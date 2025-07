Kíméletlen korban született a Seuso-kincs, az utolsó rejtélyek is feltárulnak

A Nyugaton kelt a Nap a késő római kor világába kalauzolja az olvasót, ahol a mindennapi élet apró rezdüléseitől a birodalmi politika csúcsáig számos sors tárul fel. Miközben a történet bemutatja, hogyan éltek az emberek a Római Birodalom különböző társadalmi rétegeiben a IV. században, olyan örök kérdéseket is körüljár, mint a hatalom és a siker titka, vagy a sors kiszámíthatatlan fordulatai. A mű egyszerre mozog a régészet tényszerű világa és a történelmi regények képzeletgazdag terepe között, így nemcsak a múltat tárja elénk, hanem a jelen kérdéseire is reflektál.

A történet javarészt I. Constantinus, azaz Nagy Konstantin császársága idején játszódik, aki 306 és 337 között vezette a Római Birodalmat. Uralkodása mérföldkőnek számít mind politikai, mind vallási szempontból: ő volt az első római császár, aki felvette a keresztény hitet, és a milánói ediktum révén 313-ban vallásszabadságot biztosított a birodalom népeinek. Uralkodása alatt legyőzte vetélytársait a hatalomért vívott polgárháborúkban, és egységesítette a birodalmat. 324-ben megalapította Konstantinápolyt – a későbbi Bizáncot, majd Isztambult, amely évszázadokra a keletrómai, azaz a bizánci birodalom központja lett. Konstantin nemcsak hadvezérként és államépítőként, hanem a kereszténység térnyerésének kulcsszereplőjeként is maradandó nyomot hagyott a történelemben.

Elbeszéletlen történelem több nézőpontból

Nagy Mihály az Indexnek úgy nyilatkozott, többféle impulzus is közrejátszott abban, hogy szükségét érezte a Seuso-kincs történelmi hátterének regényes feldolgozását. Az első meghatározó élmény akkor érte, amikor a Seuso-per évei alatt az Egyesült Államokban kellett elmagyaráznia olyan történelmi részleteket, amelyek a magyar közönség számára maguktól értetődőek – például, hogy a mai Magyarország egy része a római időkben Pannonia néven tartományként működött, vagy hogy a római kultúra az Alföldön is éreztette hatását. Bár korábban is rendezett kiállításokat, akkor tudatosult benne először, hogy a komoly szakmai tartalmakat olyan módon kell közvetíteni, hogy azokat egy nyolc osztályt végzett ember is megértse és élvezze. „Fontos, hogy ne elriasszuk, hanem megnyerjük az érdeklődőket” – tette hozzá.

Felbecsülhetetlen értékű római kori ezüsttárgyak A Seuso-kincs egy késő római kori eredetű, értékes műkincsegyüttes: 14 díszes ezüstedényből és az elrejtésükre szolgáló hatalmas rézüstből áll, amelyeket feltehetően a IV. század végén készítettek, valószínűleg pannóniai arisztokraták megrendelésére. A névadó „Seuso” felirat az egyik tálon olvasható, vélhetően a készlet egykori tulajdonosára utal. A kincs a XX. század végén tűnt fel a nemzetközi műkincspiacon, zavaros, részben tisztázatlan körülmények között, mielőtt Magyarország 2014 és 2017 között több lépésben visszaszerezte. A leletek nemcsak művészi értékük miatt különlegesek, hanem azért is, mert ritka bepillantást engednek a késő római elit életformájába, ízlésébe és hatalmi reprezentációjába.

A döntő impulzus mégis más volt. „Ha tanulmányozzuk az ókor történelmét, akkor uralkodókkal, hadvezérekkel, híres tudósokkal, esetleg lázadókkal találkozhatunk. A feleségek, anyák, anyósok, lányok és az egyszerű »kiszolgálók« csak akkor tűnnek fel, ha botrányosan viselkednek, vagy hőstettet hajtanak végre. Ugyanakkor van néhány elszórt adat, ami arra utal, hogy nagyon is »jelen voltak« és a maguk módján befolyásolták a derék férfiak döntéseit, alakították a történelmi folyamatokat. Különösen igaz ez a könyvben szereplő Nagy Konstantin császár anyjára Ilonára, feleségére Faustára, anyósára Eutropiára és féltestvéreire” – fejtette ki Nagy Mihály.

Kérdésünkre, hogy mit szimbolizál a regény címe – ez a paradox kép: Nyugaton kelt a Nap – a késő Római Birodalom kontextusában, a szerző elmondta, eredetileg egy filozofikusabb címet szeretett volna, ám – mivel nem célja elriasztani az olvasókat – a kiadó szerkesztőjével, Tóth Ramóna Mirtillel konzultálva végül egy hosszabb, ám könnyebben befogadható változat mellett döntöttek.

Konstantin apja, Constantius Chlorus – akit e néven ismerünk – még fia születése előtt álmot látott: a Nap nyugaton kelt fel. A Nap az az égitest, amit mindenki lát, és amelytől minden és mindenki jóléte függ – gondoljunk csak az időjárásra vagy a termésre. Már az ókori egyiptomiaknál is kiemelt szerepet töltött be a hatalmi szimbolikában: az uralkodó, akárcsak a Nap, mindenkit ellát, mindent lát, előle elrejtőzni nem lehet. Aki jól akar boldogulni, annak tisztelnie kell. Chlorus, mint császár, a Legyőzhetetlen Nap védelme alatt állt, és ezt a szimbolikus oltalmat a hatalommal együtt fia, Konstantin is örökölte, akit napistenként is tiszteltek.

A szerző hozzátette: „A cím egyúttal utalás a máig élő kelet–nyugat ellentétre is. A regény cselekményének idején a birodalom keleti tartományai – az úgynevezett Oriens – számítottak fejlettebbnek, ráadásul ott volt elterjedtebb a kereszténység is. Konstantin ezzel szemben nyugatról, a mai Yorkból indult el, és két évtizedes, szívós és könyörtelen munkával egyesítette az akkorra már széthullott Római Birodalmat. Keleten azonban sokan nem nézték jó szemmel, hogy az általuk félműveltnek tartott katonák és tisztviselők új generációja gyakorolja felettük a hatalmat”.

Mit taníthat a múlt a jelennek?

A könyvben végig ott húzódik a fikció és a tudományos ismeret határvonala. Felvetésünkre, hogyan sikerült megtalálnia az egyensúlyt a történelmi hitelesség és az irodalmi szabadság között, Nagy Mihály felidézte, a Magyar Nemzeti Múzeumban kutatóként dolgozott akkor is, amikor a Seuso-kinccsel foglalkozott, és a tudományos szemléletet később is fontosnak tartotta megőrizni.

A regény írásánál ugyanúgy járt el, mintha egy nemzetközi konferenciára készülne előadással, vagy tudományos folyóiratba írna tanulmányt. A különbség – mint mondta – a nyelvezetben rejlik, illetve abban, hogy a szereplőknek érzelmeik vannak: szoronganak, félnek, örülnek, elveszítik a fejüket, őrültséget tesznek, amit aztán megbánnak. A szerző szerint a szaktudományt mindez nemhogy nem érdekli, de egy tárgyilagos tanulmányba a szubjektív elem beemelése kifejezetten tilos.

„Tisztában vagyok vele, hogy a szakemberek most is rákérdezhetnek egy-egy meglepő kijelentés alapjára – lábjegyzeteket akár tudnék is mellékelni hozzájuk, de az olvashatatlanná tenné a regényt” – jegyezte meg.

A regényben megjelenik a hatalom működésének kérdése egy válságokkal teli világban. Arra a kérdésre, hogy milyen tanulságokat kínálnak a késő Római Birodalom hatalmi viszonyai a mai politikai működés szempontjából, illetve miért tartotta fontosnak éppen ezt a korszakot fókuszba állítani, Nagy Mihály elmondta: a választás számára egyértelmű volt. Úgy véli, ideje lenne a Seuso-kincsről és annak gazdájáról együtt beszélni. A lelet anyagi vonatkozásairól már számos cikk és könyv született, a modern kori krimiszálat is feldolgozta a sajtó, ám a történeti háttér kutatását eddig mellőzték.

A szerző kifejtette, Seuso korát önmagában nem lehet megérteni, azt is meg kell mutatni, mi formálta. Ehhez egy emberöltővel korábbra kell visszanyúlni – Seuso szüleinek fiatalkorához, Nagy Konstantin időszakához. Ez az a korszak, amikor gyökeresen átalakult a római világ, és ennek a hatásait ma is érezhetjük. Nagy Mihály hangsúlyozta, Konstantin erős vezető volt, másként nem tudta volna egyesíteni a birodalmat, sőt aligha maradt volna életben, ha nem cselekedett volna kíméletlen következetességgel.

Ha vannak a későbbi korokra, vagy akár a mára mutató párhuzamok – márpedig vannak –, az nem azért van, mert tudatosan kerestem őket, vagy tükröt akartam tartani a jelen szereplői elé. Egy átmeneti korszakban a hatalom kénytelen minden irányba a határozottabb arcát mutatni. Konstantin ideje is átmeneti volt, akárcsak a miénk. Ilyen időszakban nehéz megmondani, merre van előre, de a válaszokat mindig a vezetőktől vagy azok bírálóitól várjuk. Egyvalami biztos: mindenki jobbra vágyik

– fogalmazott a szerző.

Nagy Mihály szerint ha ma azt halljuk, hogy politikai vezetők újra naggyá akarják tenni országukat, nem árt tudni: Konstantin is ugyanerre törekedett – ahogy előtte sokan mások is –, és erről számos forrás tanúskodik. Arra a kérdésre, milyen tanulságot kínál mindez a jelen számára, így felelt: tanulság csak akkor létezik, ha felismerjük, hogy van mit levonni.

„A másik válaszom az, hogy minden hatalmi tényező »naggyá« akarja tenni az őt támogatók világát, jobbá az életüket. A tanulság szerintem az, hogy nem másokra várva, hanem mindannyiunknak magunknak kell keresnünk, hogy számunkra, személy szerint mi a tanulság” – hangsúlyozta.

Egy birodalom tanúi mesélnek

A kutatásaival és a történelmi forrásokkal kapcsolatban Nagy Mihály elmondta, a Konstantin előtti korszakot évtizedeken át tartó polgárháborúk jellemezték, így megbízható írásos beszámolók alig maradtak fenn erről az időszakról. Konstantin trónra lépésével azonban változás következett be.

„Ami minden történész álma: rendelkezésünkre állnak olyan művelt, szem- és fültanú tudósítók, akik az események sűrűjében éltek, és személyesen ismerték a hatalom működését, sőt magát a császárt is” – fogalmazott. Két ilyen kiemelkedő szereplő az egyházatyaként tisztelt Lactantius, valamint Eusebius, caesareai püspök, akik a regényben is megjelennek. Számos fontos művük fennmaradt, ezek ma is olvashatók.

Utolsó kérdésünkre válaszolva Nagy Mihály elmondta, szeretné megírni a könyv folytatását, amely már közvetlenül Seuso korát dolgozná fel. Hozzátette, mindez nagyban múlik azon, milyen fogadtatásban részesül a Nyugaton kelt a Nap.

„Elsősorban a sajtóvisszhangból, majd az olvasók, a könyvterjesztők és a kiadó visszajelzéseiből derül ki, hogy van-e igény olyan regényre, amely az én ízlésemet tükrözi” – fogalmazott. A szerző szerint van még mit pótolni: egy kiegészítő füzet kiadását is tervezi, amely segítené az eligazodást a részletes leírások és a szereplők kapcsolatrendszere között. Ebben családfák, térképek és magyarázó ábrák kapnának helyet – ezen jelenleg is dolgozik.

A Nyugaton kelt a Nap a Pesti Kalligram Kft. és a NINCS Kulturális Alapítvány gondozásában jelent meg. A könyvbemutatót június elején tartották a Magyar Nemzeti Múzeumban.

