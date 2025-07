Előrelépéseket, de kockázatokat is látnak a magyar közbeszerzési rendszerben

Biró Ferenc Pál, az Integritás Hatóság elnöke bevezetőjében úgy fogalmazott, „örömteli, hogy a 2024-es évben a magyar közbeszerzési rendszer több területen is kézzelfogható előrelépést ért el. A transzparencia és a verseny erősödése felé mutat, hogy az uniós forrású közbeszerzéseknél folytatódott azon eljárások visszaszorulása, amelyek esetében az ajánlatkérő választhatta ki az eljárás ajánlattevőit”.

Az elnök kitért arra is, hogy „a fejlesztéspolitikai intézményrendszer átalakulása – a Nemzeti Fejlesztési Központ létrehozásával – a forrásfelhasználás átláthatóbb és összehangoltabb irányítását teszi lehetővé. Pozitívumként értékeljük azt is, hogy a Hatóság vizsgálatainak száma és eredményessége nőtt, és hogy a piaci szereplőkkel, valamint a társadalommal folytatott párbeszéd tovább erősödött. Ezek a fejlemények mind hozzájárulnak a közbeszerzési rendszer tisztulásához és fejlődéséhez”.

A jelentésben a közbeszerzési piac szerkezetének jelentős változásáról is olvashatunk, a szerződések száma csökkent, értékük azonban nőtt, és a piaci koncentráció tovább erősödött. „Ez a tendencia – különösen a legnagyobb cégcsoportok növekvő részesedése és az egyajánlatos eljárások arányának változatlanul magas szintje – a verseny szűkülésére utal, ami már rövid távon is kockázatokat jelent a hatékonyság és az átláthatóság szempontjából. Ez egy olyan kritikus terület, amelyet a Hatóság már korábban is jelzett, és a kockázatok azóta sem csökkentek számottevően” – mutatott rá Biró Ferenc Pál.

Az európai uniós források felhasználásánál is vegyes képet látnak: „Miközben csökkent azon eljárások aránya, ahol az ajánlatkérő választhatja ki az ajánlattevőket, az egyajánlatos szerződések aránya változatlanul magas, és a magántőkealapok átláthatósági kérdései továbbra is aktuálisak. A 2024-ben lezárt vizsgálatok tapasztalatai megerősítik, hogy a megelőző jellegű intézkedések, az ellenőrzési mechanizmusok fejlesztése és az adatok nyilvánosságának növelése elengedhetetlen a közbeszerzési rendszer integritásának biztosításához”.

Az Integritás Hatóság javasolja a keretmegállapodásokhoz kapcsolódó szerződések teljes körű rögzítésének számonkérését az elektronikus közbeszerzési rendszerben, a tulajdonosi szerkezetek átláthatóságának erősítését, valamint a keretmegállapodáson alapuló szerződések költséghatékonyságának rendszeres, objektív értékelését.