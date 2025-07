A poloskázásra nem a véglényezés a megoldás – érkeznek a reakciók Azahriah posztjára

Deák Dániel megszólítva érezte magát, amikor Azahriah a Fidesz-szavazókat „szektás, értelmileg és mentálisan is visszamaradott véglényeknek” nevezte, így válaszában kifejtette, hogy az előadó bizonyítja, hogy nem is a kormánypártok keltenek gyűlöletet, hanem éppen az ellenzéki érzelműek. A gyűlöletből pedig soha nem jön el az ellenzék által áhított szeretetország, ráadásul rá nem illik a leírás, mégis a Fideszre szavaz már 2010 óta. Vona Gábor szerint sem ez a megfelelő kommunikáció az ország vezető brandjétől.

Nagy visszhangot váltott ki Baukó Attila, azaz Azahriah szerdai Insta-sztorija – amelyet azóta már törölt –, ugyanis az előadó arról írt, hogy „gyönyörűen süt a nap, mert ő is tudja, hogy már csak az igazán szektás, értelmileg és mentálisan is visszamaradott véglények maradtak mint Fidesz-szavazók”. Természetesen a válasz sem maradt el, Németh Balázs, a Fidesz-frakció szóvivője posztjában úgy fogalmazott, hogy „szerencsére túltolják a bringát a srácok! Marha nagy pofára esés lesz a vége ’26-ban”.

Ennél viszont valamivel tartalmasabb választ, vagyis pontosabban „elemzést” készített a helyzetről Deák Dániel, a XXI. Század kutatóintézet vezető elemzője. Véleménye szerint nem lenne szabad ilyeneket írni, ugyanis ezekkel pont azt bizonyítja az ellenzék, hogy ők a gyűlöletkeltők, nem pedig a kormánypártok.

Mi lett azzal az ellenzék által sokat hangoztatott szólammal, hogy »nincs jobb vagy nincs bal, csak magyar«? És mi lett azzal a szándékkal, hogy szeretetországot akartok építeni?

– tette fel a kérdéseket sorjában. Hozzátette, az emberekről akkor sem lehet így beszélni, ha politikailag nem értenek egyet.

Gyűlöletből szeretet

Kiemelte, hogy két diplomája van, és értelmileg és mentálisan is rendben tartja magát, visszamaradottnak sem tekinti önmagát, mégis Fidesz-szavazó már 2010 óta, és nem azért, mert „a Tóni jól fizet”.

Azért vagyok fideszes, mert büszke vagyok arra a politikai közösségre és annak vezetőjére, amely olyan sorsfordító kérdésekben, mint a migráció, a genderkérdés vagy a háború ügye, a jó és az egyetlen helyes oldalra állt

– fogalmazott. Szerinte több millióan vannak még az országban, akik hasonlóan éreznek és gondolkodnak, mint ő.

Ezután két idézettel zárta posztját, amelyek lényege összesűrítve, hogy a gyűlöletből soha nem lesz szeretet, végül személyesen Azahriah-nak címezte sorait: „Én szeretem a számaidat is, koncerteden is voltam, és büszke vagyok arra, hogy magyarként ilyen sikereket értél el. Több fideszes barátom is így van ezzel. Mi nem gyűlölettel válaszolunk a Te gyűlöletedre, hanem szeretettel: így további sok sikert kívánunk!”

Poloskázás vs. véglényezés

Vona Gábor, a Második Reformkor vezetője szokásos öt pontjában mondta el a véleményét Azahriah szavairól, aminek lényege, hogy szerinte ez egy ízléstelen, már-már „NER-színvonalú” megnyilvánulás volt az előadó részéről, pedig pont hogy az ilyenek ellen kellene küzdeniük, nem pedig átvenni ezeket a kommunikációs eszközöket.

Hozzátette, hogy legutóbb Márki-Zay Péter beszélt így a Fidesz-szavazókról, annak pedig történelmi bukás lett a vége.

Ráadásul nagyon fontos különbséget tenni a Fidesz és a Fidesz-szavazók között, ugyanis a pártot kell leváltani, és nem a szavazókat.

„Pár lépésre vagyunk egy polgárháborús helyzettől. Az ország egyik legértékesebb brandjének érdemes lenne ezért a saját felelősségét ízlelgetni és megérteni. A poloskázásra nem a véglényezés a válasz! Nem a fideszeseket kell leváltani, hanem a Fideszt. És nemcsak Orbántól kell megszabadulni, de az orbánizmustól is” – fogalmazott.

Azahriah is reagált

Közben Azahriah már leszedte a nagy vihart kavart sztoriját az Instagramról, cserébe odaszúrt egyet a médiának, ugyanis a Jégkorszakból tette be a jelenetet, amikor a lajhárok mind Sidet utánozzák.

444, telex, blikk, bors, hvg, 24hu és társai, amint kirakok bármi instastoryt

– írta.