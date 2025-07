Döntött a bíróság, kiadják Németországnak a kegyetlen gyilkossággal gyanúsított magyar nőt

Kedd reggel döntött a Fővárosi Törvényszék annak a 21 éves nőnek a kiadatásáról akit azzal gyanúsítanak, hogy megölte 43 évvel idősebb párját Németországban. A nő tagadja a gyilkosságot, jelenleg ideiglenes átadási letartóztatásban van, de a határozat szerint tíz napon belül ki kell adni Németországnak – adta hírül a Blikk.

A 64 éves férfit 2025 május 26-án ölték meg sonnebergi otthonában. Hátán kettő, nyaka környékén pedig egy szúrt seb volt látható, a mosogatóban pedig egy véres konyhakést találtak a hatóságok. A lakás ajtaja zárva volt, míg a sértett kulcsa a postaládában hevert. A nyomozók az öngyilkosságot kizárták és emberölésre gyanakodnak – közölte a tárgyaláson dr. Geiszlinger Dorisz ügyész.

Kiderült, utoljára a nő járt az áldozatnál, és a szomszédok elmondása szerint két ember mozgására voltak figyelmesek, valamint hangoskodást hallottak, a rendőrség pedig nem tapasztalt betörésre utaló jeleket.

Amennyiben a nő végrehajtandó szabadságvesztést kap, kérelmére a büntetését Magyarországon töltheti le. A Fővárosi Törvényszék azt is kimondta, hogy más ügyben nem indulhat ellene eljárás Németországban.

Mint korábban megírtuk, a gyanúsítottat a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei Jászalsószentgyörgyön fogták el a TEK kommandósai. A nő tagadta, hogy ő követte volna el a gyilkosságot, amiért szerinte párja rosszakarói a felelősek. Édesapja ekkor azt bizonygatta, lánya egy tyúkot sem tudna levágni, nemhogy embert ölni.

Arról, hogy a bűncselekményhez használt konyhakésen megtalálták az ujjlenyomatát, a gyanúsított ügyvédjén keresztül elmondta, hogy „azt a kést ő is használta, kenőmájashoz, kenyérvágásra és egyéb konyhai eszközként”.

A nő a Fővárosi Törvényszéken is tagadta, hogy ő követte volna el a gyilkosságot, ügyvédje szerint pedig védence mielőbb szeretne kimenni Németországba, hogy ott tisztázza magát.

Természetesen hiszek az ártatlanságában. Aki ismeri, jól tudja, sosem lenne képes arra, hogy bántson, megöljön valakit. Jánossal együtt éltek korábban itthon, és most is kapcsolatban voltak, de összevesztek. A lányom elmondta, hogy kirakta őt a bőröndjével és vonattal hazajött. Hogy utána mi történt, ki bántotta, csak találgatni tudunk. Ám az tény, hogy korábban is megtámadták Jánost és az akkori elkövető is kint tartózkodik Németországban