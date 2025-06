Orbán Viktor az EU-csúcsról: Ha szemmel lehetne ölni, akkor egy sortűzzel elintéztek volna

Szó esett a miniszterelnök Kapu Tiborral készített interjújáról, amellyel kapcsolatban elmondta, gyerekkori álma, hogy teljes egészében lássa a Földet a világűrből. Kiemelte, „ha egy üzlet beindul, akkor nehéz megállítani”, ugyanis az országnak az utóbbi években lett két Nobel-díjasa és egy űrhajósa.

Végre van egy ember, akire minden magyar felnéz. Szó szerint

– mondta a miniszterelnök.

A közös beszélgetésükből pedig a miniszterelnök szerint az volt a legfontosabb, amikor Kapu Tibor azt mondta, tanúja volt az űrből annak, amikor Magyarországon felkelt a nap.

Orbán a NATO-csúcsról: Új seriff van a városban

A miniszterelnök a június 25-én tartott NATO-csúcson történtekről korábban elmondta, hogy ott csatát nyertek azok az országok – köztük Magyarország – amelyek nem Ukrajnával, hanem a NATO megerősítésével akartak foglalkozni.

A NATO-csúcson bekövetkezett változásokkal kapcsolatban elsőnek kiemelte, hogy „új seriff van a városban” – utalt az amerikai elnökre, Donald Trumpra, és ez szerinte ahhoz vezetett, hogy már szó sem volt a háború folytatásáról. Hozzátette, az amerikai elnök kijelentette, hogy a NATO a béketeremtésért és a védekezés érdekében alakult meg, ezért „szóba sem jöhet Ukrajna NATO-tagsága”.

Végre van egy hely, a NATO, ahol győztünk

– jelentette ki.

A miniszterelnök szerint a legfontosabb az, hogy egy olyan többség alakult ki a NATO-ban, amely úgy gondolja, hogy az Oroszországgal vállalt bármilyen konfliktus az „elvezethet a harmadik világháborúhoz”. Hozzátette, az amerikai elnök még nem mondta ki, de szerinte a következő lépés az lenne, hogy leülnek megegyezni az orosz vezetőkkel annak érdekében, hogy elkerüljenek egy újabb fegyverkezési versenyt „ezt rajtam kívül még nem is mondja senki” – említette. Felelevenítette, hogy a legutóbbi fegyverkezési verseny tapasztalataiból tanulva mer „beleszólni a nagyfiúk dolgába”.

Fotó: Orbán Viktor / Facebook Gönczi Gábor és Orbán Viktor a TV2 Tények című műsorában

„Hirtelen minden megváltozott”

Az EU-csúcson történtekről már korábban is úgy nyilatkozott, hogy „csúnya” volt. A közös védelmi kiadások növelésében, valamint annak finanszírozásában is sikerült megállapodniuk. A tagállamok állam- és kormányfői ezenkívül tárgyaltak a Közel-Keletről, az Egyesült Államokkal folytatott kereskedelmi tárgyalásokról, valamint Ukrajnáról is – utóbbi kapcsán Robert Fico az új, Oroszország elleni szankciócsomagot megvétózta, míg Orbán Viktor ismét egyedüliként nem írta alá az Ukrajnáról szóló közös konklúziót.

Hirtelen minden megváltozott

– mondta a miniszterelnök azzal kapcsolatban, hogy míg a NATO-csúcson szerinte többségben voltak, az egy nappal későbbi EU-csúcson, az amerikaiak és a törökök nélkül hirtelen kisebbségbe kerültek. Kiemelte, hogy a Voks 2025 eredményeivel a háta mögött kellett „harcolnia” egy olyan helyen, ahol szerinte a többség a háborút támogatja. „Fundamentális és stratégiai okokból Magyarország sem most, sem a jövőben nem támogatja Ukrajna európai uniós csatlakozását” – hangsúlyozta.

Ha szemmel lehetne ölni, akkor egy sortűzzel elintéztek volna

– jelentette ki Orbán Viktor. Ezzel magyarázta meg, hogy miért nevezte a „legcsúnyább” EU-csúcsnak a legutóbbi találkozót.

Elmondta, hogy értik az ukránokat, és segítenek is nekik, de szerinte olyat kérnek, ami „tönkretenne minket”. Szerinte a vezetőknek azért „fájt” az álláspontja, mert az „hideg és racionális”. Felelevenítette, hogy az EU-tagságnak a NATO-tagság volt a feltétele a volt szovjet országok esetében, éppen azért, hogy katonailag bebiztosítsák a csatlakozni kívánó országok határait. Szerinte Ukrajnát ezért nem lehet felvenni, mert az ország keleti határa nincs biztosítva.

„Az ukrán állam nem működne nyugati pénz nélkül” – jelentette ki Orbán Viktor, majd hozzátette, hogy Ukrajnával stratégiai megoldást kellene kötni arról, hogy az EU hogyan támogathatná az országot.

Nem büszkeség, hanem balítélet

A szombati Pride-felvonulással kapcsolatban azt állította, hogy nem volt ott, ugyanis saját bevallása szerint azok közé tartozik, akik azt mondják, ami ott történt, „az nem büszkeség”.

Ha Felcsúton vagyok, akkor azt mondom, hogy szégyen. Ha itt vagyok Budapesten, akkor azt mondom, balítélet. Nem büszkeség, hanem balítélet

– vélekedett Orbán a Pride-ról.

Szerinte ebben az ügyben az ország már döntött, majd felhozta a 2022-es népszavazást, amelyre 3,7 millió ember szerinte nemet mondott. Szerinte az a „néhány tízezer” ember, aki kint volt, már akkor sem értett egyet a népszavazással. „A Pride-témakörnek létezik egy támogatottsága Magyarországon” – vélekedett, de szerinte többen vannak az ellenzők, és ezt az egyet a „Pride nem fogja megváltoztatni”.

A miniszterelnök megfejtette, hogy a „rendszer” úgy működik, hogy Brüsszelben elmondták, hogy Pride-nak lenni kell. „Megtalálták azokat az embereket, akik ezt itt megszervezték” – mondta, és mivel a főváros ellenzéki vezetés alatt áll, ezért ők voltak a szervezők, „majd a híveiket felsorakoztatták”.

Hozzátette, hogy most a Pride ügyében volt így, de ha „nem nemzeti kormány” lenne, akkor ugyanez lenne a migráció és Ukrajna csatalakozásának ügyében. Szerinte a Pride-tól eltekintve „legyártották számunkra a mintadarabot. Így működik a Brüsszel irányította európai politika”. Kiemelte, hogy ezért akarják leváltani a jelenlegi kormányt, hogy „mindent végre tudjanak hajtani”.

(Borítókép: Orbán Viktor a TV2 Tények című műsorában. Fotó: Orbán Viktor / Facebook)