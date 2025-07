Orbán Viktor ismét összehívta az Aszályvédelmi Operatív Törzset

Orbán Viktor Facebook-oldalán jelentette be, hogy összeült az Aszályvédelmi Operatív Törzs.

Fókuszban az aszályvédelem

– írja bejegyzésében a miniszterelnök.

Forró lesz a nyár

A miniszterelnök egy újabb bejegyzésében azt közölte, hogy forró nyár elé nézünk, de időben megkezdték az előkészületeket. Hozzátette, hogy reggel meghallgatta az operatív törzs jelentését.

A májusi esős időszakot felhasználva ezer ember dolgozott azon, hogy – eddig – egyharmadnyi Balaton vizét tároljuk és eljuttassuk az aszállyal sújtott területekre

– írja bejegyzésében.

Kiemelte, hogy Brüsszel megtámadta a magyar kormányt, „amiért ingyen adja a vizet a magyar gazdáknak”. Hangsúlyozta, nem engednek a nyomásnak, és nem hagyják magukat, „ezért a vizet a gazdáknak továbbra is ingyen fogjuk adni, bármit is gondol erről Brüsszel”. Mint írja, folytatják a munkát, a kormány „nem csak nyáron, ősszel is folytatja a vízpótlási munkákat az aszállyal sújtott területeken”.

Mint korábban beszámoltunk, május elején az ország jelentős részét érintő csapadékhiány miatt aszályveszélyhelyzetet hirdetett a kormány. Emiatt kezdte meg működését a hazai mezőgazdasági termelés versenyképességének megőrzése és a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerárak elviselhető szinten tartása érdekében megalapított Aszályvédelmi Operatív Törzs.

A kormány a meghozandó intézkedések megtételének előkészítésére, továbbá a meghozott döntések végrehajtásának nyomon követésére hozta létre az Aszályvédelmi Operatív Törzset. Feladatai közé tartozik még az aszály következményeinek elhárításával és a károk mérséklésével kapcsolatos kormányzati feladatok összehangolása és azok folyamatos figyelemmel kísérése.

Az operatív törzs tagjai között van az Építési és Közlekedési Minisztérium miniszterhelyettese, az Energiaügyi Minisztérium vízgazdálkodásért felelős államtitkára, a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium európai uniós fejlesztésekért felelős államtitkára, az Országos Vízügyi Főigazgatóság főigazgatója és a miniszterelnök nemzetbiztonsági főtanácsadója. Valamint felkérték Font Sándor fideszes képviselőt, az országgyűlés Mezőgazdasági Bizottságának elnökét a részvételre.