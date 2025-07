Csütörtök reggel ismét egy volt igazságügyi miniszternek kellett vallomást tennie a Fővárosi Törvényszéken a Schadl–Völner-perrel kapcsolatban. Trócsányi László után Varga Juditon volt a sor, hogy elmondja, hogyan működtek a végrehajtók, és adott-e utasítást más államtitkároknak Völner Pál. A tárgyalás részleteiről itt számoltunk be.

Varga Juditot – aki a kegyelmi ügy kirobbanását követően vonult vissza a közélettől – a tárgyalás előtt és után több lap – köztük az Index is – kérdezte volt férjéről, Magyar Péterről. A volt igazságügyi miniszter a lehetséges közéleti visszatérését firtató kérdésre közölte:

Nézzék, én azt gondolom, hogy ha ebben a versenyben egy olyan embernek, mint ez a Magyar Péter nevű képződmény is adnak pontokat, akkor én ebben a versenyben nem akarok indulni.

Varga Judit megszólalását Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke így kommentálta: „Sok újságíró keres, a volt feleségem mai nyilatkozata miatt. Varga Judit már nem közszereplő. Ő a három – éppen mellettem ebédelő – csodás gyermekünk édesanyja. Sem most, sem a jövőben nem kívánok ismételten reagálni a rogáni propaganda által felmelegített vádakra. Kívánom, hogy a volt feleségem boldogan és békében éljen. Egyet tudok elmondani: az ominózus hangfelvételen elhangzottak teljesen egyértelműek voltak. Egy hasonló Völner-Schadl-Rogán botrányba egy jogállamban és egy valódi demokráciában azonnal megbukott volna a kormány és több kormánytagot őrizetbe vettek volna. Itt is így lesz, csak kisebb késéssel”.

Kocsis Máté Magyar Péternek: ha Manfred Weber elengedi a kezed, lesz miről beszélned a hatóságoknak

Varga megszólalására Kocsis Máté is reagált, és azt állítja, hogy

erre válaszul Magyar Péter ismét börtönnel fenyegette meg három gyerekének anyját.

Ezt követően több negatív címkével illette a Tisza Párt elnökét, majd felszólította, hogy ha „Manfred Weber egyszer elengedi a kezed”, akkor majd „lesz miről beszélned a hatóságoknak!”. Kocsis szerint Magyar, a saját „szennyeséről” próbálja elterelni a figyelmet.

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter szintén Facebook oldalán reagált az eseményekre. Szerinte Varga Juditnak igaza van, és ezt „ő is tudja, én is tudom, Magyar Péter is tudja”. „A nőknek nemcsak a fizikai, de a pszichikai bántalmazása is elfogadhatatlan. Hosszú éveken át szolidáris voltam és ma is az vagyok Varga Judittal” – zárta sorait a miniszter.