Ha ezt a virágot ülteti el a kertben, akár százezres büntetést is kaphat

A japán keserűfű egy értéktelen kétszikű növény, amelyennek nincs más haszna azon kívül, hogy a méhek kedvelik a virágzatát. Aki ilyet ültet a kertjébe vagy hagyja elszaporodni, azt akár százezrekre is megbüntethetik, továbbá jogi következményekkel is járhat. Ha már ott van a kertben, akkor legjobb szakértő segítségét kérni és azonnal elkezdeni a visszaszorítást.

Jogi következményekkel járhat, ha valaki japán keserűfüvet ültet a kertjébe, akár százezrekre is megbüntethetik. Továbbá, aki tudtán kívül is ilyen növényt ültet otthon vagy hagyja elszaporodni, akkor is törvénysértő helyzetbe kerülhet. A sonline.hu beszámolója szerint súlyosabb esetben hatósági eljárás, bíróság, de még bírósági per is indulhat az ingatlantulajdonos ellen.

A lap szerint, akinél megtalálható a japán keserűfű, az illetőt felszólíthatja a természetvédelmi hatóság az eltávolítására és bírságot is kiszabhatnak. Abban az esetben, ha az érintett nem tesz eleget a kérésnek, akkor kötelező közérdekű védekezést rendelhetnek el, szintén az illető költségeire. Mindemellett jogi kártérítési eljárás is indulhat a növény okozta károk miatt, például ha az átterjed közterületre vagy a szomszéd kertjére.

Tóth István növényvédelmi szakmérnök, a növényorvosi kamara tagja a lap megkeresésére azt nyilatkozta, hogy:

A japán keserűfű az egyik legveszedelmesebb idegen honos, invazív növényfaj hazánkban. A kultúrnövényeinkre, de az élő környezetre is veszélyt jelent. Lépten-nyomon lehet vele találkozni, a 61-es út mentén Kaposvár és Kaposújlak között is hatalmas tömegben virágzik, bár ott egy kaszáláson már átesett a területet.

Mint kiderült, a probléma az, hogy a japán keserűfű gyökérzete indákkal kapaszkodik a földbe, ezért nehéz kiirtani, „minél inkább aprítják, annál inkább nő”. „Speciális gyomirtószerek minimálisan állnak rendelkezésre ellene. A nedves klímát kedveli, a szaporodása szinte megállíthatatlan. Sajnos a Kapos eredőjénél, vagy a Balaton déli vízgyűjtőjét tápláló Aranyosi patak vagy a Koroknai vízfolyás medrében is megtalálható” – fogalmazott a növényvédelmi szakértő.

Mint írják, a virágzatát a méhek kedvelik, de más haszna nincs: szára üreges, értéktelen kétszikű növény, takarmányozásra nem használható. A végleges megszabaduláshoz vegyszeres irtás, több éves kontroll és szigorú elszigetelés szükséges, mert a gyökerét kiásni szinte lehetetlen, a legkisebb gyökérrészlet is képes újra kihajtani.

A már eltávolított növényi részeket hulladékként kell kezelni, hogy ne fertőzze tovább a környezetet, zárt zsákban kell tárolni. Illetve, ha már ott van a kertben, akkor a legjobb szakértő segítségét kérni és azonnal megkezdeni a visszaszorítást.