Negyven új kerékpárral bővült a Soproni Egyetem bringaparkja. Az intézményben jelenleg zajló nagyszabású RRF-SOE-DTO projekt keretében már harmadik alkalommal kaptak az egyetem munkatársai kétkerekűt. Az átadón bejelentették a Soproni Egyetem őszi egyetemi kerékpártúrájának időpontját is.

A Soproni Egyetem munkatársai az intézmény botanikus kertjében próbálták ki először az új kerékpárokat, amelyekhez láthatósági mellény és ergonomikus sisak is tartozik a biztonsági előírásoknak megfelelően. A szerkesztőségünknek küldött sajtóközleményből kiderül, hogy az egyetem már 2023-ban és 2024-ben is elnyerte a „Kerékpárosbarát Munkahely” címet, ezáltal már hivatalosan is azon magyar közintézmények élvonalába tartoznak, amelyek támogatják a környezetbarát közlekedést.

A kitüntető cím következetes munka és stratégiai gondolkodás eredménye. Az egyetem működését ugyanis évek óta a »Zöld Egyetem« szemléletmód határozza meg: cél, hogy a fenntarthatóság ne pusztán elmélet legyen, hanem napi gyakorlat. Ennek jegyében került sor többek között kerékpárok beszerzésére, biciklitárolók és szervizpontok kialakítására, valamint tudatformáló programok és közösségi kihívások szervezésére

– áll a közleményben.

Mint írják, a folyamat következő mérföldköve az a kerékpárátadó ünnepség, amelyet július 2-án tartottak az egyetem campusán. Kiderült, hogy az „eseményen újabb 40 darab egyetemi kerékpár került átadásra a munkatársak számára, névre szólóan, praktikus kiegészítőkkel”.

Fotó: Soproni Egyetem

Büszke vagyok arra, hogy dolgozóink számára olyan lehetőségeket tudunk teremteni, amelyek egyszerre szolgálják a környezetvédelmet, az egészséget és a közösségépítést. A Soproni Egyetem ezzel példát mutat a hazai felsőoktatási intézmények számára abban, miként válhat a fenntarthatóság valódi közösségi üggyé

– fogalmazott Fábián Attila, a Soproni Egyetem rektora.

Közölte, hogy a fejlesztések mellett kiemelkedő szerepet kap a közösségi élmény is. A kerékpárátadón már be is jelentette az őszi egyetemi kerékpártúra időpontját, amit az SMAFC Sportegyesülettel közösen 2025. szeptember 12-én szervez meg az intézmény.

(Borítókép: Soproni Egyetem)