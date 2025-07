Vitézy Dávid beleállt a Fidesz fővárosi frakciójába, amiért őt okolják a Gubacsi híd beszakadásáért

Miután a vasúti problémákért Lázár János szerint már a Tisza is felelős, most a Fidesz fővárosi képviselői újabb bűnbakot találtak: a Gubacsi hídon történt járdabeszakadásért szerintük Vitézy Dávid a hibás – legalábbis egyesek szerint a 2010–2014 között betöltött BKK-vezérigazgatói időszaka miatt. A Podmaniczky Mozgalom budapesti frakciójának vezetője Facebook-bejegyzésben reagált az állításokra, miközben arra is felhívta a figyelmet, hogy az érdemi megoldások évek óta a kormányzati döntések hiánya miatt csúsznak.

Mint írta, Gulyás Gergely Kristóf fideszes képviselő ugyanis azzal vádolta Facebook-posztjában a Podmaniczky Mozgalom frakcióvezetőjét, hogy a 2025-ös beszakadás Vitézy 14 évvel ezelőtti vezetése miatt következett be. A politikus négy pontban válaszolt a felvetésre, az elsőnél rögtön emlékeztetve: a BKK élén akkoriban őt Tarlós István főpolgármester nevezte ki, a Gubacsi hidat kezelő BKK Közút felügyelőbizottságát pedig épp Szentkirályi Alexandra vezette – vagyis a mostani vádak öngólként is értelmezhetők.

Vitézy szerint ugyanakkor a város jelenlegi közútkezelési gyakorlata valóban hagy kívánnivalót maga után. Éppen ezért a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsának bizottsága – amelyet ő vezet – kidolgozott egy új rendelettervezetet, valamint egy minőség-ellenőrzési rendszert. Ennek célja, hogy a Budapest Közút munkáját a BKK érdemben felügyelhesse. A probléma szerinte nem az előkészítésben, hanem Karácsony Gergely passzivitásában van: a főpolgármester hónapok óta nem terjesztette a koncepciót a közgyűlés elé, hiába kérték ezt többször is.

A politikus arra is felhívta a figyelmet, hogy a Gubacsi híd közúti és vasúti ága egyaránt rossz állapotban van, de kulcsfontosságú kapcsolat Csepel és Pesterzsébet között. A főváros régóta azt tervezi, hogy a teherforgalomra ma is használt vasúti hidat – annak vasúti szerepe megszűnte után – közúti célra veszik át, ezzel is tehermentesítve a jelenlegi közúti szerkezet felújítását vagy cseréjét. A terv készen áll, a híd tervei 2022 óta kivitelezési szinten vannak, a tender már folyt is – ám amikor Lázár János építési miniszterként átvette az ügyet, leállíttatta a beruházást. Az azóta eltelt hároméves csúszásért Vitézy szerint kizárólag a kormány és Lázár felel.

Bejegyzésének végén Gulyás Gergely Kristóf fideszes képviselőnek – aki a vitatott kijelentést tette – azt javasolta, mielőtt számonkérne olyasmit, amit a szakbizottság már rég tárgyalt, inkább vegyen részt az üléseken is. „Ne csináljon magából teljes hülyét minden alkalommal” – fogalmazott.

Lázár János szerint Brüsszel emberei rátámadtak a magyar vasútra

Amint arról korábban beszámoltunk, Lázár János szerint a Tisza Párt és annak vezetője, Magyar Péter, tudatosan akadályozza a magyar vasút megújulását: a politikus azt állítja, hogy a párt nyomására halasztotta el bizonytalan időre az Európai Beruházási Bank (EIB) a hazai vasúti pályák felújításához szükséges források jóváhagyását.

A közlekedési miniszter elmondása szerint egy éve dolgoznak egy 800 milliárd forintos vasúti rekonstrukciós program előkészítésén, amely 500 kilométernyi szakasz felújítását tenné lehetővé. A kormány már a hazai pénzügyi tárcákkal is megállapodott, majd az EIB-hez fordult hitelért – sikerrel. „Minden jól haladt, mindenben megegyeztünk” – fogalmazott. Az áttörést azonban szerinte megakasztotta a Tisza Párt beavatkozása: úgy tudják, az Európai Néppárton keresztül sikerült elérniük, hogy a bank elhalassza a döntést.

(Borítókép: Vitézy Dávid 2025. június 4-én. Fotó: Szollár Zsófi / Index)