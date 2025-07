Ülésezett az Aszályvédelmi Operatív Törzs is – számolt be róla Gulyás Gergely. A miniszter szerint a helyzet továbbra is nehéz, de emlékeztetett: a testület már májusban felállt, és azóta mintegy ezer ember dolgozik azon, hogy a gazdákhoz eljuttassanak egy nagyjából egyharmad Balatonnyi mennyiségű vizet.

Mint mondta, az intézkedéseket Brüsszel is támadta, ennek ellenére a kormány kitart a program mellett.

Gulyás szerint a cél nem az aszály teljes megszüntetése, hanem annak mérséklése, amit a mostani beavatkozásokkal reálisnak tartanak.