Aggasztó jelentés érkezett: rövidesen megsülünk, ha nem változtatunk

Kis Anna és Pongrácz Rita elemzése a napi hőingás változását vizsgálja Magyarországra vonatkozóan havi bontásban a múltbeli adatok és a jövőre vonatkozó klímamodell-szimulációk alapján. A tanulmányt a másfélfok ismertette.

A napi hőingás azt mutatja, mekkora a különbség a nappali maximum és az éjszakai minimum-hőmérséklet között, ez a mutató meghatározó lehet az ökológia, a mezőgazdaság és az emberi egészség szempontjából. Ha a maximum-hőmérséklet nagyobb mértékben emelkedik, mint a minimum-hőmérséklet, a napi hőingás is növekszik, míg ha a minimum-hőmérséklet emelkedése a jelentősebb, a napi hőingás csökken.

Itthon a napi hőingásnak jellegzetes évi menete van, nyáron jellemzőek a magasabb (11-13 °C) napi hőingásértékek, mert hosszabbak a nappalok, több idő van a felmelegedésre, alacsonyabb a felhőborítottság, és a derült égbolt kedvez a maximum- és minimum-hőmérséklet különbségének növekedésének. Ugyanis a nappal jelentkező maximum nagyon felszökhet a felhők hiányában, melyek a napsugárzás útjába kerülve annak egy részét visszaverhetnék.

Az éjszakai/hajnali minimum kisebb lesz, mivel a derült viszonyok a földfelszínről induló hőkisugárzás nagyobb hányadát engedik távozni a kozmosz felé.

Az 1971–2024-es időszakban a napi hőingás augusztusban volt a legnagyobb, de a július is csak néhány tizedfokkal maradt el ettől. Novembertől februárig általában 8 °C-nál kisebb volt az átlagos napi hőingás az elmúlt években. A legalacsonyabb érték decemberben fordult elő, amikor rövidebbek a nappalok és a legnagyobb a borultság mértéke. Hazánkban az eddigi legmagasabb napi hőingást (31,1 °C) Szécsényben mérték 2022-ben.

Kis Anna és Pongrácz Rita megvizsgálta a napi hőingás múltbeli változását, és megállapították, általánosságban növekedés lépett fel, csak decemberben fordult elő csökkenés az ország nagyobb részén. A nyári hónapokban 1 °C körüli emelkedés volt tapasztalható a területi átlagokat tekintve, de regionálisan adódtak különbségek. A nyári időszakban összességében Délkelet-Magyarország mutatja a legnagyobb napi hőingás-növekedést.

Júniusban megnövekedett mindkét hőmérsékleti érték: a korábban alig előforduló 30 °C feletti maximumok és 17 °C feletti minimumok gyakrabban léptek fel a 2005–2024-es időszakban .A vizsgálatból kiderült, hogy az 1971–1990-es időszakban a júliusi maximum-hőmérséklet a legtöbbször 26-27 °C körül alakult, míg 2004–2025-ben már 29-30 °C közé esett, és a 36 °C fölötti értékek is megjelentek.

A minimum-hőmérsékleteknél is növekedést láttak, és megjelentek a 22 °C feletti kategóriák is. Augusztusban is hasonló a helyzet: a magasabb minimum- és maximum-hőmérsékleti értékek egyaránt gyakoribbá váltak.

A jövőre vonatkozó klímamodell-szimulációk átlaga szerint a napi hőingás nem sokat fog változni, a decembertől márciusig terjedő időszakban valószínűsíthető nagyobb eltérés hazánk egyes területei között, míg a leginkább homogén területi eloszlás júliusban várható.

A kibocsátáscsökkentés nélküli esetben nagyobb változások valószínűsíthetők, mint ahogy a globális felmelegedés mértéke is nagyobb lesz ennek megvalósulása esetén.

A 21. század végére vonatkozó projekciók között már jelentős különbségek láthatók az egyes jövőképek között. Ha azonnali kibocsátáscsökkentésbe kezdenénk, a maximum-hőmérsékleti értékek gyakorlatilag nem változnának. A később kibocsátáscsökkentést feltételező forgatókönyv esetén 1,25 °C-ot meghaladó emelkedés várható az ország nagy részén. A kibocsátáscsökkentés nélküli szcenárióval számoló klímamodell-szimulációk szerint pedig kb. 4 °C-kal magasabb átlagos maximum-hőmérsékleti értékekre számíthatunk 2081–2100-ban.

A napi hőingás tehát a 21. század során várhatóan nem változik majd jelentősen hazánkban, ami a maximum- és minimum-hőmérséklet hasonló mértékű növekedéséből adódik, de nyáron egészségügyi szempontból megterhelő lehet a változás. Egyre gyakoribbak lesznek a trópusi (vagy meleg) éjszakák (amikor is nem esik 20 °C alá a hőmérséklet), így az emberi szervezet számára fontos pihenési időszak is csökken. Az 1991–2020-as időszakban jellemzően 4 trópusi éjszaka fordult elő a HungaroMet adatai alapján az országos átlagot tekintve, míg az eddigi legmelegebb évünkben, 2024-ben 18 ilyen napot detektálhattunk a nyár folyamán. Ahhoz, hogy ez ne váljon szélsőséges esetből szokásossá a jövőben, elengedhetetlen, hogy ne várjunk tovább az üvegházhatású gázok antropogén kibocsátásnak drasztikus csökkentésével.