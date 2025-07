Mit taníthatnak évszázadokkal ezelőtt élt japán kardforgatók a huszonegyedik század emberének? Hogyan lehetnek iránytűk a belső egyensúlyhoz olyan művek, amelyeket szamurájoknak írtak, akik egy egészen más korban éltek, mint mi most? Daidódzsi Júzan A szamurájkódex (Busidó Sósinsu) és Mijamoto Muszasi Az öt gyűrű könyve (Go rin no so) első pillantásra egy letűnt kor lenyomatainak, egzotikus történelmi kuriózumoknak tűnhetnek. Mégis olyan alapelveket hordoznak – hűségről, becsületről, bátorságról, önuralomról, figyelemről és a lényegre irányuló cselekvésről –, amelyek ma is érvényesek és égetően aktuálisak.