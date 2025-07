Vitézy Dávid, a Podmaniczky Mozgalom vezetője kedd este közösségi oldalán azt írta, hogy már mindenki volt hibás a vasút problémái miatt, csak Lázár János nem, akinek már „jócskán ideje lenne” vállalni a felelősséget. Vitézy Dávid nem hagyta szó nélkül Lázár János kijelentését, hogy „Brüsszel emberei rátámadtak a magyar vasútra”.

Csak az elmúlt egy hónapban volt már a Siemens a hibás. Voltak az utasok a hibásak, mert nyáron utazni mernek. Voltak már azért is, mert túlterheléses támadást jelentő módon próbáltak tájékozódni a MÁV app térképén – amíg tudtak. Voltak már hibásak a civil önkéntes térképfejlesztők, mert »adathalászok«. Volt már hibás a magyar választók összessége, mert nem akarják eléggé a vasút fejlesztését. Gondolom, tegnap is a 72 éves utas volt a hibás Lázár szerint, mert a ráeső lámpa alatt foglalt helyet. Most pedig épp a Tisza a hibás