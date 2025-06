Geert Wilders holland szélsőjobboldali politikus szerint Karácsony Gergely főpolgármester „náci karlendítést” mutatott be szombaton a Pride-on beszéde közben. Hozzátette, hogy ezt Femke Halsema amszterdami polgármester mosolyogva figyelte. A budapesti városvezető kommunikációs csapata szerint Karácsony Gergely a Karmelitára mutatott.

„Budapest főpolgármestere náci karlendítést mutatott be, miközben Amszterdam polgármestere nevetve áll mögötte. Már nem is szégyellik ezt az antiszemita náci gesztust” – írta ki a közösségi oldalára Geert Wilders holland szélsőjobboldali politikus.

A tisztviselő egy olyan videót posztolt, amelyben Karácsony Gergely azt mondja, hogy „nincs hatalmuk felettünk”, majd a jobb karját magasba emelve mutatott előre a tenyerével. A holland politikus hozzátette, hogy Femke Halsema amszterdami polgármester mosolyogva figyelte a mutatványt. A Telex-nek a főpolgármester kommunikációs csapata azt válaszolta, hogy a városvezető a Karmelitára mutatott ekkor.

De burgemeester van Budapest brengt de Hitlergroet terwijl de GL/PvdA-burgemeester van Amsterdam er lachend bijstaat. Ze schamen zich niet eens meer voor dit antisemitische nazi gebaar. Pijnlijk dat de VVD met zo’n partij wil samenwerken. pic.twitter.com/XRxXREDGv7 — Geert Wilders (@geertwilderspvv) June 29, 2025

Orbán Viktor: Brüsszeli utasításra rendezték meg a Pride-ot, Karácsony Gergely válasza nem maradt el

Vasárnap a Harcosok Klubja csoportba küldött üzenetet Orbán Viktor. A miniszterelnök többek között arról írt, hogy a Pride-ot brüsszeli utasításra rendezték meg, és szerinte ez azt mutatja, mi lenne, ha nem ők kormányoznának. Hozzátette, hiába voltak kint rengetegen, a 2022-es „gendernépszavazás” 3,7 milliós részvételi számával nem tudják felvenni a versenyt.

Karácsony Gergely főpolgármester egyetért abban Orbán Viktor miniszterelnökkel, hogy milyen lenne Magyarország akkor, ha nem a Fidesz kormányozna. A városvezető szerint az ország szabadabb, szeretetteljes és szolidáris közösség lenne. Úgy véli, a szeretet erejével mutatták meg, hogy milyen a rendszeren kívüli élet.

A rendezvény végén Gulyás Gergely a miniszterek közül elsőként reagált a Budapest Büszkeség menetére, amikor Facebook-oldalán azt írta, hogy „ma az egész ellenzék egyesült a Pride-dal! Az elmúlt napokban Brüsszel a legmagasabb szinten, a bizottság elnöke részéről tette többször is nyilvánvalóvá: Pride-nak Budapesten is lenni kell, ezért nem csoda, hogy a főváros vezetésének ez lett a legfontosabb.”

Szentkirályi Alexandra, a budapesti Fidesz elnöke, fővárosi közgyűlési frakcióvezetője szintén Facebookon vonta kérdőre Karácsony Gergely főpolgármestert. „Pride-ra bezzeg van pénz! Karácsonynak és az ellenzéki pártoknak fontosabb a Pride, mint a főváros” – fogalmazott, majd elmondta, hogy egy ilyen volumenű rendezvény szerinte „százmilliós tétel”. Vitézy Dávid, a Podmaniczky Mozgalom frakcióvezetője bocsánatkérésre szólította fel képviselőtársát.

Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke „Európa Pride-királyának” nevezte Orbán Viktort. A pártelnök úgy véli, a miniszterelnök kormányzásra képtelen, de összehozta Európa egyik legnagyobb szabadságjogi rendezvényét.

Orbánnak üzentek, Karácsonyt ünnepelték, Magyarnak odaszúrtak

Minden idők legnagyobb budapesti Pride-ja zajlott le szombaton – vagy inkább egy kormányellenes gigatüntetésnek voltunk tanúi? Ki mit nyert vagy vesztett ezen a napon? Orbán Viktornak presztízsveszteség, hogy tízezrek – a szervezők szerint akár kétszázezren – vonultak fel a fővárosban?

Vagy épp ellenkezőleg: a Fidesznek kedvez, ha hosszú távon is sikerül összemosnia az ellenzéket a Pride-dal és az LMBTQ-közösséggel? Karácsony Gergely főpolgármester – mint a rendezvény egyik fő szervezője – egyértelműen nyert szombaton, de pontosan mit is? Hibázott-e Magyar Péter, hogy nem jelent meg a felvonuláson, és nem állt egyértelműbben a Pride mellé? Az Index Pillanatkép című elemzői cikksorozatában keresett választ a kérdésekre.

Török Gábor vasárnap ismét a Pride-ról írt, szerinte ez a kormányzati kommunikációs válasz elemzésnek nehezen vehető komolyan, de politikai magyarázatnak még talán elmenne.

Végigjártuk a Pride-ot

A Pride-on kint járt kollégánk a következőképpen foglalta össze helyszíni riportjában az eseményeket: Sikeresen, atrocitások nélkül lezajlott az idei Pride Budapesten. A szervezők szerint akár 200 ezren is lehettek az eseményen, amely így a valaha volt legnagyobb melegfelvonulás hazánkban. Budapesten nemcsak a magyar nép gyűlt össze, hanem rengeteg külföldi is, akik amellett, hogy remélik, már hiszik is a változást.

Jó vagy rossz dolog, ha úgy éreztem, ezen a melegfelvonuláson tulajdonképpen semmi különös nem történt? Ezt persze csak idézőjelben írom, hiszen nagyon is sok minden történt, de semmi olyannak nem voltam szem- vagy fültanúja, ami kiverte volna a biztosítékot. Semmi verekedés, semmi mocskolódás, semmi komolyabb rendőri offenzíva nem volt. Két óra fesztiválhangulatú séta a főváros utcáin, és ennyi.

Karácsony Gergely a Budapest Pride-on 2025. június 28-án Budapesten.