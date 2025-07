A kormány célja továbbra is a költségvetési hiány mérséklése – mondta Gulyás Gergely az Index kérdésére. Hangsúlyozta, hogy az idei évben is csökkenni fog a hiány, ehhez pedig az állami vállalatoknak is hozzá kell járulniuk.

Mint fogalmazott, az intézkedések nagyjából 10 milliárd forint kiadáscsökkentést eredményezhetnek. Arról is beszélt, hogy a bérköltségeken keresztül nem lehet érdemben javítani a költségvetési egyensúlyt, így más területeken keresik a megtakarítási lehetőségeket.

Mint ismert, a kormány hétfőn hivatalosan is megszorításokat rendelt el az állami tulajdonú vállalatoknál – derül ki a Magyar Közlöny friss számából. A rendeletet Orbán Viktor miniszterelnök írta alá. Az intézkedést azzal indokolják, hogy a „háborús infláció” és a környező országokban zajló fegyveres konfliktusok miatt a gazdasági szereplőknek költségtakarékos működésre kell áttérniük – és ez alól az állami cégek sem lehetnek kivételek.

Gulyás Gergely most példaként említette, a paksi beruházásokat és az egészségügyet nem érinti az intézkedéscsomag. Szerinte az, hogy pontosan mely állami intézményeket vonnak be a kiadáscsökkentésbe, legitim vita tárgya lehet, ugyanakkor úgy látja: „észszerű döntés született.”