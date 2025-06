Magyar Pétert Volodimir Zeleszkijként bemutató kampányt indított el a Nemzeti Ellenállás Mozgalom

A szélsőjobboldali szervezet Facebook-oldalán jelentette be, hogy Magyar Pétert tekinti Brüsszel jelöltjének a jövő évi választásokon, és szerintük az ellenzéki politikus „pont oda juttatná Magyarországot, ahova az eredeti Zelenszkij juttatta Ukrajnát". A NEM az ukrán uniós csatlakozásról tartott népszavazás eredményére hivatkozva állítja, hogy Brüsszel „nem fogadja el a magyarok döntését” és be akar avatkozni a magyar választásba, ezért kampányt indítanak Magyar Péter ellen.

Facebook oldalán tett bejelentést a Nemzeti Ellenállás Mozgalom (NEM), miszerint „Pár napja mi, magyarok világos üzenetet küldtünk Brüsszelnek: nem kérünk az ukrán EU-csatlakozásból! Több, mint kétmillióan szavaztunk nemmel, és ezzel megakasztottunk egy olyan folyamatot, amely komoly károkat okozna hazánknak”.

Szerintük azonban Brüsszel „nem fogadja el a magyarok döntését” és szerintük Manfred Weber „többször is elmondta, hogy be akarnak avatkozni a jövő évi magyar választásba”. Szerintük Ukrajnában is ez történt, ahol Voldimir Zelenszkij „békét ígért és a végén a háború élére állt!”.

Hozzátették, hogy Brüsszelben megtalálták „a magyar Zelenszkijt”, Magyar Péter személyében, aki „pont oda juttatná Magyarországot, ahova az eredeti Zelenszkij juttatta Ukrajnát.” Úgy gondolják, hogy „veszélyes időkben nem ripacsokra van szükség”, ezért kampányt indítanak Magyar Péter ellen.

A NEM-et 2024 decemberében alapították meg közéleti személyiségek mert úgy látják, a globalista elit megtámadta Magyarország szuverenitását, be fog avatkozni az ország belügyeibe és a választásokba.

Bemutatkozó videójukban pedig megszólalt Apáti Bence balettművész, Lajkó Fanni, az Alapjogokért Központ elemzője, György-Horváth Zsuzsa műsorvezető, László András, a Fidesz-KDNP európai parlamenti képviselője, Szécsényi Dániel, a Fidesz-KDNP fővárosi képviselője, Szűcs Gábor jogász és Abrakovits Joca influenszer szólal meg.

A bejelentéshez csatolt videó hangba, és stílusban is hasonlít a 2022-es választások idejében elindított Gyurcsány-Show avagy Mini Feri kampányra. A YouTube videómegosztó eltávolította azokat a Gyurcsány-show-reklámokat, amelyekben Márki-Zay Pétert, az ellenzék miniszterelnök-jelöltjét Mini Feriként, Gyurcsány Ferenc klónjaként ábrázolják.

Az indoklás szerint azért, mert a Warner Bros. Entertainment tulajdonában álló filmből engedély nélkül használtak fel jeleneteket.