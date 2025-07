Ezek voltak Lázár János eddigi fórumainak legerősebb mondatai

Lázár János egy rövid nyári szünetet tart a Lázárinfóval, azonban elmondása szerint nem tűnik el, hiszen egy másik formában is lehet majd tőle kérdezni, ám azt még nem árulta el, hogy hogyan. Orbán Viktor miniszterelnök a Facebook-oldalán beszámolt a Lázárinfó legjelentősebb pillanatairól és egy videóban be is mutatta azokat.

Véget ért a Lázárinfó, de csak egy időre – jelentette be Lázár János építési és közlekedési miniszter. A tárcavezető az utcafórumáról elmondta, hogy a meleg miatt egy rövid nyári szünet következik, azonban ősszel visszatér.

Addig továbbra is válaszolunk bárhol, bárkinek, bármiről, és hogy milyen formában, rövidesen kiderül

– tette hozzá.

Lázár János fórumáról Orbán Viktor miniszterelnök is megosztott egy bejegyzést, amelyben összegyűjtötték a Lázárinfó legjobb pillanatait.

16 helyszínről jelentkezett Lázár János

A Lázárinfót Kisvárdán kezdte, ahol a halálbüntetésről, a 2010-es államcsődközeli helyzetről, a „budiminiszter” megnevezésről, a magyar állam vagyonának gyarapításáról, a jegybanki alapítványok ügyéről, és azokról is beszélt, akik visszaélnek „a megteremtett lehetőséggel”.

Pátyon elmondta, hogy a Pride tilos, a kábítószert üldözni fogják, Orbán Viktor a magyarok embere, Magyar Péter pedig a brüsszelieké, majd Sarkadra utazott. Aztán Pécsen többen megzavarták a fórumot hangos, de a közvetítésen keresztül érthetetlen bekiabálásokkal, majd azzal a lendülettel távoztak is, mire Lázár János utánuk kiabált. A Lázárinfót később mások is próbálták megzavarni, miközben a tárcavezető őszintén beszélt a kegyelmi botrányról, a pedofilok halálbüntetéséről, valamint elmondta, hogy „szájba vertük a bankokat”.

Ahogy az előzőn, úgy Nagykőrösön is többen bekiabáltak, de mulatós zene is hallatszott a háttérből, mire a miniszter megjegyezte, hogy milyen jó a hangulat. A fórumon szóba került Ukrajna uniós csatlakozása, a közlekedés fejlesztése, a Budapest Pride, a gyermekvédelem és a Tisza Párt is.

Keszthelyi fórumán elsősorban az ukrán fenyegetésről és a Tisza Pártot érintő vádakról volt szó, majd bejelentett egy váratlan fordulatot is: feladta a Közlekedési Múzeum Debrecenbe költöztetésének tervét. Vitézy Dávid, a Podmaniczky Mozgalom frakcióvezetője azonnal győzelmet hirdetett, és újból felajánlotta Budapest nyitottságát a múzeum eredeti helyszínen történő fejlesztésére.

Soha nem tapasztalt korábban olyan gyűlöletet, ami Miskolcon fogadta

Szentendrén megjelent Vitályos Eszter kormányszóvivő, valamint Szabó Bálint volt önkormányzati képviselő is. Szóba került többek között a H5-ös HÉV korszerűsítése, a főutak karbantartása, valamint globális problémákról – többek között Ukrajna EU-csatlakozásáról is – beszéltek.

Dombóváron a „se trombiták, se bekiabálások” jegyében új botanikai hasonlat született: a kullancsok mellett immár a csüngő csucsor is helyet kapott a kormánypárti politikai szótárban. A miniszter a tolnai járási székhelyen az ukrán veszélyről, a helyi úthálózat fejlesztéséről és az egészségügy helyzetéről is beszélt, miközben egy helyi orvossal éles szóváltásba keveredett.

Miskolcon többek között a város kórházának fejlesztéséről, a panelprogram újraindításáról, valamint egy esetleges ipari beruházásról is kérdezték. A fórumot egy százfős csoport szerette volna megakadályozni. A miniszter elmondása szerint még nem tapasztalt ekkora gyűlöletet. Hozzátette, nem ad teret a megfélemlítéseknek, valamint hogy a „gyöngeség jelei, ha valaki ököllel, ordítozással és a másik elhallgattatásával akar magának politikai előnyt szerezni”.

Mezőtúron a miniszter mellett felszólalt Herczeg Zsolt országgyűlési képviselő és Szűcs Dániel polgármester is. A fórumon szó volt többek között Ukrajna uniós csatlakozásának kérdéséről, valamint helyi témákról – az egyik helyi gimnázium és két vasútvonal fejlesztéséről –, illetve elkerülőutak és egy felüljáró megépítéséről.

Berettyóújfalun hangsúlyozta, hogy Magyarország biztonságos energiaellátása miatt továbbra is szükség van az orosz gázra, miközben élesen bírálta Ukrajna uniós csatlakozását, amely szerinte a magyar gazdasági érdekek rovására történne. A miniszter beszélt a helyi és országos fejlesztési tervekről, kiemelve az M4-es autópálya építését, és elutasította, hogy a kormány civil szervezetek ellehetetlenítésére törekedne. A fórumon szóba került a devizahitelesek kártérítése, a budapesti közlekedési helyzet, valamint a Pride is, utóbbit Lázár ízléstelennek nevezte. Ide szeretett volna eljutni Szabó Bálint korábbi szegedi önkormányzati képviselő, akit a rendőrség állított meg, majd drogtesztet végeztek rajta, ami negatív lett.

Bekiabálások, füttyszó, Szabó Bálint és a trombitája

Jászberényben többek között az M3-as autópálya és Jászberény összekötéséről, a helyi kórházról, valamint a gazdaságról is beszélt. Szóba került még Ukrajna EU-csatlakozása, valamint a pünkösdi vasúti káosz is. Indulatokból nem volt hiány, ugyanis a fórum a Tisza Párt aktivistáinak kérdéseivel kezdődött.

Szombathelyen a tárcavezető szerint egy politikusnak a károsultak mögé kell állnia, továbbá beszélt arról is, hogy nem lesz jobb „varázsütésre” a vasút, ha a Tisza Párt nyerné a választásokat. Szó volt arról is, hogy a MÁV naponta 3 millió forintot fizet vissza a késések miatt. A miniszter a Harcosok Klubját békésnek nevezte, valamint bejelentette, hogy új autópálya épül Vas vármegyében.

Nagykállón heves bekiabálások és füttyszó kísérte Lázár János építési és közlekedési miniszter tizenötödik utcai fórumát, ahol Szabó Bálint trombitaszóval és népdallal köszöntötte „az ország legnagyobb tolvajának” nevezett tárcavezetőt. A mintegy három-négyszáz fős közönség előtt tartott eseményen a miniszter a háborúval, az uniós forrásokkal és a Tisza Párttal kapcsolatos kérdésekre válaszolt, miközben ígéretet tett a 471-es út fejlesztésére és egy helyi tanuszoda megépítésére.

Baján a közlekedési fejlesztések mellett szó esett a háborúról, az államadósságról, a fiatalok bérhelyzetéről és a rendőrök korai nyugdíjazásáról is. A Lázárinfón több kritikus vélemény is elhangzott, egy 18 éves fiatal és egy nyugdíjas kérdéseire is reagált a miniszter, aki időnként humorral, máskor éles kritikával válaszolt.

(Borítókép: Lázár János 2025. május 13-án. Fotó: Mult Roland / Index)