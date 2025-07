Magyar Péter és Karácsony Gergely egyezsége döntötte el a főváros sorsát?

A Fővárosi Közgyűlés hétfőn, rendkívüli ülésen elfogadta a város második féléves költségvetését, amelyhez szükség volt a Tisza Párt frakciójának szavazataira is. A döntés azért volt kulcsfontosságú, mert decemberben csak az első hat hónapra vonatkozó büdzséről döntöttek, így a hétfői döntés hiányában keddtől költségvetés nélkül maradhatott volna a város.

Volt egy feltétele a Tiszának

Magyar Péter a közgyűlés előtt elárulta, hogy telefonon egy órán keresztül egyeztetett Karácsony Gergellyel. A Tisza elnöke jelezte, hogy súlyos fenntartások mellett, de Budapest működőképességének fenntartása érdekében frakciójuk támogatja a 2025-ös költségvetés felülvizsgálatát.

Egy pontban viszont nem engedtek. „A főpolgármester érthetetlen okból az OTP Bankkal fennálló 60 milliárdos hitelkeret-szerződés módosítása kapcsán töltött pisztolyt akar Orbán Viktor kezébe adni. Karácsony Gergely olyan módosított banki szerződést akar a közgyűléssel elfogadtatni, amely kimondja, hogy amennyiben a kormány bármikor költségvetési biztost rendel ki a fővároshoz, akkor az OTP Bank azonnal lejárttá teheti a 60 milliárdos követelését, és ezzel bedöntheti Budapestet. Ezt a Tisza nem fogadja el és kéri az OTP-vel a szerződés újratárgyalását. Ehhez a tárgyaláshoz a Tisza minden segítséget megad” – hangsúlyozta Magyar Péter.

A politikus a közgyűlés után így értelmezte a történteket: „Ahogy decemberben, úgy most is a Tisza volt a mérleg nyelve. Decemberben a Kutyapárt frakciója nem szavazott a költségvetésről, most pedig a Fidesszel közösen leszavazta a kompromisszumot, ami alapján a Főváros tovább tárgyal a bankokkal és nem ad sem üres, sem töltött pisztolyt Orbánék kezébe. Köszönöm a Tisza képviselőinek a kitartást és a főpolgármesternek is, hogy végül belátta, hogy nem adhatunk adut a fideszesek kezébe. Megérte az egyórás telefon.”

Szentkirályi Alexandra: A paktum annyiról szól, hogy a költségvetésen tátongó lyukat eltakarták egy sebtapasszal

A Fidesz fővárosi frakcióvezetője a közgyűlés másnapján úgy fogalmazott Facebook-oldalán, hogy „Karácsony Gergely és Magyar Péter megegyeztek: marad a csőd, szabad a Pride, te pedig állj a dugóban. A Fővárosi Közgyűlés hétfői ülésén másodjára is elfogadták Budapest csődköltségvetését.”

Bár Magyar Péter és néma képviselői már a közgyűlés előtt bejelentették, hogy a háttérben ismét megegyeztek Karácsonyékkal, a nap végére Budapest talán még rosszabb helyzetbe került, mint eddig volt – pedig ez azért teljesítmény. A Karácsony Gergely–Magyar Péter-paktum ugyanis mindössze annyiról szól, hogy a főváros költségvetésén tátongó lyukat eltakarták egy sebtapasszal. Ez a költségvetés ugyanaz, amit fél évvel ezelőtt megszavaztak, csak egy kicsit kozmetikáztak rajta

– vélekedett Szentkirályi Alexandra, hozzátéve: „Lényegében beleírtak két számot. Az egyik a szolidaritási hozzájárulás összege – amivel a törvény szerint eddig is kellett volna számolni –, a másik pedig egy ezzel megegyező fiktív bevétel, ami igazából nem létezik, de Karácsonyék szerint nekik az visszajár.”

Szentkirályi Alexandra szerint semmi sincs ingyen: „Cserébe a közgyűlés napirendre sem vette, hogy legközelebb ne lehessen a budapestiek pénzén pride-ozó ellenzéki tüntetést és drag queen show-t szervezni. De a Karácsony–Tisza–Vitézy–DK-többség arról sem volt hajlandó vitázni, hogy a dugók enyhítése érdekében napközben nyissuk meg a forgalom előtt a Lánchidat és az üresen álló, lezárt rakpartot. Egy éjfélig tartó közgyűlés, ahol a Pride-ban egyesült ellenzék egy olyan erdő mélyébe viszi be Budapestet, ahová el sem kellett volna indulni. Ezért kár volt egy órát bájcsevegni Karácsonynak és Magyar Péternek.”

(Borítókép: Karácsony Gergely és Magyar Péter. Fotó: Németh Kata, Papajcsik Péter / Index)