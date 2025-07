Kormányinfó: kiderült minden részlet az új lakáshitelről, de szóba került Azahriah és a zsírleszívás is

Kormányinfót tartott csütörtök délelőtt Gulyás Gergely és Vitályos Eszter. A Miniszterelnökséget vezető miniszter az Index kérdésére elmondta, hogy a kormány célja a költségvetési hiány mérséklése, az pedig legitim vita tárgya lehet, hogy mely állami intézményeket vonják be a kiadáscsökkentésbe. A miniszter beszélt az Otthon Start támogatás bevezetéséről, hosszan ismertette a részleteket, de beszélt még Azahriah-ról, a Pride-ról, hogy Karácsony Gergelynek börtönbe kell-e mennie, Ruszin-Szendi Romulusz zsírleszívásáról, az önkormányzati tisztviselők, államtitkárok és miniszterek béremeléséről, valamint Orbán Viktor szabadságáról is.

Kormányinfót tartott Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő csütörtök délelőtt. Gulyás Gergely elmondta, a kormány szerdai ülésén döntött a 3 százalékos Otthon Start támogatás bevezetéséről.

„Az otthonteremtés és a lakhatás kérdése már Orbán Viktor évértékelőjében is hangsúlyosan megjelent, és a Demján Sándor Program részeként külön figyelmet kapott a kollégiumi férőhelyek bővítése, valamint a fiatalok lakhatási nehézségeinek kezelése” – mondta Gulyás Gergely, aki szerint a most elfogadott szabályozással kifejezetten a fiatalokat célzó lakhatási intézkedés született.

„Olyan új terméket alkottunk, amelyre évtizedek óta nem volt példa” – mondta, hozzátéve, a támogatás nem függ össze sem a családalapítással, sem a gyerekvállalással, így minden fiatal számára elérhető a hiteltermék, aki önálló otthonhoz szeretne jutni.

Az új hitelprogram csak az első lakás megvásárlására vehető igénybe

„A kormány célja, hogy könnyebbé tegye az első lakás megszerzését azok számára, akik az ingatlanárak emelkedése miatt eddig nem tudtak belépni a lakáspiacra. Magyarországon ugyan magas a saját tulajdonú otthonok aránya, de a 18 és 40 év közöttiek körében ez mindössze 40 százalék” – emelte ki a miniszter. Az új program ezért kizárólag az első lakás megvásárlására lesz igénybe vehető.

Gulyás Gergely hangsúlyozta, a programban nincs korhatár, mindenkire vonatkozik, akinek nincs és nem volt lakóingatlana. Nincs sem házasságkötési, sem gyermekvállalási kötelezettség. Az egyetlen elvárás, hogy legalább kétéves magyarországi társadalombiztosítási viszony legyen.

A fix 3 százalékos kamatot a futamidő végéig az állam garantálja, a futamidő 25 év lehet. Az önrész a lehető legkevesebb, ez 10 százalék. Árkorlát viszont van, az egyik a 100 millió forint, tehát nem a luxusingatlanok vásárlását kívánják segíteni. Van egy négyzetméterár-korlát is, ami lakás és ház esetén is másfél millió forint/négyzetméter. Erről hosszú eszmecsere volt, számos városban jelentősen megemelkedtek az ingatlanárak.

Más hitelprogrammal együtt is felvehető az Otthon Start. Gulyás Gergely konkrét példát is hozott:

ha valaki 20 millió forintot vesz fel 25 évre, akkor 94 ezer forintos havi törlesztővel számolhat.

„A támogatott hitelt kizárólag azok vehetik igénybe, akiknek nincs legalább 50 százalékos tulajdonrésze lakóingatlanban” – ismertette a részletszabályokat Gulyás Gergely. Az igénylés feltétele továbbá, hogy az érintett legalább két éve rendelkezzen folyamatos társadalombiztosítási jogviszonnyal Magyarországon.

Gulyás Gergely tisztázta, akinek nem lakóingatlana van, jogosult az elsőlakás-vásárlóknak járó támogatott hitelre. Ha többen örököltek lakóingatlant, szintén jogosult marad a hitelre (50 százalékos tulajdonrész a határ). Lesz még egy kisegítő szabály, amely a nagyon csekély értékű ingatlant tulajdonlókat érinti, hogy őket se zárják ki a körből.

A konstrukció legfeljebb 50 millió forintos hitelösszegre vonatkozik, a minimális elvárt önrész pedig 10 százalék, amely az MNB által meghatározott feltétel. A támogatás csak olyan ingatlanokra használható fel, amelyek vételára nem haladja meg a 100 millió forintot, és a négyzetméterár legfeljebb 1,5 millió forint lehet, miközben a támogatás más állami kedvezményekkel és hitelprogramokkal is kombinálható.

Szeptemberi indulással számolva idén jelentős költségvetési hatása nincs, néhány milliárd forint lehet – 2027-ben, 2028-ban és 2029-ben 50 és 100 milliárd forint közötti kiadás lehet, de ma senki nem tudja megmondani, hogy mennyien élnek a lehetőséggel. Ha valaki felvesz 50 millió forintot 25 évre, akkor a kamattámogatás nagyjából 15 és 25 millió forint közötti állami támogatást jelent. Ha a jelenlegi kamatokkal számolnak, akkor 25 millió forintot jelentene, de abban bíznak, hogy a kamatok lejjebb mennek.

A miniszter arra is felhívta a figyelmet, hogy Budapesten az intézkedés nyomán várhatóan növekedhetnek a lakásárak, mivel a régiós fővárosokban már most magasabbak a négyzetméterárak. Mint mondta, a környező országokban is az a tendencia figyelhető meg, hogy a fővárosokban gyorsabban emelkednek az ingatlanárak, és Budapest sem lesz kivétel ez alól.

Az első lakást vásárlók programja szeptembertől lesz elérhető, a Bankszövetséggel megtárgyalták a részleteket. A magyar bankszektor készen áll arra, hogy a lehető leggyorsabban és legegyszerűbben szerződjön. Az általános hitelfelvételi szabályok jelentik a korlátot, a hitelképességet a bank vizsgálja.

Gulyás Gergely elárulta, a részletszabályok rövid időn belül megjelennek. Azt remélik, hogy szeptemberben akár tömegesen is lesz lehetőség arra, hogy fix kamatozással vásároljanak lakást az első tulajdonosok.

Gulyás Gergely az Indexnek: A kormány célja a költségvetési hiány mérséklése

Egy 22 európai országot vizsgáló reprezentatív felmérés szerint Magyarország a 22., azaz a legelégedetlenebb a megelőző egészségügyi szolgáltatásokkal. Hogyan jutottunk el idáig, ki felelős ezért, és hogyan változtatna ezen a kormányzat? – kérdeztük Gulyás Gergelytől. A miniszter úgy látja, ezen a területen az emberek egyéni felelőssége lényegesen nagyobb, de a kormány komoly forrásokat biztosít az aktív életmódra, sportolási lehetőségekre.

„A kormány célja továbbra is a költségvetési hiány mérséklése” – mondta Gulyás Gergely az Index kérdésére. Hangsúlyozta, az idei évben is csökken a hiány, ehhez pedig az állami vállalatoknak is hozzá kell járulniuk. Az intézkedések nagyjából 10 milliárd forint kiadáscsökkentést eredményezhetnek. Arról is beszélt, hogy a bérköltségeken keresztül nem lehet érdemben javítani a költségvetési egyensúlyt, így más területeken keresik a megtakarítási lehetőségeket.

Mint ismert, a kormány hétfőn hivatalosan is megszorításokat rendelt el az állami tulajdonú vállalatoknál – derül ki a Magyar Közlönyből. A rendeletet Orbán Viktor miniszterelnök írta alá. Az intézkedést azzal indokolják, hogy a „háborús infláció” és a környező országokban zajló fegyveres konfliktusok miatt a gazdasági szereplőknek költségtakarékos működésre kell áttérniük – és ez alól az állami cégek sem lehetnek kivételek.

Gulyás Gergely most példaként említette, a paksi beruházásokat és az egészségügyet nem érinti az intézkedéscsomag. Szerinte az, hogy pontosan mely állami intézményeket vonnak be a kiadáscsökkentésbe, legitim vita tárgya lehet, ugyanakkor úgy látja, „észszerű döntés született”.

A Tisza Párt azt folytatja Brüsszelben, amit korábban is elkezdett

Gulyás Gergely beszélt arról is, hogy a kormány értékelte a NATO- és az EU-csúcsot, a NATO-találkozó alapvetően tért el a korábbi csúcsoktól, az Egyesült Államok elnöke világossá tette, hogy Ukrajna jövője nem a NATO-ban van.

Az uniós csúcs a miniszter szerint ennél nehezebb volt. Egyértelmű magyar véleménynyilvánítás megtörtént a miniszterelnök részéről, hogy Brüsszelnek is el kell fogadnia a magyar emberek álláspontját, Ukrajnát nem szeretnék az uniós tagok között látni. Gulyás Gergely leszögezte, a Voks 2025 eredményét nem lehet lesöpörni az asztalról.

„Mind Brüsszelből, mind Kijevből egyre sajátosabb stílusban egyre nehezebb nyomás nehezedik a magyar kormányra, ennek vannak nemzetbiztonsági vonatkozásai is” – folytatta Gulyás Gergely, hozzátéve, szerdán a Nemzetbiztonsági Bizottságot tájékoztatták arról, hogy ukrán részről magyar újságírókat kerestek meg.

A miniszter szerint közkeletű felfogásban vétónak hívják, hogy Magyarország nem járult hozzá a tagsági tárgyalások megkezdéséhez, de az EU bizonyos döntéseket csak akkor tud meghozni, ha azt egységes akarattal valamennyi tagállam támogatja. Tehát nem arról van szó, hogy a magyar kormányfő bármit megvétózna, csak vannak olyan döntések, amelyek nem születhetnek meg egységes akaratnyilvánítás nélkül.

Gulyás Gergely a Tisza Párt európai parlamenti tevékenységét is bírálta. Szerinte a párt csupán azt folytatja Brüsszelben, amit korábban is elkezdett. A miniszter érthetetlennek nevezte, hogy a Tisza Párt – állítása szerint – megpróbálja ellehetetleníteni, hogy a gazdák ingyen jussanak öntözővízhez. Úgy fogalmazott: „Emellett nem szól józan érv, csak a minél rosszabb, annál jobb politikája.”

Reagált az ukrán külügyminisztérium a Nemzeti Ellenállási Mozgalom plakátkampányára, amelyben Magyar Pétert Volodimir Zelenszkijhez hasonlítják. Gulyás Gergely világossá tette, a magyar kormánynak nincs ilyen plakátkampánya.

Gulyás Gergely a 2026-os választással kapcsolatban kijelentette, nagy győzelemre készülnek, hogy ennek a mértéke a kétharmadot meghaladja-e, vagy sem, azt majd a választók eldöntik.

A miniszter arra hívta fel a figyelmet, 2021 szeptemberében azt mérték az intézetek, hogy 7 százalékkal vezet az ellenzék, majd később kétharmaddal nyert a Fidesz–KDNP. Gulyás Gergely úgy látja, kutatók és a sajtó az esélyességmenedzsment részeként próbálja elhitetni a Tisza győzelmi esélyét. Ez része a politikának, akkor is, ha nem igaz, amit állítanak.

Gulyás Gergely Ruszin-Szendi Romulusznak: Ízléstelen és gusztustalan eljárásnak tartom

Gulyás Gergely Ruszin-Szendi Romulusz zsírleszívásáról úgy fogalmazott: „A Kehi-jelentés két dolgot tett világossá. Az első, hogy a korábbi vezérkari főnök hazudott. Nem igaz, hogy ez általános egészségügyi beavatkozás volt. Ez olyan beavatkozás volt, ami nem tb-támogatott, kifejezetten az utasítására hajtották végre, és amire törvényes keretek között nem kerülhetett volna sor. Neki ezt a pénzt vissza kell fizetnie, ez a legkevesebb.”

Ritka ízléstelen és gusztustalan eljárásnak tartom, amit ebben az ügyben a vezérkari főnök megengedett magának

– jelentette ki a miniszter.

Pócs János fideszes képviselő a zsírleszívásra egy megperzselt disznóra írt feliraton utalt, Gulyás Gergely szerint a szemléltetés brutálisabb formájáról van szó, de elsősorban azt tartja ízléstelennek, amit a vezérkari főnök tett. Úgy látja, a videó stílusát tekintve illeszkedett ahhoz, amit Ruszin-Szendi csinált.

„Azahriah a Tisza Párt uszításának áldozatává vált”

Azahriah novemberben tartotta legutóbbi koncertjét a pozsonyi Majestic Music Clubban, mielőtt kisebb szünetre vonult volna. Most visszatért, és októberben tripla koncertet ad az MVM-Dome-ban, miközben a közösségi médiában is aktivizálta magát. A Fidesz szavazóit tegnap például értelmileg és mentálisan sérült véglényeknek nevezte a közösségi oldalán.

Gulyás Gergely szerint Azahriah a Tisza Párt uszításának áldozatává vált. Majd elismerte, hogy tehetséges zenész.

Azzal kapcsolatban, hogy Karácsony Gergelynek börtönbe kellene-e vonulnia, a miniszter azt mondta, szerencsére már nem a politikusok döntenek igazságügyi kérdésekben. Szerinte az igazságügyi miniszter korábban csupán arra hívta fel a figyelmet, hogy a Büntető törvénykönyvben szerepel olyan tényállás, amely tiltott rendezvény szervezésére vonatkozik.

Szerinte nem a főváros álláspontja az érvényes, mivel „egy gyűléssel kapcsolatban hét ellentétes állítás hangzott el”, tehát nem világos a helyzet. „Mindenkinek azt tudom üzenni, hogy be kell tartani a jogszabályokat” – fogalmazott arra reagálva, hogy Pécsen is Pride felvonulást terveznek. Megjegyezte, „ahol drag queenek vonaglanak színpadon, azt nehéz nem Pride-nak minősíteni”.

Gulyás Gergely arról, hogy ugyanennyi ember lett volna a Pride-on, ha nem próbálják betiltani a rendezvényt, úgy vélekedett, hogy valószínűleg kevesebben lettek volna. A miniszter megjegyezte, a kormánynak van egy helyes célkitűzése, és az is helyes, hogy ennek az érvényesítésére csak olyan eszközöket választ, amelyek civilizált társadalomban elfogadhatók.

Kifejtette, úgy tűnik, hogy a magyar ellenzéknek – a Mi Hazánkat nem ideértve – sajátos vonzalma van a témához, amit a miniszter nem ért, mert Magyarországon nem probléma, hogy a szexuális kisebbséghez tartozók jogait elnyomnák, mindenki úgy él, ahogy akar.

„A csillagos ég nem a határ”

Ülésezett az Aszályvédelmi Operatív Törzs is. Gulyás Gergely szerint a helyzet továbbra is nehéz, de emlékeztetett, a testület már májusban felállt, és azóta mintegy ezer ember dolgozik azon, hogy a gazdákhoz eljuttassanak egy nagyjából egyharmad balatonnyi mennyiségű vizet.

A cél nem az aszály teljes megszüntetése, hanem annak mérséklése, amit a mostani beavatkozásokkal reálisnak tartanak.

Vitályos Eszter arról beszélt, hogy Kapu Tibor az Axiom–4-küldetés tagjaként a Nemzetközi Űrállomáson végez kísérleteket, tudományos kutatásokat. A kormányszóvivő köszönetet mondott Ferencz Orsolya kormánybiztosnak, valamint a HUNOR-stábnak.

„A csillagos ég nem a határ, hanem kezdet. Sikeres visszatérést kívánunk a legénységnek” – fogalmazott Vitályos Eszter.

Gulyás Gergely az alábbi témákra is kitért a Kormányinfón:

az idei évben 2,5 milliárd forintba kerül az önkormányzati tisztviselők béremelése, a jövő évben 10-11 milliárd forintba. Lesz területi közigazgatást érintő béremelés, szándékaik szerint idén és jövő januárban is, a mértékről még nem döntött a kormány;

megkezdődött a főváros működésének átvilágítása, és bár a korábban csődközeli helyzet átmenetileg megoldódott, a kormány továbbra is kíváncsian várja, milyen tárgyalási pozícióval áll elő Budapest vezetése;

a miniszterek és államtitkárok béremeléséről elmondta, a miniszterelnök formálisan rendelkezik a béremelési jogosultsággal, de a gyakorlatban pontos és követhető módszer van. A minisztereknél az átlagbér hatszorosa a fizetés, ha az átlagbér csökken, akkor csökken a fizetésük, ha emelkedik, akkor emelkedik;

a kormány az idei évben és 2026-ban is 10-10 milliárd forintot biztosít az ingyenes öntözésre;

Orbán Viktor idei szabadságáról elmondta, ha a miniszterelnöknek ezzel kapcsolatban közlendője lesz, megteszi;

a Balaton algásodása elsősorban a Keszthelyi-öböl térségét érinti, de jelenleg nem jelent egészségügyi vagy közvetlen környezeti veszélyt, ám a jelenség elleni fellépés nehéz feladat.

A Kormányinfóról ezúttal is percről percre számoltunk be, amit ezen a linken olvashatnak el.

(Borítókép: Gulyás Gergely és Vitályos Eszter 2025. július 3-án. Fotó: Kaszás Tamás / Index)