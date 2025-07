Az utolsó centiméterig láthatjuk mostantól, hogy mikor, hol, mennyit késik egy vonat

Valószínűleg az eddigi legtöbb adatot megjelenítő vonatkésés figyelő weboldal állt szolgálatba június 1-től. A vonat-keses.hu oldalon nem csak azt lehet megnézni, mikor melyik járat mennyit késett, de ezekről különféle grafikonok, statisztikák között is lehet böngészni.

A portál adatbázisa naponta csak egyszer, éjszaka 23-órakor frissül a MÁV nyilvános adatbázisából, ebből kifolyólag egy késés mindig csak a következő napon válik rajta láthatóvá – adta hírül a Pénzcentrum. Ez azért fontos, mert korábban az első hasonló oldalt – leszámítva a MÁV rövid életű saját Vonatinfóját –, a holavonat.hu-t Lázár János azzal vádolta meg, hogy adathalász, és túlterheléses támadást hajt végre az állami vasúttársaság rendszere ellen. A készítők ezt követően „politikai retorzió”-tól tartva leállították az oldalt.

Az oldalon a nyitólapon túl négy menü található:

Táblázatok statisztikák

Időbeli trendek

Területi összehasonlítás

Egyéb elemzések, bár ez egy legördülő menü további négy elemmel

A portál adatbázisa június 1-től kezdődően rendelkezik adatokkal, ezek alapján egy hónap alatt a

járatoknak a 71,4 százalékánál volt valamekkora késés.

52,8 százalék esetben ez nem haladta meg az öt percet. 11,5 százalék öt és tíz, 3,6 százalék pedig tíz perc és negyedóra között késett. 20 perc felett 2,2, egy óránál hosszabbat pedig a járatok 0,2 százaléka késett.

Az oldalon lehetőség van vonattípus, vasútállomás, késés nagysága, vagy sok más mutató szerint is szűrni, a kért adatokat pedig grafikonokon is meg lehet nézni. Az adatok naponkénti, heti, vagy tetszőlegesen kiválasztott időponti bontásban is elérhetők, ami alapján a MÁV-nak június 22-én volt a legjobb napja a hónapban, ekkor a járatok 34 százaléka ért be menetrend szerint a megállókba. A legproblémásabb napnak pedig június 7-e, szombat tekinthető.

Vonattípusokat tekintve a nemzetközi járatok muzsikáltak a legrosszabbul. Az EuroCity átlagosan 15, az EuroNiht 13, a Railjet Xpress pedig 12 perceket késtek késtek átlagosan. A készítő azonban felhívja a figyelmet arra, hogy ezek az adatok félrevezetőek lehetnek, mivel a késések nemzetközi járatoknál jelentős részben a határon keletkezhettek. A belföldet tekintve az InterCityk átlagosan 7,5 perccel, és az expresszek 7,4 perccel késtek a legtöbbet.

A precíz statisztikák nem véletlenek, az oldal egy biostatisztikus munkája. Mint írják:

A statisztikai elemzés kézre esett, ez némi vasút iránti érdeklődéssel kombinálva ide vezetett.

A Pénzcentrum megjegyzi, hogy állomásokra rászűrve kiderül, hogy a legtöbbet a somogyudvarhelyin késtek a vonatok, itt az átlag 13,9 perc volt. Hozzáteszik, a nagykanizsain 12 percet mértek, de az egy jóval nagyobb forgalmú állomás, közel 900 megálló szerelvénnyel. Az országos, összesített késési idő az állomásokon egyébként 3,5 perc volt júniusban.

Az oldal rendelkezik egy Magyarország térképpel, amin a vasúti állomásokat egy-egy pötty jelzi, amik színkóddal mutatják, hogy hol mennyit késik a vonat, de ha a kurzort ráirányítják, a pontos szám is megjelenik.

(Borítókép: Tövissi Bence / Index)