A Tisza Párt sajtófőnöke július 1-től Tárkányi Zsolt lesz, aki közel húsz éve dolgozik a médiában, korábban az MTI-nél, a Hír TV-nél és az RTL-nél is. Tárkányi áprilisban hagyta el az RTL Híradót, ahol politikai tudósítóként dolgozott, és gyakran szerepelt a Kormányinfókon. Egy korábbi Kormányinfón feltűnést keltett, amikor vitába keveredett Gulyás Gergellyel Orbán Viktor külpolitikai lépéseiről.

„Örömmel jelentem be, hogy július 1-től Tárkányi Zsolt vezeti a Tisza sajtóját” – jelentette be hétfőn a Tisza Párt és Magyar Péter, a párt elnöke. Azt is kiemelték, hogy közel 20 éves tapasztalata van a médiában. Pályafutását az MTI-nél kezdte, majd televíziós újságíróként, politikai tudósítóként és szerkesztő-riporterként a Hír TV-nél, aztán az RTL-nél dolgozott.

A Media1 április derekán számolt be arról, hogy távozik az RTL Híradó riportere, Tárkányi Zsolt. A lap szerint ő maga döntött a felmondás mellett; el is érték telefonon, de nem közölte távozásának az okát. Tárkányi Zsolt 2018 novemberétől dolgozott az RTL hírműsoránál, ahol főleg közéleti-politikai témákkal foglalkozott. Számos alkalommal képviselte az RTL-t a Kormányinfón.

Korábban bejárta a médiát az az emlékezetes felvétel, amelyen Tárkányi Zsolt egy Kormányinfón teljesen logikátlan és önellentmondásos külpolitikai okfejtésekbe bonyolódik Orbán Viktor miniszterelnök kijevi és moszkvai látogatásával kapcsolatban. Az RTL-es újságíró mindenképpen be akarta bizonyítani, hogy a kormányfő helyzeti előnybe hozta Putyint.

Tárkányit Gulyás Gergely végtelen türelemmel tette helyre: „Ne haragudjon, de ön a kérdésében saját magának mondott ellent” – jegyezte meg.

A Tisza Párt elnöke, Magyar Péter folyamatosan kritizálja, rendre propagandistának nevezi a social mediában az Indexet, annak munkatársait.

