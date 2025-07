Majdnem beszakadt az egyik budapesti híd, lezárták az érintett szakaszt

Megroggyant a Gubacsi híd egyik járdaszakasza. A híd régóta rossz állapotban van, a vonatok már csak 5 kilométer per órás sebességgel haladhatnak át rajta.

A Facebookon terjedő fotókon és videókon látható, hogy megroggyant a Gubacsi híd egyik járdaszakasza. A járda felülről:

Az érintett szakasz alulról:

A Csepel Info szerda reggel a Budapest Közútra hivatkozva közölte, hogy lezárták a híd déli gyalogosjárdáját. A járdát a híd teljes hosszán vizsgálják, a szükséges javításokat pedig előkészítik és megkezdik.

A gyalogosok közlekedése az északi oldalon, a vasút mellett lévő kerékpárúton lesz biztosított, itt ideiglenesen gyalog-kerékpárutat jelölünk ki. A gyalogosok közlekedésének segítése érdekében a híd csepeli oldalán betonelemekkel védett középszigetet alakítunk ki. Tekintettel arra, hogy a járda használhatósága a jövőben is bizonytalan, a középsziget helyén kijelölt gyalogátkelőhely létesítésére vonatkozó tervet soron kívül elkészítjük, és megkezdjük annak engedélyeztetését

– írta a Budapest Közút.

Megszólalt az államtitkár is

Arató Gergely, a Demokratikus Koalíció országgyűlési képviselője be is nyújtott egy írásbeli kérdést a kormánynak a Gubacsi híd állapotával kapcsolatban. Válaszában Ágh Péter államtitkár közölte:

A Gubacsi híd felújítása pont azért nem tudott mind ez idáig megvalósulni, mert Önök Brüsszelben folyamatosan azért dolgoztak, hogy hazánk ne jusson hozzá azokhoz a forrásokhoz, amelyekből többek között ez a fejlesztés is finanszírozásra került volna.

Az Építési és Közlekedési Minisztérium államtitkára kitért arra is, hogy „a »Gubacsi vasúti híd és kapcsolódó létesítményének (I. szakasz) kivitelezése« projekt feltételes közbeszerzési eljárás megindítására vonatkozó ajánlattételi felhívás 2025. április 1-jén jelent meg, a felhívás jelenlegi határideje 2025. július 31. A híd fejlesztése kapcsán a felújítási munkálatok a következő évben indulhatnak meg, hazai forrásból.”

A Gubacsi híd régóta rossz állapotban van, január elején arról számoltunk be, hogy a vonatok már csak 5 kilométer per órás sebességgel haladhatnak át rajta. A kormány 2023-as tervei között egy új híd építése is szerepelt.

(Borítókép: A főváros XXI. kerülete és XX. kerülete között húzódó Gubacsi híd 2020. december 23-án. Fotó: Máthé Zoltán / MTI)