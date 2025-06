Két és fél milliárdért vettek békét Győrben – de nem tartott sokáig

Ismerik azt a viccet, amikor a fideszes frakcióvezető, az ellenzéki polgármester és egy kukás együtt ebédelnek egy szeméttelep közepén? Mi sem ismertük egészen mostanáig, ugyanis ma lényegében erre került sor a győri hulladékgazdálkodási központban, amikor Fekete Dávid, Győr-Moson-Sopron vármegye fideszes választókerületi elnöke, a győri Fidesz frakció vezetője és Pintér Bence győri polgármester együtt ünnepelte 18 új kukásautó átadását a Győri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. (GYHG) munkatársaival. A helyzet abszurditását csak fokozza, hogy néhány nappal ezelőtt a két politikus még a közgyűlésen esett egymásnak, aminek a vége az lett, hogy a Fidesz frakciója – két képviselőt leszámítva –, amely a közgyűlési többséget adja, kivonult az ülésteremből.

Azonban úgy néz ki, hogy egyikőjük sem tartja a másikat annyira „szemétnek”, hogy ne tudjanak olyan fontos és meglepően költséges területen együtt dolgozni, mint a hulladékgazdálkodás.

A MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt. (Mohu) 2 milliárd forint értékben szállított új Mercedes járműveket Győrbe, ami az elmúlt közel 20 év legnagyobb ilyen beruházása a városban. A fejlesztés nemcsak helyi jelentőségű: a Mohu országosan idén mintegy 100 új kukásautót ad majd át a területi szolgáltatóknak, hosszú távon pedig 1000 új járművel modernizálja a hazai flottát.

Időszerű volt a csere

Magyarországon közel 2000 kukásautó van forgalomban, amelyek átlagéletkora 12 év. Ez nemcsak technikai, hanem gazdasági problémákat is okoz. Az ilyen idős járművek csupán 60 százalék körüli működésbiztonságot nyújtanak, vagyis egy évben a napok 60 százalékában bevethetők a különböző technikai problémák miatt, ebből kifolyólag jóval több járművel kell rendelkeznie a vállalatoknak, mint amennyivel ideális esetben képesek lennének lefedni a számukra kijelölt működési területet. Ezzel szemben az új járművek 92 százalékban kihasználhatók, jóval nagyobb űrtartalommal rendelkeznek és megfelelő a tömörítő arányuk – ami azért is fontos, mert a régebbi járművek eleve kisebb űrtartalmú tárolóikat sem tudták kihasználni a tömörítőképességük csökkenése miatt.

Esetükben egy 16 éves kukásautó-flottát cserélt le a MOHU Zrt.

– mondta Nagy Csaba, a GYHG ügyvezetője.

Az új járművek nemcsak megbízhatóbbak, hanem intelligensebbek is. A Mercedes típusú járművek EURO 6E környezetvédelmi besorolással rendelkeznek, modern biztonságtechnikai eszközökkel, például holttérfigyelő rendszerrel, kamerás kukaürítés-figyeléssel és biztonsági lassító rendszerrel.

Runtág Tivadar, a Mohu operatív igazgatója kiemelte, hogy „a hulladékgazdálkodási szektor megújításának egyik pillére a kukásautó-flotta fiatalítása, ami folyamatban van Magyarországon”.

Amikor a politika egyetért

A közgyűlésen történt események ellenére a mai napon együtt tekintették meg és próbálták ki az új hulladékszállító autót Pintér Bence és Fekete Dávid. Győr polgármestere hangsúlyozta, hogy a közüzemek szolgáltatási színvonala alapvetően meghatározza egy település élhetőségét. A győri önkormányzat cége immár a legmodernebb járművekkel rendelkezik a lakosság és a partnerek kiszolgálásához.

Fontos környezetvédelmi vonatkozásnak tartja, hogy az új kukásautók károsanyag-kibocsátása kisebb, ezáltal a nélkülözhetetlen munka elvégzése során kevésbé terhelik a környezetünket.

Győr szempontjából nagy a jelentősége, hogy a győri GYHG modern, a mai kor elvárásainak minden tekintetben megfelelő eszközökkel dolgozik

– mondta Pintér Bence, aki megjegyezte, hogy a GYHG átláthatósági szempontból is példát mutat más vállalatoknak, amiért nagyon hálás a cég vezetésének.

A győri Fidesz–KDNP frakcióvezetője is kiemelte, hogy fontos előrelépés ez az újítás a társaság életében, hiszen Győr és további 111 település mintegy 300 ezer fős lakosságának, intézményeinek és közterületeinek hulladékszállítási kiszolgálását végzik.

Örömteli, hogy Győrben és a környező településeken ezek a modern berendezések állnak szolgálatba, törekszünk arra, hogy folyamatosan támogassuk ezeket a jövőbe mutató projekteket, hiszen térségünk fejlesztése minden területen kiemelt célkitűzésünk

– fogalmazott Fekete Dávid.

De mit szólnak azok, akik valóban használják majd a járműveket?

Természetesen fontos, hogy mit kommunikálnak a politikusok és a cégvezetők a beruházásról, de ennél sokkal fontosabb, hogy mit gondolnak az új kukásautókról azok, akik nap mint nap azokkal fognak dolgozni, sőt néhány napja már ezekkel is dolgoznak.

A kukások pedig nagyon lelkesednek az új járművekért. Az egyik sofőr elmondta, hogy kényelmes az autó, és minden szempontból sokkal jobb és biztonságosabb, mint a korábbi járműve. Egy problémája azonban akadt az elmúlt néhány nap alatt, mégpedig az, hogy az első biztonsági érzékelők kicsit túlérzékenyek, még a járdán sétálókat is látják, az autó pedig nemegyszer pedig le is fékez miattuk. Hozzátette, lehet, hogy ez még a tanulási fázis hibája, hiszen az új járművek rengeteg olyan technikai újítással vannak felszerelve, amelyekkel korábban nem dolgoztak.

Munkájukat új tabletek is segítik. Ezeken jelenik meg, hogy melyik ügyfél hulladéktárolóját üríti éppen az autó, amit a kukákba szerelt chipek alapján ismer fel a jármű.

Nem mellesleg még újautó-szaga van. Ez elég nagy élmény

– jegyezte meg a cég egyik munkavállalója.

Közben egyébként azt is megtudtuk, hogy a tavalyi évben nyereséges volt a GYHG, így „ki tudták fejezni hálájukat” a munkavállalóknak. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a kukásautók sofőrjei bruttó 600 ezer forintot keresnek, ami mellé jár még cafeteria, iskolakezdési támogatás, 13. havi fizetés, sőt nyaralástámogatás is. A kukásautó hátulján állók valamivel kevesebbet keresnek, de a pluszjuttatásokat ők is megkapják, és bármikor, ha pluszpénze van szükségük, vállalhatnak túlórát, amit a cég kifizet.

A biztonság terén jelentős javulást tapasztalnak, különösen azok, akik a munka veszélyesebb részét végzik a kukásautó hátuljánál.

A jármű nem tud tolatni, ha a kukások nem állnak rajta a lehajtott fellépőn, mert egy nyomásérzékelő leszabályozza a hulladékszállítót. Ez azért fontos, mert korábban több tragikus kimenetelű baleset történt annak következtében, hogy a kukásautó holtterében álló kukást elütött az autó tolatás közben. Ennek biztosítására holttérfigyelő kamerák is kerültek az új teherautókra.

A munkakörülmények is javultak, jobb a fellépőfelület, jobb a kapaszkodó, nagyon finoman lehet vele dolgozni, különösen az emelési sebesség állításával és a nagy méretű kukák kezelésekor.

Természetesen van kritika is. Ez a kritika azonban nem az új járművet, hanem a hulladéktárolókat érintette. Az egyik tapasztalt dolgozó megjegyezte, hogy a kukák lehetnének kicsit vastagabbak, mert túl könnyen elrepednek a rendszeres használattól.

Mindent összevetve különleges volt a mai nap Győrben, ahol a munkavállalók örülnek az új járműveiknek, amelyek akár az életüket is megmenthetik, miközben a politikusok is képesek voltak békét kötni. Igaz, csak néhány órára, ugyanis mire visszaértünk Budapestre, a levelezési listánkban már ott volt egy levél a győri polgármester frakciójának sajtóosztályától, Videón, ahogy a győri Fidesz kivonul a közgyűlésről, amikor Pintér Bence polgármester szembesíti őket a 210 milliós mínusszal, amit okoztak címmel. Az élet megy tovább, de legalább most már a kukásautók is.

(Borítókép: Papajcsik Péter / Index)