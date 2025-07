Vasárnapi boltzár: amit a lengyelek megoldottak, nekünk nem sikerült

Míg Magyarországon a vasárnapi boltzár politikai viharral és bukással végződött, addig Lengyelországban egy innovatív kiskereskedelmi modell született belőle. A KözTér KözÉrdek című műsorának friss dokumentumfilmje bemutatja, hogyan lett a Zabka bolthálózat nemcsak gazdasági siker, hanem társadalmi válasz is a tiltásra, miközben tanulságokat kínál a magyar kisvállalkozások versenyképességének javításához.

A KözTér KözÉrdek című műsor legújabb dokumentumfilmje Lengyelország legsikeresebb franchise-alapú kisbolthálózatát, a Zabkát mutatja be, amely példaértékű módon reagált a vasárnapi boltzár bevezetésére. A több mint 9000 üzletből álló rendszer nemcsak életképes maradt, de virágzásnak is indult, köszönhetően annak, hogy a termékkínálat döntő része hazai forrásból származik, és a működés a helyi vállalkozók megerősítésére épül.

A film érthetően tárja fel, hogyan lett a vasárnapi zárva tartásból üzleti lehetőség, miközben megszólalnak szakértők, kisbolt-tulajdonosok és vásárlók is. A dokumentumfilm rávilágít: a lengyelek nem eltörölték a boltzárat, hanem megtanultak együtt élni vele – sőt, sikerre vinni azt.

A film egyik fontos tanulsága, hogy a Zabkánál nemcsak a szabályozásra adott gazdasági válasz volt sikeres, hanem a digitális újítások – például a személyzet nélküli Zabka Nano üzletek vagy az önkiszolgáló kasszák – is hozzájárultak a modell sikeréhez.

Nálunk nem jött be

A dokumentumfilm a magyar viszonyokat is bemutatja, párhuzamot vonva a két ország között. Magyarországon 2015-ben vezették be, majd rövid időn belül visszavonták a vasárnapi boltzárat, politikai és társadalmi ellenállás hatására.

A témához kapcsolódóan a magyar boltzár kísérletről egyébként korábban Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára, az üzletek vasárnapi zárvatartását kezdeményező KDNP alelnöke nyilatkozott.

Konszenzus kell az emberek igénye, az ebben érintettek, a piaci szereplők és a kormányzat között. Ha ez létrejön, akkor működőképes egy ilyen intézkedés. Sok ilyen közös konszenzusos történetről szól az elmúlt 15 év

– mondta Rétvári.

A KözÉrdek filmje nemcsak Lengyelország példáját mutatja be, hanem lehetőséget ad arra is, hogy újragondoljuk, hogyan támogathatnánk érdemben a hazai kisvállalkozásokat a multinacionális verseny közepette – akár a vasárnapi zárva tartás kontextusában is.