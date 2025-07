Négymilliárdos gigafejlesztés indul ősszel az M1-es autópályán, kiderültek a részletek

Ősszel indul az M1-es autópálya történetének egyik legnagyobb szabású felújítása: kétszer három sávossá bővítik a sztrádát, emellett intelligens leállósávot, drónos forgalomellenőrzést és modern vészöblöket is kialakítanak. A többéves, technológiailag is előremutató fejlesztés célja, hogy a legforgalmasabb magyar autópálya a jövő közlekedési igényeire is választ adjon.