A botrány után ma minden eldől Budapesten, megszólaltak a főszereplők

Botrányba fulladt a Fővárosi Közgyűlés szerdai ülése. A Tisza Párt és a Fidesz bojkottálta az ülést, ami határozatképtelenség miatt már a napirendi pontok tárgyalása előtt véget ért. A Tisza-frakció a Fideszt és Karácsony Gergely főpolgármestert is kritizálta, a Fidesz pedig szerette volna megakadályozni a Budapesti Büszkeség menetének, a Pride-nak az önkormányzat által történő megszervezését. A rendezvényt végül szombaton megtartották. A Fidesz a szerdai közgyűlésen tárgyalt volna a Pride-ról, egyes vélemények szerint épp az okozta a Tisza távolmaradását, hogy a megosztó kérdésben nem kívántak állást foglalni. A további részletekről itt olvashat.

Az ülés pedig sorsdöntő jelentőségű, tekintettel arra, hogy a fővárosnak csak az év első felére van elfogadott költségvetése.

Karácsony Gergely főpolgármester is arra figyelmeztetett a határozatképtelen ülés lezárásaként elmondott beszédében, hogy keddtől nincs költségvetése a fővárosnak, ráadásul likviditásbővítő intézkedésekre is szükség van.

Kiss Ambrus egy korábbi háttérbeszélgetésen – amelyen az Index is részt vett –, bemutatta a likviditásbővítő csomag elemeit:

Tartanák a feszes likviditási menedzsmentet.

Nyáron megerősítenék a likviditási biztonsági hálót, ami azt jelenti, hogy további 20 milliárddal 80 milliárd forintra emelnék a folyószámlahitel-keretet.

Jóváhagynák a követelésértékesítést, ez a BKV-t és a BKK-t érinti.

A Főpolgármesteri Hivatal főigazgatója úgy látja, azzal, hogy a Magyar Államkincstár visszautalta a szolidaritási hozzájárulás meg nem fizetése miatt korábban inkasszált 10 milliárd forintot az önkormányzat számlájára, csak „meccsben van” a főváros, ráadásul Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter vezetésével a kormány fellebbezhet a Fővárosi Törvényszék döntése ellen. A tárcavezető álláspontja szerint azonban a főváros félrevezette a törvényszéket; Kiss Ambrus ezt úgy kommentálta, hogy Nagy Márton felült a „dilivonatra”.

Ha elfogadják és a Kúria döntésének megfelelően a szolidaritási hozzájárulással összefüggésben módosítják a költségvetést, valamint elnyerik a többség támogatását a likviditásbővítő intézkedések is, akkor jelenlegi tudásunk alapján az iparűzési adó szeptember közepi beérkezéséig biztosított a működés.

Karácsony Gergely: Nem szívesen számolok ezzel a lehetőséggel

Június 27-én utcafesztivállal ünnepelték a Kazinczyban a belső-erzsébetvárosi forgalmi rend változását, amelynek következtében több sétálóutcát hoztak létre a környéken. Az utcafesztiválon találkoztunk Karácsony Gergellyel, akit a hétfői, rendkívüli közgyűlésről kérdeztünk.

„Remélem, nem lesz bojkott, én nyitott vagyok arra, hogy bárkivel tárgyaljunk. Kicsit bedugultak az egyeztetési csatornák, de muszáj megugranunk, hogy félretegyük a konfliktusokat. Túl vagyunk a Budapesti Büszkeség menetén, remélem, hogy azt a terhet, amit ennek a szimbolikus ügynek a súlya rányomott a közgyűlésre, le tudjuk róla venni” – fogalmazott lapunk kérdésére a főpolgármester.

Karácsony Gergelynél arról is érdeklődtünk, mi történik, ha nem sikerül megszavazni a második féléves költségvetéshez szükséges döntéseket. A főpolgármester hangsúlyozta:

Nem szívesen számolok ezzel a lehetőséggel. A pénzügyi menetrendünk azon alapult, hogy megkapjuk a bíróságtól az azonnali jogvédelmet, tehát kapunk négy hónap laufot, hogy tárgyaljunk a kormánnyal. Bár sokak számára borult égből napsugár, de a kormány odahívott minket az asztalhoz, és reális esély van a megállapodásra. Ehhez azonban rendezni kell a sorainkat, valamint meg kell hozni azokat a likviditásbővítő intézkedéseket, amelyek a közgyűlés előtt vannak.

A főpolgármester leszögezte, a likviditást érintő javaslataikat időben megosztották a frakciókkal, a döntéseknek pedig hétfőn meg kell születniük.

Vitézy Dávid: Valamilyen többséget mindenképp létre kell hozni

Az utcafesztiválon találkoztunk Vitézy Dáviddal is, akit szintén a hétfői, rendkívüli közgyűlésről kérdeztünk.

A Podmaniczky Mozgalom frakcióvezetője lapunknak elárulta: „Ahogy ígértük, benyújtottuk azokat a javaslatokat, amelyeket az előző közgyűlésre, például a BKK-rendészettel, a buszsávok fejlesztésével és bővítésével, valamint az állatvédelemmel kapcsolatban. Baranyi Krisztinával és Karácsony Gergellyel arról egyeztettem, hogy pontosítjuk és bővítjük a válságtervet, amely arra az esetre szól, ha nem sikerül megállapodni a kormánnyal. Az augusztus 20-i esetleges intézkedésekről, valamint az MVM- és Mol-számlák halasztásáról van szó, amelyről önök is részletesen beszámoltak. Ezt újra a közgyűlés elé visszük.”

A frakcióvezetőtől azt is megkérdeztük, mi történik, ha nem szavazzák meg a második féléves költségvetéshez szükséges javaslatokat. Vitézy Dávid rögzítette:

A közgyűlés decemberben csak fél évre fogadta el a költségvetést, most a második féléves büdzsé elfogadásáról kell dönteni, és borítékolható, hogy az utolsó percig tartanak a viták. Decemberben a szavazás előtt egy órával sikerült nyugvópontra jutni. Legutóbb a Pride-dal kapcsolatban beadott fideszes módosítók miatt szabadult el a pokol, remélem, ez nem ismétlődik meg. Meg kell nézni, hogy azoknak a frakcióknak, amelyek kellenek ahhoz, hogy a közgyűlés megszavazza a költségvetést, milyen alternatív javaslataik vannak. Valamilyen többséget mindenképp létre kell hozni, Budapestnek működnie kell.

Vitézy Dávidnak arról nincs tudomása, hogy a főpolgármester a legutóbb bojkottáló frakciókkal – a Tiszával és a Fidesszel – egyeztetett-e. A frakcióvezető hétfőn rendkívül közlekedési szakbizottsági ülésre is készül, amellyel kapcsolatban elmondta: „Egyre többen jelezték, hogy be kell avatkozni a forgalmi rendbe. A Fidesz készült előterjesztéssel, azzal nem tudok egyetérteni, mert például a Lánchídon a tömegközlekedés és a taxik előnyben részesítését fenn kell tartani. Nekem is vannak javaslataim arról, hogy hogyan tudjuk enyhíteni a forgalmi káosz hatásait Budapesten. Öt pontból álló intézkedési tervet jelentettünk be a BKK-val, többek között olyan intézkedésekkel, mint a nappali munkavégzés korlátozása a Rákóczi hídon, a 4-es, 6-os villamospótlónak buszsávok létrehozása, valamint több belvárosi vonalon az első ajtós felszállás megszüntetése a közlekedés gyorsításának érdekében”.

Szentkirályi Alexandra: A Pride szervezésétől el kell határolódnia a közgyűlésnek

Korábban arról érdeklődtünk a Fidesz-frakciónál, hogy részt vesznek-e a közgyűlés rendkívüli ülésén. Szentkirályi Alexandra nevében az alábbi választ kaptuk: „Semmi másról nem szól a főváros, csak dugóról, csődről és Pride-ról. Ezért a közgyűlésen is elkerülhetetlen, hogy tisztázzuk ezeket a kérdéseket. A Fővárosi Közgyűlésnek a budapestiek közös ügyeiről és problémáiról kellene szólnia, és nem olyan dolgokról, amihez a városnak semmi köze nem is kellene, hogy legyen.”

A Pride fővárosi szervezésétől egyszer és mindenkorra el kell határolódnia a közgyűlésnek, és ennek a vitának a végére pontot kell tenni

– szögezte le lapunknak a Fidesz frakcióvezetője.

Szentkirályi Alexandra arra is kitért, hogy: „Meg kell oldani a csődkérdést, helyre kell állítani a törvényes működést, fel kell számolni a dugókat és valódi kérdéseket kell napirendre venni. Nekünk javaslataink is vannak: napközben meg kell nyissuk az alsó rakpartot és a Lánchidat a forgalom előtt! Karácsony Gergely és a Tisza felelőssége, hogy helyrehozzák, azt a káoszt, amit együtt okoztak. Ebből nem lehet kimenekülni”.

A Fidesz egyébként újra napirendre venné a Pride-ot, a rendkívüli közgyűlés előterjesztései között megjelent a „Javaslat Budapest Pride megrendezésével kapcsolatos döntések meghozatalára” című előterjesztésük. Szentkirályi Alexandráék a rendezvény megszervezését elítéltetnék a Fővárosi Közgyűléssel, valamint a közgyűlésre ruháznák a rendezésről való döntési jogot. A Fidesz azt is rögzítené, hogy a Fővárosi Közgyűlés „nem járul hozzá öncélú szexuális propagandát népszerűsítő rendezvények önkormányzati rendezvényként történő megtartásához”.

A Tisza feltételei

A Tisza Pártnál is érdeklődtünk frakciójuk részvételére vonatkozóan, de választ egyelőre nem kaptunk. A frakció az előző, sikertelen közgyűlés után nyílt levélben fordult Karácsony Gergelyhez, amelyben kijelentette, hogy a Tisza kezdettől fogva a budapestiek érdekeit tartja szem előtt, a június 25-i ülésen pedig azért nem vettek részt, mert „Budapest polgárai az eddigi cirkuszoknál többet érdemelnek”.

„Nem tűrjük tovább, hogy a kormánypárti frakció Szentkirályi Alexandrával az élen minden közgyűlésből balhét és színházat csinál. A Fidesz-frakció ahelyett, hogy próbálná a kormányánál elérni a fővárosiak érdekeit sértő döntések megváltoztatását, inkább cinikus módon a közgyűlés működését is rendszeresen ideológiai, Potemkin-előterjesztésekkel, módosító javaslatokkal bénítja meg” – vélekedett a Tisza, egyúttal kritizálva Karácsony Gergelyt is: „Ugyanakkor az sem végzi el a munkáját, aki engedi, sőt támogatja, hogy a Fidesz színházat csináljon a Fővárosi Közgyűlésből. Aki nem él az SZMSZ-ben meghatározott ülésvezetői jogköreivel, amikor uszító, az emberi méltóságot sértő kijelentések hangoznak el, az nem látja el megfelelően a feladatát.”

A Tisza-frakció a budapestiek érdekeit tartja szem előtt, ezért amennyiben biztosítottak az értelmes munkavégzés feltételei, ott leszünk a június 30-i rendkívüli közgyűlésen. Ahogyan eddig is támogattunk minden érdemi és fontos döntést, más frakciókkal ellentétben decemberben megszavaztuk a 2025-ös költségvetést is

– emlékeztetett a párt.

A Tisza a rendteremtés mellett azt is elvárja a főpolgármestertől, hogy hajtsa végre a Fővárosi Közgyűlés döntéseit, valamint „terjessze be a hatályos közgyűlési döntésnek megfelelően a költségvetés érdemi felülvizsgálatát. Terjessze a közgyűlés elé a cégvezetők kiválasztását elvégző Bíráló Bizottság javaslatát. Kezdeményezze a botrányoktól övezett BKV vezetőségének integritási szempontú, átfogó átvilágítását. Tegyen érdemi lépéseket a főváros likviditási helyzetének javítása érdekében, s ennek keretében első lépésként vizsgálja felül azokat a kiadásokat, amelyek a budapestiek érdekei helyett kizárólag a saját politikai érdekeit, kommunikációs és kampánycéljait szolgálják”.

A Tisza ismerni szeretné a részleteket a főváros-kormány tárgyalási folyamatról, valamint az ezzel összefüggésben felvetődő feltételekről is.

Merre tovább, ha nem fogadják el a költségvetési javaslatot?

Egyelőre annyi rögzíthető, hogy a Podmaniczky Mozgalom, valamint a Demokratikus Koalíció és a Magyar Kétfarkú Kutya Párt frakciójának tagjai – szerdához hasonlóan – ott lesznek a Fővárosi Közgyűlés ülésén. A labda a két nagy frakciónál pattog.

A Klímavédelmi, Közlekedési és Városfejlesztési Bizottság korábbi ülésén nem mentek át a likviditás biztosításához szükséges javaslatok. Az ülés után Kiss Ambrus a Magyar Hangnak elárulta, ha nem szavazzák meg a képviselők a költségvetési javaslatot, akkor a közfeladatokra kapott állami normatívát sem kapja meg a város.

Magunkat lökjük a szakadékba mint Fővárosi Közgyűlés, és akkor már nem napi, hanem óránkénti likviditásról beszélhetünk

– foglalta össze Kiss Ambrus azt a helyzetet, ha nem kapnak többségi támogatást az előterjesztések.

Ha fővárosnak nincs költségvetése, finanszírozást sem tud biztosítani, tehát fizetéseket is csak addig tudnának utalni, amíg a jelenlegi folyószámla-hitelkeretük tart. Költségvetés nélkül a kormánnyal zajló tárgyalásokon is ellehetetlenülne a megállapodás.

A kormány Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter, valamint Latorcai Csaba államtitkár vezetésével tárgyal Karácsony Gergelyékkel, a felek már személyesen is találkoztak. A kormány vizsgálja a főváros pénzügyeit, Domokos László, az Állami Számvevőszék korábbi elnöke vezeti azt a külső szakértői csapatot, amelyet felkértek Budapest gazdálkodásának átvilágítására.

Hétfőn Sára Botond főispán arra figyelmeztetett: „Amennyiben a hiányzó főpolgármester-helyettes és cégvezetők mellé büdzsé sem lesz, a működésképtelenség többé nemcsak veszély, hanem valóság lesz. Bízom benne, hogy sikerült egy épkézláb költségvetést kidolgozni, valamint a koalíciós partnerekkel szükséges egyeztetéseket lefolytatni.”

(Borítókép: Fővárosi közgyűlés 2025. június 25-én. Fotó: Papajcsik Péter / Index)