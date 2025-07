A TV2 nyerte a nézettségi versenyt 2025 első fél évében

Az év első felében a TV2 lett Magyarország piacvezető csatornája a fő kereskedelmi korcsoportban (A18-59) és a teljes lakosság (A4+) körében is, teljes napon és főműsoridőben egyaránt. A csatornacsaládok versenyében szintén a TV2 Csoport áll az első helyen, mivel júniusban és első féléves átlagban is ezeket a csatornákat választotta a legtöbb néző mindkét kiemelt korcsoportban.

A TV2 közleménye szerint az alábbi saját gyártású műsorok kiemelkedő eredményekkel segítették elő a TV2 piacvezető pozíciójának megtartását:

Az első fél év legnagyobb nyertese egyértelműen a Hunyadi lett, mivel 2025-ben a teljes tévés piacot magában foglaló éves műsortoplista első 5 helyét jelenleg is a történelmi széria uralja a 18–59 évesek körében. A sorozat legnézettebb epizódja ráadásul csaknem egymilliós nézőszámot ért el (AMR: 941 ezer fő) a teljes lakosság körében, amire 2021 áprilisa óta, vagyis az elmúlt 4 évben egyetlen sorozat egyetlen epizódja sem volt képes a teljes magyar televíziós piacon.

A hétköznap estékre tavasszal visszatérő Kincsvadászok június 20-án egy időre szabadságra ment, így a nézőknek el kellett búcsúzniuk a közönségkedvenc műtárgykereskedő show-műsortól. A Kincsvadászok júniusban is kiemelkedő eredményeket produkált, és jelentős fölénnyel lett idősávja legnézettebb műsora mindkét kiemelt korcsoportban.

Az ismert emberek szereplésével forgatott Kincsvadászok VIP-nek szintén búcsút kellett intenünk júniusban. A kimagasló eredményeknek köszönhetően a Kincsvadászok VIP szintén mindkét kiemelt korcsoportban markáns fölénnyel nyerte az idősávját.

Június 16-án immár a 7. évaddal tért vissza a csatornára a Szerencsekerék Kasza Tibivel. A vetélkedő mindkét kiemelt korcsoportban idősávja legnézettebb műsora lett júniusban.

Az infotainmentműsorok közül a május 4-től vasárnap esténként sugárzott Napló mindkét kiemelt korcsoportban nyerte az idősávját a fő konkurens RTL-lel szemben. A TV2 reggeli infotainmentműsorai, a Mokka és Mokkacino júniusban és első féléves átlagban is mindkét kiemelt korcsoportban nyerik idősávjukat a fő konkurens csatorna reggeli azonos idősávjával szemben. Az esti Tények és Tények Plusz pedig szintén idősávjuk legnézettebb műsorai lettek júniusi és első féléves átlagban is a teljes lakosság körében.

„Az év első hat hónapja mögöttünk van, és büszkén tekinthetünk vissza mindarra, amit elértünk. A sikerek nem születnek maguktól, ezek mögött rengeteg kreativitás, tervezés, rugalmasság és csapatmunka áll. Munkatársaink, partnereink és kollégáink fáradhatatlan munkája nélkül ez nem jöhetett volna létre. Mindez azonban nem a megérkezés pillanata, hanem egy erős lendület, ami továbbvisz bennünket. A második fél évre még több műsorral, szórakoztató tartalommal készülünk, hiszen célunk továbbra is az, hogy a TV2 legyen a magyar nézők első számú választása” – összegezte az elmúlt időszak eredményeit Fischer Gábor, a TV2 Csoport programstratégiai és tartalomgyártási igazgatója.

A csatornacsaládok versenyében szintén a TV2 Csoport nyerte a nézettségi versenyt júniusban, mindkét kiemelt korcsoportban, teljes napon és főműsoridőben egyaránt. Ennek köszönhetően a TV2 Csoport piacvezető pozícióját megtartva lett a legnézettebb csatornaportfólió az első fél évben.

A kábelportfólió zászlóshajó csatornája, a Mozi+ megőrizte a legnézettebb kábelcsatorna címét júniusban és első féléves átlagban is a fő kereskedelmi korcsoportban, vagyis a 18–59 évesek körében a teljes piac harmadik legnézettebb csatornája lett teljes napon és főműsoridőben egyaránt. A múlt hónapban kiemelkedő sikert ért el a június 21-én este 20:59-től vetített A méhész című film, amely a 161 ezres nézőszámnak és 11,4 százalékos közönségaránynak köszönhetően a csatorna legnézettebb műsora lett júniusban. A film sikerének is köszönhetően a Mozi+ június 21-én érte el a legmagasabb közönségarányát (6,4 százalék SHR) az első fél évben teljes napon.

A csatorna egyéb nagy dobással is készül a közeljövőben, például az Alarum című premierrel érkezik Sylvester Stallone legújabb filmje, a színészlegenda 79. életévét ünneplő projekt részeként. A rajongók találkozhatnak vele az Expendables 4-ben is, ahogy filmbeli barátjával, Jason Stathammel, aki emellett a csatornán kétszer is megküzd az őscápákkal (Meg: Az őscápa, Meg 2.: Az árok), éppúgy, ahogy a Halálos iramban: Hobbs és Shaw akció-vígjátékban Dwayne Johnsonnal. Nagy brandeknél maradva érkezik még a John Wick 4 és két tavalyi évben megjelent, itthon még nem látott premier, a Hellboy: az ördög embere és A holló.

A TV2 a saját gyártású műsorok sikerének köszönhetően nem csupán június havi átlagban, hanem 2025 első fél évében is piacvezető teljes napon és főműsoridőben egyaránt, a 18–59 éves nézők és a teljes lakosság körében is – áll a közleményben.