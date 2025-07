Óriásplakátokkal indít támadást a DK

Országos plakátkampányba kezdett a Demokratikus Koalíció – jelentette be keddi sajtótájékoztatóján Barkóczi Balázs. A DK szóvivője szerint a párt most induló kampányában egyértelművé teszik, hogy szerintük Magyarországnak baloldalra, európai irányra és Dobrev Klárára van szüksége. Barkóczi úgy fogalmazott: „nem hagyhatjuk, hogy újabb jobboldali egypártrendszer épüljön az Orbán-rendszer helyén”, utalva ezzel a Tisza Párt megerősödésére is.

A kampány fő üzenete, hogy a DK a dolgozó emberek, a pályakezdők, a nyugdíjasok és a rászorulók képviseletét tartja saját feladatának – szemben a „profitéhes bankokkal, nagyvállalatokkal” és a „jobboldali politikai túlsúllyal”. Barkóczi hangsúlyozta: csak a baloldal tud alternatívát kínálni azoknak, akik nem kérnek sem a Fideszből, sem a Tisza Pártból, és akik – megfogalmazása szerint – soha nem szavaznának jobboldali pártra.

A DK kampánya emellett markáns európai elköteleződést hirdet. Barkóczi szerint Magyarországnak „nem Putyin, nem kínai diktátorok, hanem az Európai Unió kell”. A párt célja, hogy visszaszerezze az uniós forrásokat, fellépjen a „fideszes tolvajokkal” szemben, és megvédje a jogállami normákat. Az ukrajnai háború kapcsán egyértelmű támogatásukról biztosítják Kijevet, és sürgetik Ukrajna EU-csatlakozását.

„Nem lesz kormányváltás több mint félmillió baloldali szavazó nélkül” – figyelmeztetett Barkóczi. A DK szerint ezt a választói csoportot egyedül Dobrev Klára tudja megszólítani, akit a párt a legismertebb és legfelkészültebb baloldali politikusnak tart. A kampány központi üzenete ezért világos: „Baloldal kell, Európa kell, Klára kell!”