Orbán Viktor történelmi változásokat jelentett be: „Mi erre vagyunk büszkék!”

„Nekünk a gyermek és a család az első! Mától adómentes a csed és a gyed” – jelentette be keddi Facebook-posztjában Orbán Viktor miniszterelnök. A kormányfő szólt arról is, hogy indul a csed extra is, és két lépésben megduplázzák a családi adókedvezményt.

Mi erre vagyunk büszkék!

– hangsúlyozta Orbán Viktor, hozzátéve, hogy keddtől 50 százalékkal duplázzák meg a családi adókedvezményt.

A július elsejétől hatályba lépő változások jelentős könnyebbséget hoznak a gyermekes családoknak. A csecsemőgondozási díj és a gyermekgondozási díj mentesül a személyi jövedelemadó alól, ami a csed esetében átlagosan havi hetvenezer forint, a gyed esetében negyvenháromezer forint többletet jelent a családoknak.

Emellett bevezetik a csed extrát is: a gyermek három hónapos korától kezdve az anyák munka mellett is jogosultak lesznek a csed hetven százalékának folyósítására.

Családi adócsökkentési program

Mint a kormány korábban közölte: Európa legnagyobb családi adócsökkentési programját hajtják végre. A gyermekek után járó családi adókedvezmény január elsejétől a jelenlegi duplájára nő, amelyre kétszázkilencven milliárd forintot különít el a költségvetés.

A háromgyermekes édesanyák már októbertől szja-mentesek lesznek, majd jövő januártól a negyven év alatti kétgyermekes édesanyák is mentesülnek a személyi jövedelemadó fizetése alól.

A családpolitikai célokra összesen négyezer-nyolcszáz milliárd forint áll rendelkezésre, amely a rezsivédelemre szolgáló nyolcszáz milliárd forinttal együtt ötezer-hatszáz milliárd forintot tesz ki. Ez csaknem ezerháromszáz milliárd forint megtakarítást jelent a családoknak.

A kormány háborúellenes költségvetésként határozta meg a jövő évi büdzsét, amelyben kimondják: a gyermekes családokat helyezik első helyre. „A 2026-os költségvetésben nem Ukrajnára, hanem a magyar családok támogatására fordítjuk Magyarország forrásait” – hangsúlyozta a kormányzat.