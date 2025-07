Ha a gazdaság nem is, Orbán Viktor elkapta a repülőrajtot

Elemzők szerint az elkövetkezendő kilenc-tíz hónapban már egyáltalán nem várható szünet a hazai közéletben, ami egészen új jelenség, hiszen nyárra azért általában meg szoktak nyugodni a kedélyek. Igen ám, viszont a tavalyi nyarat Magyar Péter országjárása, kórház- és vasútállomás-látogatásai tették mozgalmassá, a Tisza Párt elnöke pedig nem kíván kikapcsolódni, októberig tartó országjárást jelentett be a napokban.

De nem csak a Tisza aktív ennyire, hiszen a gyülekezési törvénnyel és az átláthatósági törvénytervezettel a kormánypártok is masszív témákat szolgáltatnak a közbeszédnek, miközben Hadházy Ákos tüntetései nem csitulnak. Ráadásul június 28-án Budapest történetének legnagyobb Pride-felvonulását is sikerült abszolválni – az előzetes tiltások és Orbán Viktor miniszterelnök figyelmeztetése ellenére –, ennek az utóhatásai pedig nagy valószínűséggel még hetekig húzódnak.

Viszont itt a Lájkok Ligájában mindez csak másodlagos – pontosabban kiváltó oknak tekinthető –, ugyanis nem az a lényeg, hogy melyik pártvezér mikor mit mondott vagy tett, hanem az, hogy ez hogyan hatott a közösségi oldalain gyülekező – rosszabb esetben fogyatkozó – követőbázisára. Szóval merüljünk el a közösségi médiában pár percre, és vizsgáljuk meg, hogyan állnak kiemelt politikusaink a Facebookon, az X-en, az Instagramon, a TikTokon és a YouTube-on.

Márki-Zay Péter megindult

Alapból kezdjük a legnagyobb változással már itt az elején: június 2-án Dobrev Klára lett a Demokratikus Koalíció új elnöke, így ez a ligára nézve azzal járt, hogy elbúcsúztunk Gyurcsány Ferenctől, és helyére utódját és volt feleségét, Dobrev Klárát tettük. Dobrev jelenleg még elég nagy hendikeppel indul, hiszen jóval kevesebb feliratkozója van, mint Gyurcsánynak volt – akármelyik platformon –, viszont így talán az alsóházban is kialakulhat erősebb versengés a jobb helyekért.

Bár hozzá kell tenni, hogy Facebookon 156 ezres táborával a DK új elnöke még így is az ötödik helyen áll jelenleg, amely a felsőház legalsó lépcsőfoka, tehát semmiképp sem neveznénk ezt rossz nyitánynak.

Orbán Viktor továbbra is toronymagasan vezet, ráadásul júniusban meg is lódult egy kicsit, ugyanis a májusi ötezer után most csaknem kilencezerrel gyarapodott követőinek száma. Viszont még ez is lassúnak tűnik, hiszen a Tisza-vezér tartja a havi 20 ezer körüli ugrásokat felfelé, ezzel pedig hónapról hónapra csökken a különbség közte és a miniszterelnök között.

Olyannyira, hogy júliusban akár már a 600 ezret is ünnepelheti Magyar Péter, viszont a június még nem az ő hónapja volt. Márki-Zay Péternek ugyanis eléggé bejöhetett a vita Deák Dániellel, hiszen csaknem 8 ezer követőt gyűjtött, ráadásul át is szakította a 200 ezres határt. Ezzel ő lett a liga történetében az ötödik (Gyurcsánnyal együtt), aki elérte ezt a szép mérföldkövet.

Az alsóházban továbbra is Kovács Gergely népszerűsége növekszik a leggyorsabban, júniusban is ötezerrel nőtt a lájkolóinak száma, Tompos Márton pedig próbálja életben tartani a Momentumot, kétezerrel gyarapodott az első nyári hónapban. Elismerés jár továbbá Komjáthi Imrének is (MSZP), aki hathavi kitartó munkával összegereblyézett magának újabb ezer követőt, így átléphette a 15 ezres küszöböt.

Nincs kérdés, Orbán Viktor egyeduralkodó az X-en

Az X-en igazából azért nem időzünk soha túl sokat, mert egész egyszerűen nincs túl sok értelme, hiszen Orbán Viktor az egyedüli szereplő, aki Elon Musk platformján szabad szemmel is látható bázissal rendelkezik. A többiek olyan szinten vannak lemaradva, hogy itt éveknek, sőt évtizedeknek kellene eltelnie – ugyanezen tendencia mellett, miközben a kormányfő egy helyben stagnál –, hogy érdemi versenyhelyzet alakuljon ki.

Orbán Viktor viszont átlépte a 600 ezres számot, ezért egyértelműen jár az elismerés, ez már nemzetközi szinten sem rossz eredmény. Ha a gazdaság nem is, Orbán Viktor elkapta a repülőrajtot.

Az újonnan belépő Dobrev Klára emellett mindössze valamivel több mint 2400 követővel rendelkezik, ami még így is jó az ötödik helyre Toroczkai László, Márki-Zay Péter és Magyar Péter mögé. A többiek annyira elenyésző számokkal rendelkeznek, hogy nem is nagyon vannak jelen a felületen. Viszont azt még azért mindenképp említsük meg, hogy Kovács Gergely elmozdult hónapok (évek?) óta tartó öt követős állapotából és már nyolc feliratkozóval rendelkezik.

Jubilálók hada az Instagramon

A Meta kisebb platformja, az Instagram viszont már ismét sok érdekességet tartogatott, hiszen Orbán Viktor megünnepelhette a 250 ezres jubileumot, míg Magyar Péter a 200 ezrest, Márki-Zay Péter a 30 ezrest, Kovács Gergely pedig a 10 ezrest. Viszont itt sem mindegy a tendencia, hiszen amíg a magyar miniszterelnök háromezer lájkot hozott össze júniusban, addig a Tisza-vezér 12 ezret, tehát könnyen lehet, hogy még a nyáron beéri a kormányfőt.

Ne feledkezzünk meg Komjáthi Imréről sem, aki itt is jubilált, és átlépte az ezres határt!

Dobrev itt csaknem 14 ezres táborral érkezett a versenybe, ami itt is az ötödik helyet jelenti a DK elnökének, viszont ha a Kétfarkú Kutya Párt hegyvidéki polgármestere így folytatja tovább, akkor még az is lehet, hogy jövő hónapban ez már csak a hatodikra lesz elég. Ungár Péter taktikusan fogyasztja a táborát, Szabó Rebeka pedig elszipkázza tőle azt a havi hat-nyolc lemorzsolódót.

Minecraft nélkül nem megy

A TikTok talán jelenleg a legérdekesebb platform az összes közül, hiszen itt a legélesebb a verseny az elsőségért – főleg mióta Magyar átvette a vezetést –, hiszen azóta a kormányfő is elég szép számokat hoz. Júniusban jelesül csaknem 15 ezer követőt húzott be, amellyel vissza is vehette volna a pole pozíciót, ám a Tisza-vezér több mint 16 ezer embert állított maga mellé a platformon, amivel még növelni is tudta kettejük közt a távolságot.

Toroczkai László a harmadik helyen elérte a 190 ezres számot, ám jelen tendenciánál kérdéses, hogy még a nyáron lesz-e jubileum.

A Demokratikus Koalíció itt is hatalmasat esett vissza az elnökváltással, ugyanis Gyurcsán épphogy megünnepelte a százezres álomhatárt, kiszállt a játékból, Dobrevnek pedig mindössze tízezer követője van jelenleg a fiatalok kedvenc platformján. Hiába, ha nem áll neki Minecraftozni vagy főzni élő adásban, nehéz lesz utolérnie volt férje teljesítményét.

Elhúzott az élboly a YouTube-on

Végül az utolsó platformunk a YouTube, amely szintén érdekes színtér, hiszen itt Toroczkai László nagyon régóta vezeti a versenyt, és az egyetlen platform, ahol Orbán Viktor meg sem tudta szorongatni soha a Mi Hazánk vezetőjét. A 280 ezres táborral rendelkező Toroczkai továbbra is magabiztosan lovagol az élen, Magyar Péter a második helyen „csak” 243 ezer feliratkozóval tudja behúzni az ezüstérmet.

Viszont itt is hozzá kell tenni, hogy míg Toroczkai László kétezerrel, addig Magyar Péter ötezer emberrel növelte táborát.

Orbán Viktor a harmadik helyen szintén kétezer szimpatizánssal gyarapodott, ahogy Vona Gábor is a negyedik helyen, Márki-Zay Péter pedig hárommal az ötödik helyen. A DK itt szintén elég nagyot esett vissza, hiszen Gyurcsány Ferenc 46 ezres csatornáját Dobrev Klára háromezer alatti csatornája váltotta, ezzel pedig még jó ideig nem tud labdába rúgni a többiek mellett.

(Borítókép: Németh Emília / Index)