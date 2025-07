A támogatott hitelt kizárólag azok vehetik igénybe, akiknek nincs legalább 50 százalékos tulajdonrésze lakóingatlanban – ismertette a részletszabályokat Gulyás Gergely. Az igénylés feltétele továbbá, hogy az érintett legalább két éve rendelkezzen folyamatos társadalombiztosítási jogviszonnyal Magyarországon.

A konstrukció legfeljebb 50 millió forintos hitelösszegre vonatkozik, a minimális elvárt önrész pedig 10 százalék, amely az MNB által meghatározott feltétel. A támogatás csak olyan ingatlanokra használható fel, amelyek vételára nem haladja meg a 100 millió forintot, és a négyzetméterár legfeljebb 1,5 millió forint lehet. A miniszter azt is hozzátette, hogy az Otthon Start Támogatás más állami kedvezményekkel és hitelprogramokkal is kombinálható.

A miniszter arra is felhívta a figyelmet, hogy Budapesten az intézkedés nyomán várhatóan növekedhetnek a lakásárak, mivel a régiós fővárosokban már most magasabbak a négyzetméterárak. Mint mondta, a környező országokban is az a tendencia figyelhető meg, hogy a fővárosokban gyorsabban emelkednek az ingatlanárak, és Budapest sem lesz kivétel ez alól.