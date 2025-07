Nem tudta feldolgozni a szakítást, ezért késelhette meg volt párját és fiát a bácsalmási férfi

Korábban beszámoltunk arról, hogy megölte volt párját és megszúrta közös gyereküket egy férfi Bácsalmáson.

Kedd kora délután hazafelé tartott K. Kata 11 éves fiával, amikor egy sűrű bokorral takart részről hirtelen a nő párja, L. Félix eléjük ugrott. Elállta az útjukat, majd többször a nő mellkasa felé szúrt egy hosszú késsel. Egyszer a fiát is megszúrta a szíve felett, a bal vállán, amikor az anyját védte volna.

A nő holtan esett össze, majd a férfi maga ellen fordította a kés élét és elvágta a saját torkát az utcán magára hagyva ezzel a még életben lévő és erősen vérző fiát.

Az esetnek szemtanúja egy sem, de több fültanúja is volt. Az egyik férfi a Blikknek elmondta, az üvöltés amit hallott „vérfagyasztó volt”. Hozzátette, amikor odarohant látta, ahogy Kata elvérzett, a kisfiú pedig sírt. A megszúrt fiúnak három fiú- és egy lánytestvére van, mind Félix és Kata közös gyermekeik, akik most árván maradtak. Ideiglenesen Félix nagybátyja fogadta be őket, amíg el nem dől a sorsuk.

A portál információi szerint a pár nemrég szakította meg a kapcsolatukat. A férfi erőszakos volt, bántalmazta a nőt, aki ezért elment a rendőrségre. Azonban végül visszavonta a távoltartási határozatot, ugyanis Félix megígérte neki, hogy megváltozik. Amikor ez mégsem történt meg, arra kérte, hogy költözzön el. A nő azzal zsarolta, ha nem megy el, akkor feljelenti, hogy a lányukkal is erőszakoskodott.

Félix ismerősének elmondása szerint, aki egyben az eset egyik fültanúja is volt, Félix nem erőszakoskodott a lányával és mivel az „ilyen ügyekben a rendőrök hamarabb csattintják a bilincset, mint amíg kiderül, hogy hamis a vád” elköltözött. Elmondta, a férfi dühös és féltékeny volt, és nem tudta feldolgozni a családja hiányát ezért kábítószerekhez nyúlt. Kiemelte, hogy a saját fiát direkt nem bánthatta, mert a gyerekeit „nagyon szerette”.

A rendőrség – hiába vesztette életét az elkövető – egy gyilkosság és egy kiskorú sérelmére elkövetett emberölési kísérlet miatt indítottak büntetőeljárást. A családtagokat kihallgatták, hogy megismerjék a tragédia előzményeit. A megszúrt kisfiút mentőhelikopterrel szállították a kecskeméti kórházba. Állapota továbbra is életveszélyes, de nem válságos.

A NANE Egyesület bántalmazott nőknek és gyermekeknek szóló segélyvonala ingyenesen hívható a +36-80-505-101-es telefonszámon (h., cs., p.: 18:00–22:00, k.: 10:00–22:00, sze.: 12:00–16:00). Az egyesület segélyvonala külföldről a +36-1-267-4900-as telefonszámon érhető el. További információ az egyesület segélytevékenységeiről a nane.hu oldalon található.

Az Országos Kríziskezelő és Információs Telefonszolgálat a nap 24 órájában, Magyarországról ingyenesen elérhető a 06-80-20-55-20-as telefonszámon.

Az áldozatsegítéssel kapcsolatos valamennyi kérdésben 0–24 órában az ország egész területéről hívható az Áldozatsegítő Vonal a 06-80-225-225-ös telefonszámon.