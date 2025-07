Ezért védette le Mészáros Lőrinc a szállóigévé vált „Gondolom, nem gyalog” mondatot

Kiderült, miért védette le Mészáros Lőrinc cége a „Gondolom, nem gyalog” mondatot: a Kocsi.hu autókereskedő portál már használja is a mémmé vált kifejezést reklámjaiban. A használt autós piac új szereplője éppen a szállóigévé vált válasszal próbál kitűnni a versenytársak közül.

Május végén még csak egy spontán válasz volt Mészáros Lőrinc részéről, amikor a Bajnokok Ligája döntője előtt Münchenben arról kérdezték, hogyan érkezett a helyszínre. „Gondolom, nem gyalog” – hangzott a válasz, amely villámgyorsan mémmé vált az interneten.

Pár héttel később, hétfőn azonban már jogi lépésekről számoltunk be: a Talentis Group Zrt. védjegybejelentési kérelmet adott be a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalához a mondatra. Akkor még úgy tűnhetett, akár a gúnyos felhasználás megakadályozása is cél lehet, mostanra azonban kiderült, hogy egy kreatív üzleti megoldás áll a háttérben.

Földön? Vízen? Levegőben? De nem gyalog! Ha mennél, itt mindent megtalálsz

– ezzel a szlogennel jelent meg a Kocsi.hu Facebook-hirdetése, amelyet a Telex szúrt ki.

A reklám képén pedig szerepel a konkrét szöveg is: „Kocsi.hu. Gondolom nem gyalog”.

A Kocsi.hu valószínűleg a piaci pozíció megszerzéséhez vetette be a mémesült mondatot. Az autókereskedelmi portálok piacán olyan óriások dominálnak, mint a hasznaltauto.hu, amelyeket hagyományos módszerekkel nehéz kihívás elé állítani. A kisebb szereplőknek vagy hatalmas összegeket kell reklámra költeniük, vagy nagyon ötletes, provokatív kampányokkal kell megragadniuk a figyelmet. A Kocsi.hu Informatikai Kft. az Opten adatai szerint 2024-ben huszonhárom millió forint forgalmat ért el, ugyanakkor háromszázkilencvenkét millió forintos veszteséget szenvedett el a lap információi szerint, amely arra utalhat, hogy a cég még fejlesztési szakaszban jár.

