forgalomba áll Budapesten