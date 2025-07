Fideszes polgármester állt bele Lázár Jánosba

Hétfőn derült ki, hogy a Közlekedési Múzeum az eredeti tervekkel ellentétben nem Kőbányán, de még csak nem is a fővárosban, hanem Debrecenben épülhet fel. A hírre egyre többen reagálnak, fejezik ki nemtetszésüket: Vitézy Dávid után most az egyik leginkább érintett fél, Kőbánya fideszes polgármestere reagált szomorúan, szerinte ugyanis a múzeumnak a X. kerületben van a helye, az önkormányzati döntésről pedig korábban Lázár Jánost is értesítették.