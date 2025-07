Hiába a rendőrségi nyomozások, jótékonysági alapítványt vezet Vári Attila

2024 eleje óta vezeti a Civil út Alapítványt Vári Attila, kétszeres olimpiai bajnok és világbajnok vízilabdázó, aki korábban a Magyar Vízilabda Szövetség (MVLSZ) elnöki posztját is betöltötte. Az érdekesség ebben az, hogy az elnöki poszton őt követő Madaras Norbert szerint Vári vezetése alatt körülbelül félmilliárdos hiányt sikerült összehozni a szövetségben, ráadásul többen is panaszkodtak arra, hogy teljesen átláthatatlanok az MVLSZ ügyei. Emellett két Várihoz köthető ügyben is nyomoz a rendőrség, mégis rábízták az alapítványt és azóta is ő vezeti azt.

A 24.hu arról írt, hogy a Transparency Internationallel karöltve megszerezték az MVLSZ Vári-érájának átvilágítási jelentését, melyből kiderült, hogy 25 ezres pólókra és 93 milliós buszra költött a szövetség, melyet aztán féláron eladott kihasználatlanság miatt. Az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) azt a tájékoztatást adta, hogy hűtlen kezelés miatt „a Magyar Vízilabda Szövetséggel kapcsolatos eljárás a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Irodánál továbbra is folyamatban van.”

A másik nyomozás alapja, hogy Váriék 50 milliót utaltak át csalóknak.

Itt ugyanis kétszer is olyan „szállásadóknak” utaltak, amelyekről kiderült, hogy Valenciában és Lisszabonban van számlájuk, holott Montenegróba és Rijekába terveztek foglalni. A Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) csalás miatt nyomoz az ügyben, de kihallgatás még nem történt.

Pénzszórás

Itt azonban még nem áll meg a történet, ugyanis Vári operatív igazgatója, Vezér Tamás – aki az MVLSZ-nél is ezt a tisztséget töltötte be, korábban pedig Vári sajtófelelőse volt, mikor a Fidesz színeiben indult a pécsi polgármesteri székért – rokonával, Vezér Andrással fejlesztettek le egy olyan szoftvert, amit aztán soha nem használt a szövetség. Ehhez még kapcsolódott egy weboldal is a Webpont szerverén, amit szintén sosem használtak. Madaras később arról számolt be, hogy

Vezér Tamás tájékoztatása szerint a mögöttes szerverre a kommunikáció számára kerültek fotók, videók tárolásra, azonban ezeket nem adták át az MVLSZ részére.

A fejlesztésre és a weboldalra 8 milliót költöttek, majd havi közel 2 milliós üzemeltetési költséget utaltak Vezérék cégének, a pécsi székhelyű Felanetre Kft.-nek és a Webpont Informatikai Kft.-nek.

Az alapítványban egyébként több kormányhoz közeli ember is dolgozik (Gulyás Andrea volt államtitkár, Szíjgyártó Judit volt államtitkári kabinetfőnök, vagy éppen a korábbi elnök Ruttkay Réka, aki Rogán Antal idején osztályvezető volt az V. kerületi polgármesteri hivatalban), és Vári érkezésével a központi támogatások is elkezdtek érkezni. Egy év alatt a duplájára nőtt az állami hozzájárulás, 507 millió forintot kaptak.

Ezzel együtt a személyi ráfordítások is megduplázódtak, 141 millió helyett már 285 milliót költenek ilyen jellegű kiadásokra, viszont azt is hozzá kell tennie, hogy a 2023-as 9 fő helyett 2024-ben már 19 fő dolgozott az alapítványnál.